Phát triển trồng trọt phát thải thấp, sản xuất theo chuỗi giá trị tuần hoàn
Hằng Anh
02/03/2026, 15:47
Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, từng bước hình thành nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, có khả năng chống chịu tốt trước tác động biến đổi khí hậu; xây dựng và phát triển nhãn hiệu “phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt...
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt
giai đoạn 2025- 2035, tầm nhìn 2050” trên địa bàn, nhằm cụ thể hóa các quyết định
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thúc đẩy chuyển đổi hệ thống sản xuất trồng
trọt theo hướng phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Kế hoạch đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện sinh kế cho người dân, phát triển nông nghiệp bền vững, từng bước hình thành nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, có khả năng chống chịu tốt trước tác động của biến đổi khí hậu. Qua đó góp phần thực hiện các cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.
Đến năm 2035, lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh phấn đấu
góp phần hoàn thành mục tiêu giảm ít nhất 15% tổng lượng phát thải khí nhà kính
so với năm cơ sở 2020 theo định hướng của Đề án quốc gia.
Tỉnh sẽ tham gia xây
dựng và phát triển nhãn hiệu “Phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt; triển
khai ít nhất 2 mô hình sản xuất giảm phát thải trên cây chè và cây dong riềng
có khả năng nhân rộng; thí điểm các mô hình canh tác có tiềm năng phát triển
tín chỉ carbon theo yêu cầu của các tổ chức quốc tế.
Tầm nhìn đến năm 2050, ngành trồng trọt Thái Nguyên phát triển
theo hướng phát thải thấp, sinh thái và hiện đại; tổ chức sản xuất theo chuỗi
giá trị tuần hoàn, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và nông nghiệp thông minh;
hình thành cơ sở dữ liệu số hóa về phát thải trong trồng trọt, kết nối đồng bộ
với hệ thống giám sát quốc gia; góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng
“0” của Việt Nam.
Để đạt được các mục tiêu, Thái Nguyên tập trung thực hiện các
nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp vùng sinh
thái; phát triển và áp dụng các gói kỹ thuật canh tác giảm phát thải đối với
cây trồng chủ lực; xây dựng mô hình sản xuất giảm phát thải quy mô vùng gắn với
chuỗi giá trị; nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức cho cán bộ và người dân;
kết nối thị trường cho sản phẩm phát thải thấp.
Cùng với đó là các giải pháp về chính sách, tổ chức sản xuất,
khoa học công nghệ, truyền thông và tăng cường năng lực; thiết lập hệ thống đo
lường, báo cáo, thẩm định (MRV) và cơ sở dữ liệu phát thải cấp tỉnh, bảo đảm
liên thông với hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với
các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật,
theo dõi, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.
Các sở, ngành liên
quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm
vụ được giao chủ động phối hợp, lồng ghép nguồn lực để thực hiện hiệu quả Kế hoạch,
góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh.
Trước đó, Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn
2025-2035 phấn đấu đến năm 2035 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt đặt
mục tiêu góp phần giảm ít nhất 15% tổng lượng phát thải khí nhà kính so
với năm cơ sở 2020.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề án được ban hành nhằm
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành trồng trọt trong bối cảnh biến đổi
khí hậu và hội nhập sâu vào thị trường quốc tế. Mục tiêu trọng tâm của đề án vừa
đảm bảo tăng trưởng về năng suất và giá trị, vừa giảm phát thải khí nhà kính,
hướng tới nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn.
Hiện nay, tổng lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam ước
khoảng 454,6 triệu tấn CO2 tương đương, gần gấp đôi so với năm 2010.
Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp phát thải khoảng 116,51 triệu
tấn CO₂ tương đương, riêng trồng trọt chiếm khoảng 80% tổng phát thải ngành
nông nghiệp. Phát thải chủ yếu đến từ khí mê tan trong sản xuất lúa nước do tập
quán canh tác ngập nước liên tục, việc sử dụng phân bón chưa hiệu quả và chưa
có giải pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch phù hợp.
Dự báo đến năm 2030, tổng lượng phát thải quốc gia có thể
lên tới gần 990,15 triệu tấn CO2 tương đương. Việc chuyển đổi mô hình sản xuất
trồng trọt theo hướng phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu
cấp thiết.
Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035
phấn đấu đến năm 2035 đặt mục tiêu phải xây dựng và phát triển nhãn hiệu “Phát
thải thấp” cho các sản phẩm của ngành hàng trồng trọt; thí điểm ít nhất 15 mô
hình canh tác có khả năng phát triển tín chỉ carbon đáp ứng được yêu cầu của
các tổ chức quốc tế.
Tầm nhìn đến 2050, toàn ngành phấn đấu 100% diện tích cây trồng
chủ lực áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác bền vững; hình thành cơ sở dữ liệu
số hóa về phát thải trong trồng trọt, kết nối đồng bộ với hệ thống giám sát quốc
gia; xây dựng và phổ cập nhãn hiệu “Phát thải thấp” cho các ngành hàng nông sản
chủ lực.
Đề án tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ lớn, bao gồm tái cơ cấu
cây trồng phù hợp điều kiện sinh thái và nhu cầu thị trường; xây dựng và áp dụng
các gói kỹ thuật giảm phát thải theo chuỗi giá trị; hoàn thiện hệ thống đo đạc,
báo cáo, thẩm định (MRV) phục vụ kiểm kê khí nhà kính; triển khai các mô hình sản
xuất thực hành tốt; đồng thời tạo dựng cơ chế tín chỉ carbon trong nông nghiệp
nhằm thu hút đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia.
