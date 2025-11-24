Ổn định thị trường và tiếp ứng hàng hóa cho miền Trung

Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản khẩn cấp yêu cầu các đơn vị thương mại, bán lẻ đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không tăng giá bất hợp lý. Để hỗ trợ người dân, nhiều đơn vị bán lẻ đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung, mở bán trở lại tại miền Trung...

Từ ngày 22/11, khi nước rút tại nhiều tỉnh miền Trung, nguồn hàng tươi sống tại các siêu thị bắt đầu được bổ sung. Ngày Chủ nhật vừa qua, không khí mua sắm tại nhiều siêu thị ở Nha Trang, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… đã nhộn nhịp trở lại khi lượng hàng tươi sống được bổ sung sau nhiều ngày gián đoạn vì mưa lũ.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết ngay khi nước rút, hệ thống đã khẩn trương dọn dẹp quầy kệ, vệ sinh kho bãi và rà soát hàng hư hại để tiếp nhận lô hàng mới. “Xuyên đêm qua, chúng tôi điều phối ba xe rau củ đến Co.opmart Nha Trang. Đến sáng nay, hàng tươi đã bổ sung đầy đủ, khách đến rất đông”, ông Thắng nói.

Bà Võ Thị Bích Thủy, Phó giám đốc phòng kinh doanh Saigon Co.op, cho biết nhờ nằm ở vị trí cao và được chủ động "bơm" hàng vào kho từ trước nên hiện hoạt động của Co.opmart tại Quy Nhơn tạm ổn, giá cơ bản ổn định. Ngay cả Co.opmart ở Tuy Hòa cũng đã mở cửa trở lại ngày 23/11 với giá bình ổn, hoạt động 200% công suất vì bà con và các đoàn thiện nguyện.

Co.opmart Tuy Hoà mở cửa trở lại sau lũ.

Cũng vậy, hệ thống Central Retail cũng tăng tốc bổ sung hàng từ tối 21/11. Do nhiều tuyến từ phía Nam ra miền Trung vẫn ngập sâu, doanh nghiệp điều chỉnh phương án, lấy hàng từ miền Bắc và Tây Nguyên để đảm bảo nguồn cung. Đáng chú ý, 15 tấn rau củ từ Hải Dương đã được vận chuyển khẩn cấp đến GO! Đà Nẵng, GO! Huế và GO! Quảng Ngãi trong đêm.

Theo đơn vị này, các tuyến đường từ miền Bắc giao hàng cho miền Trung vẫn ổn hơn so với việc vận chuyển hàng hóa từ phía Nam giao ra miền Trung. Tuy nhiên, siêu thị GO! Nha Trang hiện vẫn đang tạm đóng cửa, chưa thể nhận hàng do nước vẫn ngập sâu, xe giao hàng chưa thể tiếp cận.

Trong khi đó tại GO! Ninh Thuận, Central Retail cho biết vẫn tiếp cận được nhưng xe di chuyển để giao hàng còn khá chậm do đường sá nhiều khu vực còn ngập. Tại khu vực Tây Nguyên, việc giao hàng tươi sống vẫn đang diễn ra, nhưng chỉ được phép giao hàng bằng xe tải nhỏ (2 tấn) theo yêu cầu của chính quyền.

Hệ thống Central Retail cũng tăng tốc bổ sung hàng cho các siêu thị tại miền Trung.

Tương tự, hệ thống MM Mega Market huy động nhân sự trực đêm, kiểm tra chất lượng và điều phối hàng từ các vùng không bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp ưu tiên nguồn rau Đà Lạt và vùng cao để bổ sung cho các trung tâm miền Trung, đồng thời theo sát thời tiết để chủ động ứng phó.

Đại diện MM Mega Mart cho biết nguồn cung hàng cơ bản ổn định nhưng do các tuyến giao thông qua Nha Trang - Quy Nhơn - Phú Yên vẫn còn bị ngập, sạt lở tại nhiều vị trí trọng yếu khiến việc kết nối và lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

"Để thay thế, đơn vị cố gắng huy động nguồn rau củ ở Mộc Châu. Giá mua tăng gấp 2 - 3 lần nhưng MM vẫn đang cố gắng kêu gọi nhà cung cấp cùng giữ giá, nhiều mặt hàng như cải thảo đang được đơn vị bán ra chỉ 12.000 đồng/kg".

