Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng

Kim Phong

02/03/2026, 12:10

Cuộc xung đột Iran đột ngột bùng nổ cuối tuần qua khiến thị trường chứng khoán toàn cầu sáng nay phản ứng khá hoảng loạn. Trong nước, VN-Index có lúc bốc hơi 1,92% khi nhà đầu tư vội vã bán tháo. Tuy nhiên đó lại là cơ hội lớn cho dòng tiền bắt đáy và hiệu quả phục hồi giá khá ấn tượng.

Nhóm cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su, điện đi ngược dòng ấn tượng sáng nay.
Nhóm cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su, điện đi ngược dòng ấn tượng sáng nay.

Điểm nhấn sáng nay chính là thanh khoản: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng vọt lên 27.291 tỷ đồng, cao nhất kể từ giữa tháng 10/2025. Đây là kết quả của hành động phản ứng giảm rủi ro đồng loạt: Sàn HoSE thậm chí có 248 cổ phiếu bốc hơi vượt 2% lúc thấp nhất, tương đương 67,2% số mã có giao dịch ở sàn này. Riêng số giảm vượt 3% tới 186 mã.

Phản ứng này là điều không bất ngờ. Các thị trường chứng khoán châu Á cũng lao dốc đáng kể ban đầu. Điều lạ là thị trường tương lai của chứng khoán Mỹ lại phản ứng bình thường, các chỉ số chính chỉ giảm dưới 1%.

Trong những phiên hoảng loạn do yếu tố ngoại biên như sáng nay, điều quan trọng nhất là phản ứng của dòng tiền. Việc đánh giá mức độ rủi ro thực tế phải do dòng tiền này quyết định, chứ không từ hành động bán ra. Nếu người cầm tiền cũng sợ hãi, lực cầu trên thị trường sẽ biến mất.

Tuy nhiên thanh khoản rất cao sáng nay cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro của dòng tiền. Nhà đầu tư đã tranh thủ biên độ giảm giá lớn do bán tháo để mua vào. Riêng HoSE đạt trên 25.324 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đi kèm với mức thanh khoản đột biến này là diễn biến phục hồi giá cũng ấn tượng: Khoảng 47% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi từ 2% so với giá đáy. Độ rộng cuối phiên còn kém với 106 mã tăng/238 mã giảm, cải thiện không nhiều so với lúc kém nhất khoảng 9h30 là 49 mã tăng/271 mã giảm.

Các nhóm cổ phiếu đi ngược dòng toàn thời gian sáng nay không khó để nhận biết. Nổi bật là nhóm dầu khí khi giá dầu thế giới mở phiên đầu tuần đã tăng vượt 5%. GAS, BSR, PVD, PLX, PVT trên HoSE tăng kịch trần. HNX đóng góp thêm OIL, PVO, POV, PTV, PVC, PVS, PVB. Chỉ số VNEnergy của sàn HoSE chốt phiên sáng tăng 6,9%. Rổ này có 10 cổ phiếu thành phần vì 9 mã kịch trần. Nhóm năng lượng và hóa chất cũng được “thơm lây” giá dầu: DCM, DPM, LAS cũng kịch trần và nhiều mã khác tăng rất mạnh. Điều này tạo một bức tranh khá kỳ lạ khi sắc đỏ phủ kín bảng điện nhưng riêng “một góc” có tới 26 cổ phiếu “tím”.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ngoài các cổ phiếu hưởng lợi về nhóm ngành khá dễ nhận, hiệu lực của dòng tiền bắt đáy cũng đẩy khá nhiều cổ phiếu khác đi ngược dòng ấn tượng: STB tăng 5,04%, POW tăng 6,9%, VCI tăng 1,95%, MSN tăng 1,14%, HAH tăng 6,85%, VSC tăng 6,18%, GVR tăng 5,88%, GEE tăng 6,33%... Các cổ phiếu này đều khớp lệnh cực cao từ 400 tỷ đồng trở lên mỗi mã. Với mức thanh khoản khổng lồ như vậy, diễn biến giá có độ tin cậy cao, xác nhận ảnh hưởng của dòng tiền chủ động rất rõ nét giữa bối cảnh thị trường hoảng loạn chung.

