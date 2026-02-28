Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Bồ Đào Nha, hướng tới kim ngạch 1 tỷ USD
Hà Lê
28/02/2026, 10:46
Bồ Đào Nha sẵn sàng thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, kết nối doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD; đồng thời mở rộng hợp tác trong các dự án năng lượng tái tạo và kinh tế biển tại Việt Nam.
Ngày 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel, trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác song phương theo hướng thực chất, hiệu quả.
Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Paulo Rangel, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, mở ra các hướng hợp tác mới. Nhấn mạnh mối gắn kết lịch sử hơn 500 năm và việc Bồ Đào Nha mở Đại sứ quán tại Việt Nam, Thủ tướng cho rằng đây là nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới.
Đánh giá cao thành tựu phát triển của Bồ Đào Nha, thành viên tích cực của Liên minh châu Âu, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt. Hai bên thống nhất tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; nghiên cứu các cơ chế hợp tác nhằm tạo khuôn khổ ổn định, dài hạn cho quan hệ song phương.
Nhấn mạnh tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, Thủ tướng đề nghị đưa kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột hợp tác; phát huy lợi thế mỗi bên để mở rộng quy mô, nâng chất lượng hợp tác. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Bồ Đào Nha tham gia các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hạ tầng năng lượng trên nguyên tắc “chia sẻ rủi ro, hài hòa lợi ích”, bảo đảm hiệu quả, bền vững.
Bên cạnh đó, hai bên nhận định còn nhiều dư địa trong kinh tế biển, hàng hải, cảng biển, đóng tàu, logistics; thống nhất tăng cường hợp tác phù hợp với chiến lược phát triển biển của mỗi nước. Thủ tướng cũng đề nghị tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); mở rộng hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục – đào tạo, du lịch và nghiên cứu khả năng miễn thị thực cho công dân hai nước.
Bộ trưởng Paulo Rangel đánh giá cao vị thế quốc tế và định hướng phát triển của Việt Nam, khẳng định Bồ Đào Nha coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á; sẵn sàng thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, kết nối doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD; bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Bồ Đào Nha tham gia các dự án năng lượng tái tạo và kinh tế biển tại Việt Nam.
Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, nhằm duy trì hòa bình, ổn định.
