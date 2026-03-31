Ông Bùi Thế Duy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

31/03/2026, 11:34

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy vừa chính thức được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội...

Ông Bùi Thế Duy là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, 14.
Cụ thể, theo Quyết định số 529/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký, ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Bùi Thế Duy, sinh năm 1978, quê Hà Tĩnh, là phó giáo sư, tiến sĩ Tin học, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, 14.

Ông là cán bộ có nền tảng học thuật nổi bật, với nhiều dấu ấn từ thời học sinh đến quá trình công tác, trải dài từ môi trường đại học, đơn vị đào tạo thanh niên đến các vị trí lãnh đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ông Bùi Thế Duy từng giành huy chương đồng Tin học quốc tế năm 1995 tại Hà Lan và năm 1996 tại Hungary. Sau đó, ông nhận học bổng Chính phủ học đại học tại Australia, bảo vệ tiến sĩ khi 26 tuổi tại Hà Lan và được công nhận chức danh Phó giáo sư ở tuổi 31. Năm 2009, ông được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Trong quá trình công tác, ông từng là Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, ông giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài; quy hoạch, chiến lược phát triển ngành khoa học và công nghệ.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 (tháng 1/2021), ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tháng 8/2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 1/2026, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông tái đắc cử Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Thông tư 15 và nền móng cho thị trường tài sản mã hóa

Sự minh bạch từ hoạt động tài chính của các tổ chức được cấp phép thí điểm là "gốc rễ" cho sự phát triển bền vững của toàn bộ thị trường tài sản mã hóa quốc gia...

Những ý tưởng đột phá, giàu tham vọng trở nên hiếm hoi hơn khi tâm lý chung của thị trường trở nên thận trọng. Cả dòng vốn và lựa chọn của startup nghiêng về các mô hình đã được kiểm chứng, có khả năng tạo dòng tiền ổn định...

"Ngày tôi công bố sản phẩm, không một ai trên thế giới muốn mua nó. Không có đơn đặt hàng, không có sự quan tâm. Cả khán phòng im lặng, vì họ không hiểu tôi đang nói về điều gì"...

51% nhân lực nghiên cứu AI hàng đầu thế giới là người Trung Quốc, 9/10 trường đại học đào tạo AI hàng đầu cũng đặt tại Trung Quốc…

Đến năm 2045, công nghiệp an ninh mạng trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, có 3 doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam nằm trong nhóm 50 doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu về cung cấp giải pháp an ninh mạng, xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, công nghệ ra thị trường thế giới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

