Ông Vũ Hải Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạch Dương

08/04/2026, 16:05

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Hải Quân từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong lĩnh vực giáo dục đại học và khoa học công nghệ...

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 8/4, tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức phê chuẩn ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Vũ Hải Quân sinh ngày 1/8/1974; quê quán xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình; dân tộc Kinh; vào Đảng ngày 25/4/2012; có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Vũ Hải Quân là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin; có trình độ Thạc sĩ và Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI, trúng cử tại tỉnh Quảng Ngãi với tỷ lệ 91,51%. Đồng thời, ông cũng là Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Hải Quân từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng trong lĩnh vực giáo dục đại học và khoa học công nghệ.

Khởi đầu sự nghiệp từ giảng dạy, giai đoạn 1996–2001, ông Vũ Hải Quân là giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2001 đến năm 2006, ông học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Trento (Italy), đồng thời tham gia nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Leuven (Vương quốc Bỉ).

Trở về nước, tân Bộ trưởng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, nổi bật là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC và Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab).

Giai đoạn 2012–2017, ông là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Từ năm 2017, ông giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Phó Giám đốc, Phó Giám đốc Thường trực; Bí thư Đảng ủy; Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Đại học. Ông cũng tham gia điều hành, phát triển nhiều đơn vị đào tạo và nghiên cứu, trong đó có Viện Đào tạo quốc tế và Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực chính sách và phát triển khoa học – công nghệ, tân Bộ trưởng là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020–2030”; là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2025, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đồng thời giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/9/2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (tháng 01/2026), ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Tháng 3/2026, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hiện nay, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ có Bộ trưởng Vũ Hải Quân và 4 Thứ trưởng: Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; Thứ trưởng Phạm Đức Long; Thứ trưởng Lê Xuân Định và Thứ trưởng  Hoàng Minh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đại học quốc gia thành phố hồ chí minh kinh tế số Quốc hội Khóa XVI ủy viên trung ương Đảng

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Với 93% doanh nghiệp Việt ứng dụng các công cụ AI trên nền tảng số (thuộc nhóm cao nhất thế giới), Việt Nam đang dần trở thành một thị trường tiên phong về thương mại hội thoại và hành vi khám phá dựa trên AI...

Động lực để Nhật Bản phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp robot không chỉ là tham vọng vị thế công nghệ, mà còn là áp lực từ suy giảm lực lượng lao động…

TSMC có thể duy trì đà tăng giá đơn giản vì khách hàng gần như không có lựa chọn thay thế tương đương về quy mô và hiệu suất...

Hiện Việt Nam có hơn 4.000 startup, hai kỳ lân cùng hàng chục doanh nghiệp đang ở ngưỡng "cận kỳ lân". Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có tối thiểu 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên...

Thị trường tài sản thực được token hoá (mã hóa tài sản thực) của Việt Nam được đánh giá có dư địa tăng trưởng lớn với tiềm năng kỳ vọng đạt 70-80 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, thị trường này cũng đứng trước nhiều rủi ro, đặc biệt là các loại tài sản có tính thanh khoản cao như vàng mã hoá…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

AI và xu hướng làm phim gây tranh cãi tại châu Á

Lãi suất tăng, nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản tạo dòng tiền ổn định

Tiếp tục tạm ngưng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

