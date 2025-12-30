Petrovietnam khẳng định vai trò hạt nhân năng lượng quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần “chiến binh” và những kỷ lục ấn tượng của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong năm 2025; đồng thời chỉ đạo Tập đoàn thực hiện “6 tiên phong”, quyết tâm tăng trưởng hai con số để vươn tầm quốc tế, khẳng định vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…

Ngày 26/12/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đây không chỉ là hội nghị thường niên mà còn là dấu mốc lịch sử kỷ niệm 50 năm hành trình của “những người đi tìm lửa” đồng hành cùng đất nước. Sự hiện diện và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định tầm vóc và vai trò hạt nhân của Petrovietnam trong nền kinh tế quốc gia.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Ngọc Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2025.

PETROVIETNAM TỎA SÁNG TINH THẦN “CHIẾN BINH”, TIÊN PHONG VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là năm thứ 5 liên tiếp dự Hội nghị tổng kết của Petrovietnam và trực tiếp chứng kiến những thăng trầm cùng các bước đột phá của Tập đoàn.

Thủ tướng khẳng định: “Trong bối cảnh thế giới đầy biến động và khó khăn, Petrovietnam đã tỏa sáng với tinh thần “chiến binh”. Đó là một tập thể kiên định mục tiêu, kiên trì hành động, bình tĩnh vượt qua thách thức để không ngừng đổi mới. Đúc kết bài học xuyên suốt nửa thế kỷ phát triển, Thủ tướng tâm đắc với nguyên tắc “trưởng thành từ chính nghề của mình” và “đi đúng hướng chiến lược”; đồng thời kỳ vọng những “chiến binh Dầu khí” sẽ tiếp tục giữ vững niềm tự hào, bản lĩnh để tiến xa hơn trong giai đoạn mới.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Tập đoàn, Thủ tướng nhấn mạnh Petrovietnam chính là nhân tố quan trọng bảo đảm mục tiêu “5 An” và xác lập những thành tựu “5 Nhất”. Những nỗ lực ấy đã được Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát qua 8 chữ vàng: Tiên phong – Vượt trội – Bền vững – Toàn cầu. Tiếp nối tinh thần đó, Thủ tướng đã khái quát dấu ấn của Petrovietnam trong năm qua bằng “8 nhóm từ” đầy ý nghĩa: Ý chí hội tụ; Tinh thần chiến binh; Thành tích toàn diện; Tư duy đổi mới; Hội nhập sâu rộng; Quản trị thông minh; Nhân văn đong đầy; Giá trị lan tỏa.

Thành tích toàn diện của Tập đoàn thể hiện rõ qua nhiều chỉ tiêu nổi bật: liên tiếp lập kỷ lục doanh thu, đầu tư tăng mạnh, tổng tài sản tăng hơn 40% so với năm 2020, chiếm 33% tổng tài sản khối doanh nghiệp nhà nước... Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực và kết quả rất tích cực của Petrovietnam trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; đồng thời khẳng định: các kết quả này không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa mà còn củng cố vai trò tiên phong, dẫn dắt của Petrovietnam trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp ngân sách và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Thành tựu này cũng phản ánh sức mạnh đoàn kết, sự thống nhất của tập thể lãnh đạo và người lao động; khẳng định tầm vóc, sự trưởng thành của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế, nhất là trong lĩnh vực năng lượng mới.

Đặc biệt, sự trưởng thành của Tập đoàn còn là minh chứng cho trí tuệ và ý chí tự lực tự cường của con người Việt Nam với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”. Đây cũng là minh chứng cho sự đúng đắn của công tác cán bộ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành, lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn.

Trong không khí xúc động của Hội nghị, Thủ tướng cũng biểu dương nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Lê Mạnh Hùng vì vai trò dẫn dắt quyết liệt, hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời đặt niềm tin trọn vẹn vào tân Chủ tịch Hội đồng Thành viên Lê Ngọc Sơn sẽ kế thừa xứng đáng truyền thống để đưa Petrovietnam vươn tầm quốc tế.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng yêu cầu Petrovietnam tiên phong tăng trưởng hai con số, phát triển hệ sinh thái và tham gia sâu vào chuỗi giá trị dầu khí – năng lượng; tập trung triển khai “6 tiên phong” về: thể chế, khoa học công nghệ - chuyển đổi số, quản trị hiện đại, hội nhập quốc tế, đổi mới tư duy hành động và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ tướng tin tưởng Petrovietnam sẽ bước vào giai đoạn mới với động lực và khát vọng mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển giàu mạnh, hùng cường của đất nước.

HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN KẾ HOẠCH, BỨT PHÁ VỚI VỊ THẾ MỚI

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành về kết quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn khẳng định: năm 2025 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu 50 năm Petrovietnam đồng hành cùng đất nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030 và chính thức hoạt động với định danh mới “Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam”.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, cùng sự dẫn dắt bản lĩnh của đồng chí nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và tập thể lãnh đạo, Petrovietnam đã chủ động quản trị rủi ro, chắt chiu từng cơ hội để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, đồng thời xác lập nhiều thành tích, kỷ lục ấn tượng.

Vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ tiếp tục được khẳng định, phát huy sức mạnh đoàn kết “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, tạo nền tảng vững chắc cho mọi kết quả đạt được. Petrovietnam đã đẩy mạnh quản trị biến động, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng đột phá; mở rộng không gian phát triển, hội nhập quốc tế và kích hoạt các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực mới, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược, năm 2025 Petrovietnam thể hiện rõ “bản lĩnh vượt sóng”, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, đóng vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và an ninh năng lượng quốc gia, tiếp tục khẳng định vị thế “Doanh nghiệp dân tộc”.

Đồng chủ trì Hội nghị: Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn.

Các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu đều tăng so với năm 2024. Đáng chú ý, sản lượng khai thác dầu thô lần đầu tiên sau 11 năm đảo chiều suy giảm, tăng 0,8%. Các công trình dầu khí duy trì hệ số khai thác trên 99,6%; các nhà máy chế biến vận hành với công suất cao kỷ lục, bình quân 106-120%. Hệ số bù trữ lượng trong nước đạt 1,09 lần, tiếp tục bảo đảm dư địa cho phát triển thăm dò – khai thác.

Mặc dù giá dầu trung bình năm 2025 giảm khoảng 14% so với năm 2024, song nhờ sản lượng và hiệu quả tăng cao, các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam vẫn đạt kết quả tích cực và tiếp tục lập kỷ lục mới. Kết quả năm 2025 thể hiện bức tranh tăng trưởng toàn diện. Tổng tài sản Tập đoàn đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng; tổng doanh thu đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 9-10% GDP; nộp ngân sách nhà nước gần 166 nghìn tỷ đồng, chiếm 7-8% tổng thu ngân sách cả nước. Giá trị thực hiện đầu tư lần đầu tiên vượt kế hoạch, đạt 102,1%, tăng 44% so với năm 2024.

Đáng chú ý, hầu hết các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều về đích sớm 1-2 năm so với kế hoạch 5 năm 2021-2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân cao từ 17-38,6%.

Song hành với những thành công về kinh tế, Petrovietnam tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của “Doanh nghiệp dân tộc” vì lợi ích quốc gia và cộng đồng, với tổng giá trị an sinh xã hội năm 2025 đạt 1.317 tỷ đồng. Nổi bật là Chương trình STEM Innovation Petrovietnam góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học – công nghệ quốc gia, cùng các hoạt động hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai, chăm lo đời sống người lao động.

Năm 2026 là năm khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thay mặt tập thể Lãnh đạo và gần 60.000 người lao động Petrovietnam, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn cam kết sẽ thực hiện thắng lợi chủ đề hành động của năm 2026: “Tiên phong công nghệ - đổi mới sáng tạo; Dẫn dắt chuyển dịch xanh; Kiến tạo giá trị vượt trội; Nâng cao vị thế năng lượng quốc gia; Bứt phá mở rộng toàn cầu”.

Khép lại Hội nghị, niềm tin về một Petrovietnam vững mạnh, vươn tầm khu vực đã được thắp sáng. Với một tâm thế mới và khát vọng mạnh mẽ, Petrovietnam sẵn sàng bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển giàu mạnh, hùng cường của đất nước.