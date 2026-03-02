Thứ Hai, 02/03/2026

Trang chủ Dân sinh

Tạm dừng đưa lao động Việt Nam sang Trung Đông

Thu Hằng

02/03/2026, 16:19

Trước tình hình khu vực Trung Đông có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Nội vụ đề nghị các doanh nghiệp phái cử tạm dừng hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại khu vực này, cho đến khi tình hình được kiểm soát ổn định và trở lại bình thường...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng cường các giải pháp để đảm bảo an toàn cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước khu vực Trung Đông.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh ngày 28/2/2026, cuộc không kích và tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran đã được triển khai, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Iran đã tiến hành các đợt phản công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực Trung Đông, trong đó có các quốc gia hiện đang có người lao động Việt Nam sinh sống và làm việc như: Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait…

Theo đánh giá và nhận định của cơ quan hữu quan, tình hình khu vực Trung Đông có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Cục Quản lý lao động ngoài nước thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan chức năng, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài theo dõi sát sao diễn biến để kịp thời áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các nước khu vực Trung Đông, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tạm dừng hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại khu vực Trung Đông, cho đến khi tình hình được kiểm soát ổn định và trở lại bình thường.

Các doanh nghiệp cũng cần thường xuyên liên hệ, trao đổi với đối tác, người sử dụng lao động để cập nhật thông tin về tình hình xung đột. Từ đó, chủ động biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong trường hợp cần thiết.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu động viên người lao động làm việc tại địa bàn, tránh để người lao động hoang mang, lo lắng và cập nhật tình hình để người lao động chủ động phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn.

Việc duy trì liên hệ thường xuyên với Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, Ban Quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trong khu vực cũng được nhấn mạnh, nhằm kịp thời cập nhật tình hình người lao động làm việc tại địa bàn.

Trường hợp phát sinh vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, các doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với đối tác, người sử dụng lao động và các bên liên quan để kịp thời xử lý; báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước để nắm tình hình và hướng dẫn giải quyết trong trường hợp cần thiết.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đề nghị các doanh nghiệp thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin chính thống từ cơ quan chức năng và các khuyến cáo an ninh quốc tế, nhằm chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người lao động.

Theo đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện có khoảng 34 doanh nghiệp đang đưa lao động Việt Nam sang Trung Đông làm việc. Trong đó, Ả Rập Saudi có 12 doanh nghiệp; UAE có 14 doanh nghiệp; Qatar có 6 doanh nghiệp; Bahrain có 2 doanh nghiệp. Tổng số lao động Việt Nam đang làm việc Trung Đông hiện khoảng trên 10.000 người.

Từ khóa:

Iran Israel lao động Trung Đông

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

