OPES và Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác chiến lược, nâng cao trải nghiệm khách hàng
Thu Ngân
10/04/2026, 15:32
Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (OPES) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI), hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Theo thỏa thuận, hai bên triển khai hợp tác toàn diện, trước mắt tập trung vào dịch vụ giám định và xử lý bồi thường bảo hiểm xe cơ giới do Bảo hiểm PVI cung cấp. Trong các giai đoạn tiếp theo, phạm vi hợp tác sẽ mở rộng sang các chương trình đồng bảo hiểm như hiểm nhà, xe, sức khỏe, tai nạn và nhiều sản phẩm khác.
Sự kết hợp giữa nền tảng bảo hiểm số, năng lực công nghệ và trải nghiệm người dùng của OPES với hệ thống giám định - bồi thường đạt chuẩn quốc tế, mạng lưới gara rộng khắp cùng kinh nghiệm triển khai của Bảo hiểm PVI tạo nên sức mạnh cộng hưởng toàn diện. Qua đó khách hàng OPES được tiếp cận chất lượng sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất.
Việc tích hợp năng lực giám định và bồi thường của Bảo hiểm PVI giúp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm chạm quan trọng, đồng thời tối ưu quy trình xử lý sự cố, rút ngắn thời gian chờ đợi, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao tính minh bạch..
Đối với bảo hiểm vật chất ô tô - một trong những sản phẩm trọng điểm của OPES - sự hỗ trợ từ Bảo hiểm PVI đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng hệ sinh thái đối tác và tệp khách hàng.
Song song, các chương trình đồng bảo hiểm sẽ mở ra khả năng cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng hơn, với quy mô phục vụ lớn và chất lượng triển khai đồng nhất trên toàn thị trường…
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hữu Tự Trí, Phó Tổng giám đốc Thường trực OPES, cho biết: “Chúng tôi đặt trọng tâm của hợp tác chiến lược này vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và giá trị - uy tín thương hiệu, đồng thời phát huy tốt nhất thế mạnh của từng bên trong chuỗi giá trị bảo hiểm. OPES tập trung vào công nghệ, dữ liệu, thiết kế sản phẩm và trải nghiệm số; trong khi năng lực giám định, bồi thường và triển khai thực tế từ PVI sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn chất lượng dịch vụ ở những điểm chạm quan trọng nhất. Đây sẽ là nền tảng để OPES tạo ra đà tăng trưởng vững chắc trong năm 2026”.
Về phía Bảo hiểm PVI, ông Phạm Anh Đức, Tổng giám đốc, chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác lần này thể hiện cam kết của các bên trong việc phối hợp lâu dài, nâng cao năng lực triển khai và kiểm soát rủi ro. Bảo hiểm PVI cam kết mang lại chất lượng dịch vụ cao nhất cho khách hàng của hai bên thông qua mạng lưới rộng khắp và năng lực chuyên môn cao của đội ngũ nhân sự, từ đó nâng cao hiệu quả công việc chung trong toàn bộ quá trình triển khai”. Ông Đức cho biết sự hợp tác giữa Bảo hiểm PVI và OPES được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực triển khai các chương trình bảo hiểm, đồng thời thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.
Bước sang năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính để triển khai các chương trình bảo hiểm quy mô lớn.
Đại diện ngành thuế: “Không lo rủi ro độc quyền dịch vụ hoá đơn điện tử”
Giải đáp băn khoăn về nguy cơ tăng chi phí khi dịch vụ hoá đơn điện tử do các doanh nghiệp tự quyết định giá, cơ quan thuế khẳng định cơ chế cạnh tranh hiện nay đủ để kiểm soát vấn đề này…
Giá mua bán vàng miếng tăng trở lại sau phiên giảm mạnh hôm qua
Sau khi giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán trong phiên hôm qua (9/4), giá mua, bán vàng miếng sáng nay đồng loạt tăng trở lại...
SHB ký kết thỏa thuận phát hành riêng lẻ với hàng loạt quỹ đầu tư lớn
Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng vốn và mở rộng quy mô hoạt động.
ADB cảnh báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp lệ thuộc kép vào ngân hàng
ADB cảnh báo một trong những điểm nghẽn lớn nhất của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam là mức độ tập trung quá cao ở cả phía tổ chức phát hành lẫn cơ sở nhà đầu tư. Cụ thể, nhóm tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bất động sản chi phối hơn 90% lượng phát hành trong giai đoạn 2024–2025, trong khi ở phía đầu tư, các ngân hàng thương mại nắm khoảng 55% tổng dư nợ, tạo ra sự mất cân đối mang tính hệ thống trên thị trường tài chính...
Dự kiến ban hành nghị định sửa đổi về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 4
Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, dự kiến ban hành trong tháng 4/2026 nhằm tăng cường minh bạch, siết kỷ cương thị trường và đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: