Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng

Cuộc xung đột Iran đột ngột bùng nổ cuối tuần qua khiến thị trường chứng khoán toàn cầu sáng nay phản ứng khá hoảng loạn. Trong nước, VN-Index có lúc bốc hơi 1,92% khi nhà đầu tư vội vã bán tháo. Tuy nhiên đó lại là cơ hội lớn cho dòng tiền bắt đáy và hiệu quả phục hồi giá khá ấn tượng.

Điểm nhấn sáng nay chính là thanh khoản: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng vọt lên 27.291 tỷ đồng, cao nhất kể từ giữa tháng 10/2025. Đây là kết quả của hành động phản ứng giảm rủi ro đồng loạt: Sàn HoSE thậm chí có 248 cổ phiếu bốc hơi vượt 2% lúc thấp nhất, tương đương 67,2% số mã có giao dịch ở sàn này. Riêng số giảm vượt 3% tới 186 mã.

Phản ứng này là điều không bất ngờ. Các thị trường chứng khoán châu Á cũng lao dốc đáng kể ban đầu. Điều lạ là thị trường tương lai của chứng khoán Mỹ lại phản ứng bình thường, các chỉ số chính chỉ giảm dưới 1%.

Trong những phiên hoảng loạn do yếu tố ngoại biên như sáng nay, điều quan trọng nhất là phản ứng của dòng tiền. Việc đánh giá mức độ rủi ro thực tế phải do dòng tiền này quyết định, chứ không từ hành động bán ra. Nếu người cầm tiền cũng sợ hãi, lực cầu trên thị trường sẽ biến mất.

Tuy nhiên thanh khoản rất cao sáng nay cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro của dòng tiền. Nhà đầu tư đã tranh thủ biên độ giảm giá lớn do bán tháo để mua vào. Riêng HoSE đạt trên 25.324 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đi kèm với mức thanh khoản đột biến này là diễn biến phục hồi giá cũng ấn tượng: Khoảng 47% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi từ 2% so với giá đáy. Độ rộng cuối phiên còn kém với 106 mã tăng/238 mã giảm, cải thiện không nhiều so với lúc kém nhất khoảng 9h30 là 49 mã tăng/271 mã giảm.

Các nhóm cổ phiếu đi ngược dòng toàn thời gian sáng nay không khó để nhận biết. Nổi bật là nhóm dầu khí khi giá dầu thế giới mở phiên đầu tuần đã tăng vượt 5%. GAS, BSR, PVD, PLX, PVT trên HoSE tăng kịch trần. HNX đóng góp thêm OIL, PVO, POV, PTV, PVC, PVS, PVB. Chỉ số VNEnergy của sàn HoSE chốt phiên sáng tăng 6,9%. Rổ này có 10 cổ phiếu thành phần vì 9 mã kịch trần. Nhóm năng lượng và hóa chất cũng được “thơm lây” giá dầu: DCM, DPM, LAS cũng kịch trần và nhiều mã khác tăng rất mạnh. Điều này tạo một bức tranh khá kỳ lạ khi sắc đỏ phủ kín bảng điện nhưng riêng “một góc” có tới 26 cổ phiếu “tím”.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ngoài các cổ phiếu hưởng lợi về nhóm ngành khá dễ nhận, hiệu lực của dòng tiền bắt đáy cũng đẩy khá nhiều cổ phiếu khác đi ngược dòng ấn tượng: STB tăng 5,04%, POW tăng 6,9%, VCI tăng 1,95%, MSN tăng 1,14%, HAH tăng 6,85%, VSC tăng 6,18%, GVR tăng 5,88%, GEE tăng 6,33%... Các cổ phiếu này đều khớp lệnh cực cao từ 400 tỷ đồng trở lên mỗi mã. Với mức thanh khoản khổng lồ như vậy, diễn biến giá có độ tin cậy cao, xác nhận ảnh hưởng của dòng tiền chủ động rất rõ nét giữa bối cảnh thị trường hoảng loạn chung.

Dĩ nhiên phần giảm giá cũng không hề nhẹ: VN-Index đang có 178 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên, trong đó 95 mã giảm từ 2% trở lên. Nhóm này thanh khoản cũng rất lớn, chiếm 47,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điểm tốt là chỉ còn khoảng 30 cổ phiếu là đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư mua giá thấp nhất. Phần còn lại đã phục hồi khá mạnh, ngay cả với những cổ phiếu giao dịch lớn nhất. HPG còn giảm 1,22% so với tham chiếu sau khi hồi lại 1,43% so với giá đáy, thanh khoản 1.338,8 tỷ đồng. MBB hồi lại 1,45%, còn giảm 1,75% với thanh khoản 838,7 tỷ đồng. SHB hồi 2,63% còn giảm 2,19% với 772,6 tỷ. VIX hồi 3,52%, còn giảm 2% với 679,6 tỷ…

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,17% tương đương -3,15 điểm. Đây là diễn biến rất tích cực khi nhìn từ mức đáy giảm 1,92% (-36 điểm). Một số cổ phiếu đã nâng đỡ điểm số tốt ngay từ đầu như GAS, PLX, sau đó tới MSN, GVR, DGC, STB. Tuy nhiên quan trọng nhất là khả năng phục hồi giá của các mã trong rổ này nói chung: Tất cả đều đã thoát đáy và 11 mã phục hồi từ 2% trở lên. VN30-Index kết phiên sáng giảm 0,71% với 8 mã tăng/21 mã giảm và còn 19 mã giảm quá 1%.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay phản ứng bình thường, giá trị bán ra tăng nhẹ 14% so với sáng phiên trước nhưng giá trị mua vào tăng 46%. Vị thế ròng chỉ là -103,6 tỷ đồng. Một số cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý là VCB -141 tỷ, POW -107,3 tỷ, STB -100 tỷ, FPT -65,6 tỷ, CTG -50,3 tỷ. Phía mua ròng có DCM +74,5 tỷ, MSN +64,1 tỷ, SSI +62,3 tỷ, HPG +53,5 tỷ.