Doanh nghiệp

Ông Dương Anh Đức giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Phạm Hồng Vinh

25/08/2025, 14:32

Ông Dương Anh Đức, ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố…

Sáng 25/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.
Sáng 25/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 25/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Dự và chủ trì lễ công bố có các ông: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các Phó Bí thư trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Dương Anh Đức.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh quyết định điều động ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đến nhận công tác tại UBND TP. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phân công, bổ nhiệm ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, ông Dương Anh Đức sinh ngày 24/8/1968, quê quán tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ông Đức có trình độ phó giáo sư công nghệ thông tin, tiến sĩ toán học và có quá trình công tác gắn liền với ngành giáo dục ở TP. Hồ Chí Minh từ năm 1990 tới nay. Cụ thể, ông Dương Anh Đức từng là giảng viên Trường đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Sau đó, ông Đức làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh. Đến tháng 5/2024, ông được điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Quận ủy quận 1.

Tháng 7/2025, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), Thành ủy TP. Hồ Chí Minh quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và ông Đức được phân công, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: "Báo chí đang có bước chuyển mạnh mẽ"

11:30, 21/06/2025

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: "Báo chí đang có bước chuyển mạnh mẽ"

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Cần đặc biệt coi trọng thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức

07:00, 24/04/2024

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Cần đặc biệt coi trọng thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức

Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo

06:00, 05/07/2023

Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo

Giữa một thị trường lao động đầy biến động, thế hệ nhân sự trẻ ngày nay không chỉ tìm kiếm một công việc ổn định, mà còn khát khao một sự nghiệp có ý nghĩa, một môi trường làm việc có thể thúc đẩy họ phát triển toàn diện. Thấu hiểu sâu sắc mong muốn đó, AEON Việt Nam đã và đang nỗ lực kiến tạo một nơi làm việc lý tưởng, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội tỏa sáng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