Dĩ nhiên phần giảm giá cũng không hề nhẹ: VN-Index đang có 178 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên, trong đó 95 mã giảm từ 2% trở lên. Nhóm này thanh khoản cũng rất lớn, chiếm 47,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điểm tốt là chỉ còn khoảng 30 cổ phiếu là đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư mua giá thấp nhất. Phần còn lại đã phục hồi khá mạnh, ngay cả với những cổ phiếu giao dịch lớn nhất. HPG còn giảm 1,22% so với tham chiếu sau khi hồi lại 1,43% so với giá đáy, thanh khoản 1.338,8 tỷ đồng. MBB hồi lại 1,45%, còn giảm 1,75% với thanh khoản 838,7 tỷ đồng. SHB hồi 2,63% còn giảm 2,19% với 772,6 tỷ. VIX hồi 3,52%, còn giảm 2% với 679,6 tỷ…

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,17% tương đương -3,15 điểm. Đây là diễn biến rất tích cực khi nhìn từ mức đáy giảm 1,92% (-36 điểm). Một số cổ phiếu đã nâng đỡ điểm số tốt ngay từ đầu như GAS, PLX, sau đó tới MSN, GVR, DGC, STB. Tuy nhiên quan trọng nhất là khả năng phục hồi giá của các mã trong rổ này nói chung: Tất cả đều đã thoát đáy và 11 mã phục hồi từ 2% trở lên. VN30-Index kết phiên sáng giảm 0,71% với 8 mã tăng/21 mã giảm và còn 19 mã giảm quá 1%.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay phản ứng bình thường, giá trị bán ra tăng nhẹ 14% so với sáng phiên trước nhưng giá trị mua vào tăng 46%. Vị thế ròng chỉ là -103,6 tỷ đồng. Một số cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý là VCB -141 tỷ, POW -107,3 tỷ, STB -100 tỷ, FPT -65,6 tỷ, CTG -50,3 tỷ. Phía mua ròng có DCM +74,5 tỷ, MSN +64,1 tỷ, SSI +62,3 tỷ, HPG +53,5 tỷ.

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

10:52, 02/03/2026

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

Xu thế dòng tiền: Đột phá thành công 1900 điểm, phía trước sẽ là bầu trời?

10:22, 01/03/2026

Xu thế dòng tiền: Đột phá thành công 1900 điểm, phía trước sẽ là bầu trời?

Blog chứng khoán: Cần sự đồng thuận

16:29, 27/02/2026

Blog chứng khoán: Cần sự đồng thuận

Từ khóa:

cổ phiếu dầu khí giá dầu thế giới nhận định chứng khoán phản ứng dòng tiền thị trường hoảng loạn

Đọc thêm

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Nếu xung đột leo thang, nguồn cung mất 10–20% toàn cầu, đẩy giá dầu lên mức kỷ lục, có thể vượt 130–200 USD theo một số ước tính cực đoan.

Xung đột tại Iran, chuyên gia trong nước dự báo giá vàng có thể lên 5.734 USD trong tuần này

Xung đột tại Iran, chuyên gia trong nước dự báo giá vàng có thể lên 5.734 USD trong tuần này

"Vàng có thể tiếp tục tăng mạnh trong tuần tới, hướng tới kháng cự 5.429 – 5.734 USD/oz", ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS kỳ vọng.

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

Tính đến tháng 2, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có 9 tháng liên tiếp tăng trưởng, bất chấp những thách thức do thuế quan gây ra...

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

Chỉ số VN-Index đang sát vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900–1.920 điểm, dễ xuất hiện nhịp điều chỉnh rung lắc về 1.850–1.870 hoặc sâu hơn (1.800–1.830) nếu lực bán lan rộng hoặc nước ngoài bán ròng mạnh.

Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?

Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Isarel với Iran đang đặt nền kinh tế thế giới trước một mối nguy mới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu chuyển tiền quốc tế gia tăng, PVcomBank triển khai ưu đãi phí cho các khách hàng

Tài chính

2

Tỷ giá trung tâm thấp nhất 6 tháng, ngân hàng bán USD kịch trần

Tài chính

3

ICD Tân Cảng Sóng Thần: Nghĩa tình biên cương ấm áp

Doanh nghiệp

4

Sabeco mang ‘vị Tết” trọn vẹn đến người dân cả nước

Doanh nghiệp

5

Kênh bán lẻ tiếp tục giảm giá, kích cầu sau Tết

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy