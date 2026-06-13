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Ông chủ TSMC “trăn trở” vì ngành bán dẫn Đài Loan thiếu nhân tài

Bạch Dương

13/06/2026, 14:19

Đài Loan đang thúc đẩy các chính sách thu hút nhân lực quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, bằng cách nới lỏng các quy định về cấp phép lao động cho chuyên gia nước ngoài...

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Đài Loan hiện là nơi sản xuất phần lớn các dòng chip tiên tiến để phục vụ phát triển AI trên toàn cầu. Tuy nhiên, ngành bán dẫn tại đây nhiều năm qua liên tục cảnh báo về tình trạng "5 thiếu hụt", gồm thiếu nước, thiếu điện, thiếu lao động, thiếu quỹ đất và thiếu nhân tài.

Phát biểu tại lễ khởi động một khu công viên khoa học mới tại Bình Đông, phía nam Đài Loan, Tổng giám đốc TSMC C.C. Wei cho biết cho biết những cơn mưa gần đây đã phần nào giúp giảm bớt áp lực về nguồn nước cho hoạt động sản xuất.

"Chỉ cách đây một tháng, tôi vẫn còn lo lắng liệu có phải sử dụng xe bồn để vận chuyển nước hay không", ông Wei chia sẻ trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp.

Theo lãnh đạo TSMC, nhà lãnh đạo Đài Loan Lai Ching-te đã thông tin về kế hoạch kết nối hệ thống các hồ chứa trên toàn đảo nhằm nâng cao năng lực điều phối và cung ứng nước. Nếu kế hoạch này được triển khai hiệu quả, nguy cơ thiếu nước, điện hay quỹ đất cho sản xuất sẽ được giảm đáng kể.

Các hồ chứa ở miền nam Đài Loan thường ghi nhận mực nước sụt giảm mạnh trong mùa đông do lượng mưa thấp. Năm 2021, Đài Loan từng trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử, buộc chính quyền phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước trên diện rộng. Dù vậy, theo lãnh đạo TSMC, bài toán đáng lo ngại nhất hiện nay vẫn là nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, theo ông Wei, những thách thức về hạ tầng đều có thể được giải quyết bằng đầu tư và quy hoạch, nhưng việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là bài toán khó khăn hơn nhiều.

“Chúng tôi có thể tìm cách ứng phó với những thiếu hụt khác, nhưng thách thức lớn nhất vẫn là nhân tài”, ông Wei nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và có các chính sách giữ chân người lao động tại những địa phương như Bình Đông.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lai Ching-te cho biết kế hoạch liên kết hệ thống hồ chứa nước của Đài Loan đã gần hoàn tất. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng đang thúc đẩy các chính sách thu hút nhân lực quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, thông qua việc nới lỏng các quy định về cấp phép lao động cho chuyên gia nước ngoài.

Dù đang đầu tư tới 165 tỷ USD để mở rộng sản xuất tại bang Arizona (Mỹ), TSMC nhiều lần khẳng định phần lớn năng lực sản xuất tiên tiến cùng các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) cốt lõi vẫn sẽ được duy trì tại Đài Loan.

Theo ông Wei, bán dẫn đã trở thành phần “không thể tách rời” của nền kinh tế số hiện đại, từ AI, điện toán đám mây đến các thiết bị điện tử tiêu dùng. Vì vậy, nhu cầu đối với chip bán dẫn sẽ còn tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong những năm tới.

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Từ khóa:

bán dẫn chip công nghệ Đài Loan kinh tế số TSMC

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