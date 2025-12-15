Sức mua tăng, các siêu thị chủ động nguồn hàng Tết

Việc các doanh nghiệp bán lẻ chủ động triển khai dự trữ hàng hóa không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng và tăng sức mua, mà còn tạo không khí mua sắm sôi động, giúp người dân an tâm chuẩn bị cho một mùa Tết đủ đầy…

Khi thị trường phục hồi tích cực, hoạt động mua sắm, tiêu dùng hướng đến Giáng sinh và Tết Dương lịch đang diễn ra khá sôi động, nhất là tại các hệ thống bán lẻ hiện đại. Nhờ hoạt động kiểm soát thị trường của ngành chức năng, người tiêu dùng chuyển hướng mạnh sang các sản phẩm có thương hiệu, giúp doanh thu tăng trưởng tích cực.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết đón sức mua tăng mạnh vào cuối năm, hệ thống đã tăng 20% tồn kho hàng hóa so với cùng kỳ. Hiện nay hệ thống đang ưu tiên nhiều giải pháp giải bài toán logisistics, kịp thời đưa hàng về các kho trung tâm và đến tay các đối tác, khách hàng.

Từ giờ đến Tết, MM Mega Market sẽ tung ra 3 chương trình lớn để người dân mua hàng với giá ưu đãi, nhất là nhóm hàng Việt Nam. Các sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP sẽ có mức giá cực kỳ hấp dẫn để phục vụ người tiêu dùng. Cùng đó, MM Mega Market Việt Nam sẽ có nhiều gói hỗ trợ, trợ giá dành cho các đối tượng khách hàng, trong đó có công nhân, người thu nhập thấp, đưa hàng hóa đến tận nơi, kể cả nhà máy, xí nghiệp để phục vụ người tiêu dùng.

Tương tự, Saigon Co.op cho biết tổng sản lượng hàng Tết các siêu thị đã đặt trước từ sớm, tăng bình quân 20% - 30% tùy nhóm hàng. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, đường, thịt gia súc – gia cầm và rau củ quả được tăng mạnh nhằm thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường, đặc biệt trong giai đoạn sát Tết khi sức mua dồn cao. Riêng nhóm thực phẩm tươi sống, tỷ lệ hàng đạt chuẩn VietGAP và GlobalGAP tiếp tục được mở rộng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết doanh nghiệp đã làm việc từ rất sớm với các nhà cung ứng để ổn định giá trong điều kiện nhiều nguyên liệu đầu vào biến động. “Ưu tiên hàng đầu là không để xảy ra tình trạng khan hàng cục bộ, bảo đảm người dân tiếp cận hàng Tết với mức giá phù hợp và chất lượng được kiểm soát”, ông nhấn mạnh.

Song song với nguồn hàng dồi dào, Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình khuyến mãi lớn xuyên suốt từ đầu tháng 12 đến qua cao điểm Tết. Các đợt giảm giá thiết yếu, combo giỏ quà, quà tặng và ưu đãi điểm thưởng giúp người dân tiết kiệm chi phí, đồng thời phân bổ sức mua đều hơn thay vì dồn vào những ngày cận Tết.

Tại Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản, không khí sản xuất khẩn trương được ghi nhận ở các nhóm hàng phục vụ Tết như xúc xích, lạp xưởng, chả lụa… 530 tỷ đồng là trị giá hàng hóa Tết được doanh nghiệp chuẩn bị, tương đương 850 tấn thực phẩm tươi sống và 3.500 tấn thực phẩm chế biến sẵn, tăng khoảng 8% so với năm ngoái.

"Dù thị trường phục hồi nhưng sức mua còn dè dặt. Công ty tích cực tung ra thị trường các sản phẩm mới của mùa Tết này, nhiều phân khúc giá khác nhau, phù hợp nhu cầu đa dạng của khách hàng", ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản, chia sẻ.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hàng hóa Tết đang được tích cực sản xuất, vận chuyển, phân phối đến các điểm bán. Năm nay các hệ thống bán lẻ chuẩn bị tăng 20 – 50% lượng hàng Tết so với năm ngoái, góp phần giữ ổn định giá, bảo đảm nguồn cung trong suốt cao điểm Tết 2026. Nhóm hàng bình ổn tiếp tục duy trì 25 – 43% thị phần, đủ sức điều tiết thị trường, giữ nhịp tiêu dùng.

Tại Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được dự báo tăng mạnh từ 3 đến 20% tùy nhóm hàng. Trong bối cảnh khả năng tự cung trong nội đô mới đáp ứng 50 - 65% nhu cầu thị trường, Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu hệ thống phân phối và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ động dự trữ, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hàng hoặc sốt giá trong cao điểm mua sắm.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, Sở đã tham mưu Thành phố ban hành 4 kế hoạch và nhiều văn bản về bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng, khuyến mại tập trung và an toàn thực phẩm, đồng thời xây dựng kế hoạch điều hành chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đến nay, 19 doanh nghiệp của Hà Nội và các tỉnh đã tham gia chương trình bình ổn với 10.700 điểm bán, trong đó có 131 siêu thị, hơn 6.000 cửa hàng và 245 điểm bán tại chợ.

Tại siêu thị Go! Thăng Long, Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hằng nhận định, sức mua Tết năm nay có thể tăng khoảng 20%, vì vậy doanh nghiệp đã nâng lượng dự trữ 10 - 20% tùy mặt hàng, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống và nhóm hàng cúng Tết.

Cũng trong dịp này, hệ thống siêu thị GO! áp dụng giảm giá đến 31% đối với nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt, cá, hải sản… Đồng thời, người tiêu dùng "đi chợ" từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần và trước 10 giờ sáng còn được giảm thêm 10% cho toàn bộ mặt hàng tươi sống. Các mặt hàng sữa tươi, bánh ngọt khác, hóa mỹ phẩm, nước giặt… cũng giảm đến 44%.

Tại hệ thống WinMart, chương trình “Lễ hội vui, khui tiệc lớn” được triển khai xuyên suốt tháng 12 với hơn 1.000 sản phẩm được giảm giá mỗi ngày, mức giảm lên tới 50%. Nhiều mặt hàng tươi sống, thực phẩm thiết yếu và hàng tiêu dùng áp dụng hình thức “mua 1 tặng 1”, “mua 2 tặng 1”. Bên cạnh đó, hội viên WiN được giảm thêm 20% khi mua các sản phẩm MEATDeli và WinEco.

Trong khi đó, Lotte Mart triển khai chương trình “X’mas rộn ràng deal ngập tràn” đến ngày 23/12/2025 với nhiều ưu đãi lên tới 50%. Bên cạnh các chương trình giảm giá trực tiếp, hệ thống này còn áp dụng chính sách tích điểm cho khách hàng thành viên thông qua các ngày mua sắm ưu đãi cố định trong tháng.

Thị trường Tết Bính Ngọ 2026 tại hầu hết các thành phố cho thấy, hàng Việt đang chiếm lĩnh vị trí trung tâm. Sự chủ động của các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, mạng lưới phân phối rộng khắp, cùng nhiều chính sách bình ổn thị trường… đang tạo nền tảng quan trọng để hàng Việt tiếp tục khẳng định vị thế. Trên hết, niềm tin của người tiêu dùng chính là “chìa khóa” giúp hàng Việt giữ vững thị phần tại sân nhà.