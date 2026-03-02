Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng
Kim Phong
02/03/2026, 12:10
Cuộc xung đột Iran đột ngột bùng nổ cuối tuần qua khiến thị trường chứng khoán toàn cầu sáng nay phản ứng khá hoảng loạn. Trong nước, VN-Index có lúc bốc hơi 1,92% khi nhà đầu tư vội vã bán tháo. Tuy nhiên đó lại là cơ hội lớn cho dòng tiền bắt đáy và hiệu quả phục hồi giá khá ấn tượng.
Điểm nhấn sáng nay chính là thanh khoản: Tổng giá trị khớp lệnh
hai sàn tăng vọt lên 27.291 tỷ đồng, cao nhất kể từ giữa tháng 10/2025. Đây là
kết quả của hành động phản ứng giảm rủi ro đồng loạt: Sàn HoSE thậm chí có 248 cổ
phiếu bốc hơi vượt 2% lúc thấp nhất, tương đương 67,2% số mã có giao dịch ở sàn
này. Riêng số giảm vượt 3% tới 186 mã.
Phản ứng này là điều không bất ngờ. Các thị trường chứng khoán
châu Á cũng lao dốc đáng kể ban đầu. Điều lạ là thị trường tương lai của chứng
khoán Mỹ lại phản ứng bình thường, các chỉ số chính chỉ giảm dưới 1%.
Trong những phiên hoảng loạn do yếu tố ngoại biên như sáng
nay, điều quan trọng nhất là phản ứng của dòng tiền. Việc đánh giá mức độ rủi
ro thực tế phải do dòng tiền này quyết định, chứ không từ hành động bán ra. Nếu
người cầm tiền cũng sợ hãi, lực cầu trên thị trường sẽ biến mất.
Tuy nhiên thanh khoản rất cao sáng nay cho thấy mức độ chấp
nhận rủi ro của dòng tiền. Nhà đầu tư đã tranh thủ biên độ giảm giá lớn do bán
tháo để mua vào. Riêng HoSE đạt trên 25.324 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đi kèm
với mức thanh khoản đột biến này là diễn biến phục hồi giá cũng ấn tượng: Khoảng
47% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi từ 2% so với giá đáy. Độ rộng cuối phiên còn
kém với 106 mã tăng/238 mã giảm, cải thiện không nhiều so với lúc kém nhất khoảng
9h30 là 49 mã tăng/271 mã giảm.
Các nhóm cổ phiếu đi ngược dòng toàn thời gian sáng nay không
khó để nhận biết. Nổi bật là nhóm dầu khí khi giá dầu thế giới mở phiên đầu tuần
đã tăng vượt 5%. GAS, BSR, PVD, PLX, PVT trên HoSE tăng kịch trần. HNX đóng góp
thêm OIL, PVO, POV, PTV, PVC, PVS, PVB. Chỉ số VNEnergy của sàn HoSE chốt phiên
sáng tăng 6,9%. Rổ này có 10 cổ phiếu thành phần vì 9 mã kịch trần. Nhóm năng
lượng và hóa chất cũng được “thơm lây” giá dầu: DCM, DPM, LAS cũng kịch trần và
nhiều mã khác tăng rất mạnh. Điều này tạo một bức tranh khá kỳ lạ khi sắc đỏ phủ
kín bảng điện nhưng riêng “một góc” có tới 26 cổ phiếu “tím”.
Ngoài các cổ phiếu hưởng lợi về nhóm ngành khá dễ nhận, hiệu
lực của dòng tiền bắt đáy cũng đẩy khá nhiều cổ phiếu khác đi ngược dòng ấn tượng:
STB tăng 5,04%, POW tăng 6,9%, VCI tăng 1,95%, MSN tăng 1,14%, HAH tăng 6,85%,
VSC tăng 6,18%, GVR tăng 5,88%, GEE tăng 6,33%... Các cổ phiếu này đều khớp lệnh
cực cao từ 400 tỷ đồng trở lên mỗi mã. Với mức thanh khoản khổng lồ như vậy, diễn
biến giá có độ tin cậy cao, xác nhận ảnh hưởng của dòng tiền chủ động rất rõ nét
giữa bối cảnh thị trường hoảng loạn chung.
Dĩ nhiên phần giảm giá cũng không hề nhẹ: VN-Index đang có
178 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên, trong đó 95 mã giảm từ 2% trở lên. Nhóm này
thanh khoản cũng rất lớn, chiếm 47,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điểm tốt
là chỉ còn khoảng 30 cổ phiếu là đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư mua giá
thấp nhất. Phần còn lại đã phục hồi khá mạnh, ngay cả với những cổ phiếu giao dịch
lớn nhất. HPG còn giảm 1,22% so với tham chiếu sau khi hồi lại 1,43% so với giá
đáy, thanh khoản 1.338,8 tỷ đồng. MBB hồi lại 1,45%, còn giảm 1,75% với thanh
khoản 838,7 tỷ đồng. SHB hồi 2,63% còn giảm 2,19% với 772,6 tỷ. VIX hồi 3,52%,
còn giảm 2% với 679,6 tỷ…
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,17% tương đương -3,15 điểm. Đây
là diễn biến rất tích cực khi nhìn từ mức đáy giảm 1,92% (-36 điểm). Một số cổ
phiếu đã nâng đỡ điểm số tốt ngay từ đầu như GAS, PLX, sau đó tới MSN, GVR,
DGC, STB. Tuy nhiên quan trọng nhất là khả năng phục hồi giá của các mã trong rổ
này nói chung: Tất cả đều đã thoát đáy và 11 mã phục hồi từ 2% trở lên. VN30-Index
kết phiên sáng giảm 0,71% với 8 mã tăng/21 mã giảm và còn 19 mã giảm quá 1%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay phản ứng bình thường, giá trị
bán ra tăng nhẹ 14% so với sáng phiên trước nhưng giá trị mua vào tăng 46%. Vị
thế ròng chỉ là -103,6 tỷ đồng. Một số cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý là VCB
-141 tỷ, POW -107,3 tỷ, STB -100 tỷ, FPT -65,6 tỷ, CTG -50,3 tỷ. Phía mua ròng
có DCM +74,5 tỷ, MSN +64,1 tỷ, SSI +62,3 tỷ, HPG +53,5 tỷ.
Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?
10:52, 02/03/2026
Xu thế dòng tiền: Đột phá thành công 1900 điểm, phía trước sẽ là bầu trời?
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: