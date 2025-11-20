Thời tiết bất lợi đẩy giá rau xanh tăng vọt

Việc giá rau xanh tăng “chóng mặt” không chỉ là câu chuyện của người tiêu dùng, mà còn là cảnh báo về chuỗi cung ứng nông sản sau thiên tai. Nếu không có giải pháp kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường dịp cận Tết 2026…

Tại Hà Nội, ghi nhận ngày 19/11, tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội như chợ Yên Hòa, Nam Trung Yên, Mai Dịch... giá các loại rau xanh đã tăng từ 2 - 3 lần so với tháng trước. Rau cải ngọt, cải thìa, cải bẹ tăng từ 20.000 đồng/kg lên khoảng 40.000 đồng/kg; rau muống từ 10.000 đồng/mớ lên 20.000 - 25.000 đồng/mớ; dưa chuột từ 20.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg; cà chua từ 30.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg...

Bên cạnh đó, các loại rau gia vị cũng tăng giá mạnh, hành lá có giá 40.000 đồng/kg; rau mùi, xương xông, thì là… đều tăng gấp 2 lần, dao động từ 8.000 - 12.000 đồng/mớ nhỏ. Một tiểu thương bán rau tại chợ Yên Hòa cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, rau xanh khan hiếm, việc nhập hàng trở nên khó khăn. Tại các chợ đầu mối, lượng rau đổ về ít, chủng loại hạn chế, trong khi giá tăng mạnh.

Tương tự, ghi nhận tại các chợ truyền thống ở TP.HCM như chợ Bà Chiểu, chợ Tân Định cho thấy phần lớn mặt hàng rau, củ tiếp tục tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng so với hôm trước đó. Như vậy là đã tăng giá gấp đôi, thậm chí gấp ba so với thời điểm hai tuần trước khi bão liên tiếp đổ bộ. Một tiểu thương tại chợ Bà Chiểu cho biết nhóm rau gia vị là mặt hàng tăng mạnh nhất. Hành lá có lúc lên đến 90.000 đồng/kg, so với khoảng 30.000 đồng trước đó.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá rau ở chợ Thanh Đa tăng 10 - 25% so với cách đây 1 tuần. Chẳng hạn, giá cải bó xôi 70.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg; giá bí xanh 40.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng; giá cải thìa 50.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg. Một số mặt hàng tăng giá đột biến như đậu cô ve 80.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng/kg; hành lá lên 100.000 đồng/kg, tăng gấp đôi; thì là 250.000 đồng/kg, tăng gấp 3…

Nguyên nhân được cho là do mưa lũ ở miền Bắc và khu vực miền Trung làm hư hại diện tích trồng rau, trong khi miền Tây bước vào mùa nước nổi, vườn rau liên tục bị ngập. Nguồn cung giảm mạnh khiến giá tại TP.HCM bị đẩy lên. Đại diện các chợ đầu mối tại TP.HCM như Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức cho biết lượng rau nhập về chợ giảm mạnh so với trước, đặc biệt là rau ăn lá.

Tại Tây Ninh, ông Lê Văn Giấy, Giám đốc Hợp tác xã Rau an toàn Mười Hai, cho biết thời tiết bất lợi, bao gồm bị mưa, bão gây hư hại, trời thiếu nắng khiến rau mọc chậm mà dịch bệnh lại có điều kiện phát triển. Sản lượng rau mà hợp tác xã cung ứng cho thị trường bị sụt giảm 60%, từ hơn 3 tấn/ngày xuống còn dưới 1,5 tấn/ngày.

Ông Giấy cho biết thêm, giá bán cao hơn nhưng do sản lượng giảm quá mạnh nên nông dân vẫn phải chịu lỗ. Hiện xã viên đang khẩn trương xuống giống các loài rau ngắn ngày, hy vọng sớm phục hồi sản lượng và đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

Tại buổi họp cung cấp thông tin ngành công thương sáng 19/11, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết, thời tiết bất lợi khiến nguồn cung rau sụt giảm, đẩy giá rau tại TPHCM những ngày qua tăng vọt.

Cụ thể, tại khu vực miền Tây lũ lụt dâng cao, diện tích gieo trồng giảm; còn rau ôn đới từ Lâm Đồng lại gặp tình trạng sạt lở, gây trở ngại lớn cho vận chuyển. “Tới đây, miền Bắc bắt đầu đón không khí lạnh, nguồn cung chắc chắn sẽ còn biến động,” ông Nguyễn Nguyên Phương dự báo.

Trong điều kiện sản lượng giảm, quy luật cung - cầu sẽ đẩy giá tăng. Tuy nhiên, theo ông Phương, chương trình bình ổn thị trường đang phát huy hiệu quả khi được thiết kế để bảo đảm doanh nghiệp tham gia luôn duy trì lượng hàng nhất định trong mọi kịch bản. Khi cần, có thể điều chuyển hàng hóa liên vùng để giữ giá ổn định tương đối trong một thời gian nhất định.

Ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết các doanh nghiệp lớn đã ký hợp đồng bình ổn đều nỗ lực duy trì sản lượng dù nguồn cung gặp khó. Chi phí đầu vào tăng nhưng doanh nghiệp vẫn cam kết không điều chỉnh giá bất hợp lý.

Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho hay, với ba trung tâm cung ứng rau củ quả tại Đà Lạt, Mộc Châu và Tiền Giang, hệ thống này sở hữu nguồn hàng dồi dào, chất lượng cao. Dù thời tiết không thuận lợi, doanh nghiệp vẫn nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ sản lượng theo nhu cầu tại các trung tâm trên toàn quốc. MM Mega Market Việt Nam cũng khẳng định duy trì mức giá tốt, cạnh tranh hàng đầu trên thị trường.

Tương tự, đại diện siêu thị GO! cho biết nguồn cung các sản phẩm thiết yếu vẫn ổn định. Một số mặt hàng rau củ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, dẫn đến sản lượng giảm và giá biến động, nhưng khách hàng vẫn có thể lựa chọn các sản phẩm thay thế.

“Miền Bắc chuẩn bị vào vụ đông nên nguồn cung sẽ rất phong phú và đa dạng. Hệ thống cũng duy trì các cam kết lâu dài với nhà cung cấp, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi nhằm giúp khách hàng tiếp cận nhiều ưu đãi hơn”, đại diện siêu thị GO! chia sẻ.

Tại hệ thống Sài Gòn Co.op và kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online, nguồn hàng vẫn dồi dào, chất lượng ổn định. Nhờ chủ động dự trữ và các hợp đồng dài hạn với đối tác về sản lượng và giá cả, hệ thống hạn chế được biến động giá ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội, cho biết 800 điểm bán Co.opmart và Co.op Food trở thành các kho dự trữ vệ tinh, phối hợp chặt với trung tâm phân phối nhằm điều tiết nguồn hàng kịp thời.

Một số mặt hàng rau củ thiết yếu tại hệ thống Co.op đang được bán với giá thấp hơn so với thị trường, như bắp cải trắng 9.900 đồng/kg, xà lách lô lô xanh thủy canh 39.900 đồng/kg, bí đao 29.900 đồng/kg và dưa leo 29.900 đồng/kg…

Ngoài rau xanh, theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, mặt bằng giá nhiều mặt hàng thiết yếu trên thị trường giữ được sự ổn định, nhờ lực đẩy từ chương trình Khuyến mại tập trung - Shopping Season 2025 đợt 2. Chương trình diễn ra từ 15/11 đến 31/12/2025, với cơ chế khuyến mại lên đến 100%.

Hiện các hệ thống bán lẻ lớn đã hưởng ứng rất mạnh chương trình. MM Mega Market tung ưu đãi đến 80% trong chiến dịch “Ngàn deal tri ân khách hàng”. Satra liên tiếp triển khai ba đợt giảm giá từ 15 - 100% tại toàn bộ siêu thị trong hệ thống. Bách Hóa Xanh đẩy mạnh các chương trình “mua 1 tặng 1”. Siêu thị GO! giảm đến 55% nhóm tiêu dùng - mỹ phẩm và 50% nhóm gia dụng…