Ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030

Thứ Ba, 11/11/2025
Nguyễn Thuấn
11/11/2025, 09:22
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trước đó, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để HĐND Thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.
Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận.
Ông Nguyễn Khắc Thận 51 tuổi, quê xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, trình độ cử nhân Cao đẳng Kiểm sát, cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông từng công tác lâu năm tại tỉnh Thái Bình (cũ), trải qua nhiều vị trí lãnh đạo như Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.
Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, 4 năm sau giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Cuối tháng 6/2025, khi hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên sáp nhập, ông được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới.
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An hiện gồm có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh.
Nghệ An có diện tích 16.490 km2, dân số hơn 3,4 triệu, nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, có hệ thống đường bộ và đường sắt xuyên quốc gia. Trong 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, bằng 113% dự toán và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Nghệ An đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ. Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9-10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người trên 160 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%.
Ba đột phá chiến lược được tỉnh xác định gồm phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Nghệ An cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.
