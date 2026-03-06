Bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam - EU

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị EU và Việt Nam tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng có lợi, triển khai hiệu quả EVFTA, thúc đẩy thương mại mở và cân bằng, tạo thuận lợi tiếp cận thị trường và bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp hai bên...

Chiều 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt 20 đại sứ, đại biện Liên minh Châu Âu (EU) và các nước thành viên EU tại Hà Nội... nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng cho biết, Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Việt Nam – EU chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương phát triển mới trong quan hệ hai bên.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Việt Nam – EU chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định EU và các nước thành viên là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc thiết lập khuôn khổ quan hệ mới phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao, đồng thời tạo động lực mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo Thủ tướng, mục tiêu xuyên suốt của Việt Nam trong giai đoạn tới là phát triển nhanh và bền vững, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Đánh giá quan hệ Việt Nam - EU, Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990–2025).

Các đại sứ, đại biện EU tại Việt Nam dự cuộc gặp - Ảnh: VGP

Việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã góp phần đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.

Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, tư pháp, khoa học – công nghệ và môi trường cũng đang tiếp tục được mở rộng.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng có lợi, triển khai hiệu quả EVFTA, thúc đẩy thương mại mở và cân bằng, tạo thuận lợi tiếp cận thị trường và bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp hai bên.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại sứ, đại biện EU thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hạ tầng giao thông, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thị thực cho công dân các nước, trong đó có EU, đồng thời đề nghị EU đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và xem xét miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ của Việt Nam.

Về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai quyết liệt các biện pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, giám sát hoạt động tàu cá và xử lý nghiêm các vi phạm.

Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC), đồng thời đề nghị các nước EU ghi nhận nỗ lực của Việt Nam và ủng hộ việc EC sớm gỡ “thẻ vàng” IUU, qua đó hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá hiện đại và bền vững.

Thay mặt các nước EU, đại biện lâm thời EU tại Việt Nam Rafael De Bustamante chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Các đại sứ, đại biện EU khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trong ASEAN. Đồng thời cho rằng khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU sẽ tạo cơ hội thúc đẩy thương mại, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế biển, hạ tầng thiết yếu và tăng trưởng xanh.

Nhân dịp này, Thủ tướng hoan nghênh các chuyến thăm của lãnh đạo EU trong thời gian tới, trong đó có chuyến thăm của Cao ủy EU về Đối tác quốc tế, cũng như việc tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU – Việt Nam – Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu dự kiến diễn ra ngày 24/3 tại Hà Nội.