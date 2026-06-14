Đà Nẵng: Huy động nguồn khoáng sản phục vụ các công trình trọng điểm

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo nghị quyết của HĐND thành phố trong năm 2026, Đà Nẵng đã đưa chủ trương quan trọng nhằm khai thác tối đa nguồn lực khoáng sản để đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án trọng điểm, không chỉ để đáp ứng nhu cầu xây dựng mà còn để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Chủ trương này được đưa ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều thách thức về nguồn cung vật liệu xây dựng.

Tại cuộc họp ngày 12/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để đạt được mục tiêu này. Ông Hưng yêu cầu các bên liên quan phải cùng nhau xác định năm 2026 là năm "bung" nguồn lực khoáng sản, nhằm đảm bảo nguồn cung đất cát và vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Hiện tại, Đà Nẵng đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản và lựa chọn được nhà đầu tư cho nhiều khu vực mỏ khoáng sản. Tuy nhiên, quá trình cấp phép khai thác vẫn gặp nhiều khó khăn do thủ tục phức tạp và liên quan đến nhiều sở ngành. Một số mỏ dù đã trúng đấu giá từ 3-5 năm trước nhưng vẫn chưa thể đi vào khai thác do vướng mắc về thủ tục.

Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án trọng điểm. Các khu vực này bao gồm Hố Dứa, Đồi Nẵng Trọc, Hố Thác và thôn Bình Hội, với tổng diện tích hàng chục hecta, được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án lớn như đường tránh lũ, hồ chứa nước và các công trình cầu trọng điểm.

Ngoài ra, Sở Tài chính thành phố cũng đã có các văn bản chỉ đạo liên quan đến việc quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu và vật liệu xây dựng, nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng công trình. Sở Xây dựng đang tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan để báo cáo Bộ Xây dựng, nhằm tháo gỡ các khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng.

Chủ trương "bung" nguồn lực khoáng sản của Đà Nẵng không chỉ nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng mà còn hướng tới việc tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách thành phố. Đây là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo thành phố trong việc phát triển kinh tế bền vững, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản tại Đà Nẵng.

Chủ trương "bung" nguồn lực khoáng sản của Đà Nẵng là một bước đi quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố. Đây là một chiến lược phát triển kinh tế bền vững, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất.