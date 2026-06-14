Đồng Nai điều chỉnh vốn 2 dự án cầu kết nối với TP. Hồ Chí Minh

Đồng Nai vừa thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hai dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng), nâng tổng mức đầu tư của cả hai công trình lên hơn 36.750 tỷ đồng...

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Đồng Nai khóa I đã thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hai dự án cầu kết nối trực tiếp với TP. Hồ Chí Minh là cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng). Cả hai dự án đều được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), với kỳ vọng tăng cường liên kết hạ tầng giao thông và thúc đẩy kết nối kinh tế trong vùng Đông Nam Bộ.

TĂNG VỐN DỰ ÁN CẦU CÁT LÁI

Theo nghị quyết được thông qua, tổng mức đầu tư dự án cầu Cát Lái được điều chỉnh từ hơn 20.614 tỷ đồng lên hơn 24.003 tỷ đồng, tăng khoảng 3.389 tỷ đồng so với phương án trước đó.

UBND TP. Đồng Nai cho biết việc điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu rà soát, hoàn thiện phương án thiết kế nhằm bảo đảm sự đồng bộ với kết quả thi tuyển kiến trúc và phương án tổ chức giao thông phía TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, dự án cũng phải mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ việc xây dựng các nút giao quan trọng trên tuyến.

Trong đó, chi phí dự án tăng lên do điều chỉnh diện tích đất thu hồi, điều chỉnh mở rộng nút giao đường Liên Cảng, nút giao đường 25C và đoạn từ bờ sông Sài Gòn tới sau nút giao Liên Cảng

Theo phương án điều chỉnh, dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng đường kết nối và các cầu trên tuyến từ phía Đồng Nai đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Dự án thành phần còn lại là xây dựng cầu chính vượt sông Sài Gòn và hệ thống cầu dẫn hai đầu thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, với tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức PPP.

Theo quy hoạch, cầu Cát Lái có chiều dài toàn tuyến hơn 11,6 km, trong đó phần cầu dài khoảng 4,7 km. Điểm đầu dự án nằm tại phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, điểm cuối kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ thay thế hoạt động của phà Cát Lái, đồng thời tăng cường năng lực kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, đặc biệt đối với hoạt động vận tải hàng hóa và giao thông liên vùng.

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CẦU LONG HƯNG

Cùng với cầu Cát Lái, HĐND TP. Đồng Nai cũng thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng).

Tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ hơn 12.484 tỷ đồng lên gần 12.748 tỷ đồng, tăng khoảng 264 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Đồng Nai, việc điều chỉnh chủ yếu liên quan đến chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và mở rộng phạm vi thu hồi đất tại khu vực kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống giao thông.

Phối cảnh dự án cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng) - Ảnh: CC1

Dự án cầu Đồng Nai 2 cũng được chia thành hai dự án thành phần. Phần giải phóng mặt bằng, đầu tư đường kết nối và các cầu trên tuyến có tổng mức đầu tư hơn 4.290 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Trong khi đó, hạng mục xây dựng cầu chính vượt sông và hệ thống cầu dẫn hai đầu có tổng mức đầu tư hơn 8.457 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức PPP.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 9,8 km, trong đó phần cầu dài 3,5 km. Điểm đầu nằm tại phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh và điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, cầu Đồng Nai 2 sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai, đồng thời hỗ trợ phân bổ lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, vào cuối năm 2025, HĐND TP. Đồng Nai đã thông qua chủ trương đầu tư hai dự án theo phương thức PPP. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư lần này nhằm cập nhật các yếu tố kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và cơ cấu nguồn vốn, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Khi hoàn thành, hai công trình được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.