Trong khi đó, theo đại diện WinMart, tại miền Trung, nhìn chung các siêu thị và cửa hàng trong hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Đối với các cửa hàng có nguy cơ ngập lụt, đơn vị đã kích hoạt kịch bản vận hành linh hoạt để điều phối nguồn hàng, duy trì chuỗi cung ứng không bị đứt gãy và hàng hóa được phân phối kịp thời đến siêu thị, cửa hàng.

MM Mega Mart cho biết nguồn cung hàng cho miền Trung cơ bản ổn định.

Tại Bách Hóa Xanh, để đảm bảo hàng tươi sống lên kệ đều trong khi giao thông còn nhiều điểm ngập, Bách Hóa Xanh đã triển khai nhiều giải pháp cấp tốc như: chủ động làm việc với các nhà cung cấp ở vùng không bị ảnh hưởng, đồng thời thiết lập các hub nhận hàng nhỏ gần từng khu vực để xe tải nhỏ có thể linh hoạt giao nhận.

Song song tiếp ứng hàng, các siêu thị miền Trung đang đồng loạt giảm giá nhóm hàng thiết yếu để ổn định thị trường và hỗ trợ người dân. Nổi bật là Lễ hội rau củ tại Co.op Mart với 100% sản phẩm đạt VietGAP, GlobalGAP, Tick xanh trách nhiệm và truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Nhiều mặt hàng như bắp cải, xà lách thủy canh, ớt chuông, bông cải, cà chua beef, cà rốt… giảm 10 - 20% so với thị trường, góp phần “hạ nhiệt” nhóm hàng tươi sống đang tăng mạnh sau lũ.

Ngoài rau củ, siêu thị cũng giảm luân phiên 15 - 20% cho thịt heo, bò, gà; riêng trứng, nấm, trái cây, thủy hải sản giảm đến 30% hoặc “mua 1 tặng 1”. Không chỉ dừng ở kênh mua sắm trực tiếp, Co.op Mart còn áp dụng ưu đãi online với mức giảm tới 50% và tặng e-voucher 30.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng.

Trong thời gian này, khách hàng mua sắm tại Lotte Mart được tận hưởng chuỗi “siêu sale” giá tốt với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn: giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1, cùng mức giá đặc biệt dành cho 17 “siêu phẩm bán chạy vượt thời gian”, với mức giảm giá lên đến 50%. Bên cạnh chuỗi ưu đãi giảm giá hấp dẫn, thông qua chương trình “Mua 1 tặng 1”, áp dụng cho hàng loạt sản phẩm hóa mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân.

Lotte Mart Nha Trang cũng đã mở cửa trở lại.

Ngoài ra, Lotte Mart triển khai chương trình “Siêu rẻ mỗi ngày”, cho phép khách hàng thành viên có đặc quyền mua mỗi ngày một sản phẩm được đặc biệt giảm giá sâu như: nho xanh Shine Muscat, trứng gà tươi Choice L, gà dai quay nguyên con… Đáng chú ý, từ nay đến hết ngày 28/11, Lotte Mart triển khai chương trình giảm 17% dành riêng cho khách hàng thành viên, áp dụng cho hàng gia dụng, ẩm thực.

Tương tự, từ nay đến 3/12/2025, hệ thống siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ triển khai trình “Lễ hội tri ân, trọn vị gia đình”. Hàng trăm sản phẩm thiết yếu từ các thương hiệu quy tín đồng loạt giảm giá tới 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 như thịt MEATDeli, thịt bò xay VINABEEF, táo Envy New Zealand, nước mắm Nam Ngư, nước giặt OMO…

Bên cạnh đó, WinMart tung chương trình 11 Day Fresh mang đến các sản phẩm tươi sống chất lượng cao với mức giá ưu đãi thông qua chương trình “Giá chấn động” chỉ từ 4.9K - 9K – 11K - 29K – 39K”.

Phía Bách Hoá Xanh cũng khẳng định đang không ngừng nỗ lực duy trì mức giá bình ổn, giá tốt như trước đây nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, dù áp lực chi phí đầu vào đang rất cao. Hiện, các chương trình ưu đãi quen thuộc như giảm giá, mua 1 tặng 1 hay giảm đến 50% vào cuối ngày vẫn được duy trì xuyên suốt, giúp người dân tiết kiệm tối đa chi phí.