Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

Thu Minh

02/03/2026, 10:52

Chỉ số VN-Index đang sát vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900–1.920 điểm, dễ xuất hiện nhịp điều chỉnh rung lắc về 1.850–1.870 hoặc sâu hơn (1.800–1.830) nếu lực bán lan rộng hoặc nước ngoài bán ròng mạnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định về xung đột ở Iran bắt đầu từ cuối tuần trước và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS, đánh giá xung đột tại Trung Đông có thể ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và diễn biến giá dầu trong tuần tới.

Đồng thời, xu hướng risk-off (tránh rủi ro) có thể khiến giá vàng tăng, các chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm 1 - 2% hoặc hơn. Chỉ số VN-Index ít phản ứng trực tiếp thường dưới 1% trong những lần xung đột Trung Đông gần đây. Các nhóm ngành liên quan đến dầu khí, hóa chất thường hưởng lợi từ sự kiện này.

Cụ thể, xu hướng risk-off có thể khiến các chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm 1–2% hoặc hơn (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones). Cổ phiếu hàng không, logistics, tài chính có thể chịu áp lực do căng thẳng địa chính trị thúc đẩy áp lực bán; trong khi đó, cổ phiếu quốc phòng/aerospace và năng lượng có xu hướng tăng.

Thống kê các xung đột quân sự lớn ở Trung Đông/Vùng Vịnh và Nga – Ukraine, tập trung vào tác động ngắn hạn (thường là vài ngày đến vài tuần đầu) đến S&P 500 và VN-Index cho thấy, tác động thường là giảm tạm thời do lo ngại về giá dầu tăng, áp lực lạm phát và rủi ro địa chính trị.

Tuy nhiên, thị trường thường phục hồi nhanh nếu xung đột không lan rộng toàn cầu hoặc kéo dài.

Chỉ số VN-Index ít phản ứng trực tiếp, thường dưới 1%, ngoại trừ lần ảnh hưởng mạnh duy nhất vào ngày 13/4/2024 khi Iran tấn công Israel, chủ yếu do áp lực tỷ giá và áp lực bán ròng từ khối ngoại, chứ không mang tính trực tiếp từ sự kiện trên. Thị trường thường “shake off” nhanh các xung đột cục bộ, đặc biệt nếu không ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu.

Dự báo ngắn hạn về thị trường, theo ông Sơn, thị trường có thể mở cửa tuần mới với áp lực bán, rung lắc mạnh (điều chỉnh ngắn hạn), đặc biệt nếu giá dầu bật mạnh hơn dự báo và xung đột lan rộng. Chỉ số VN-Index đang sát vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900–1.920 điểm, dễ xuất hiện nhịp điều chỉnh rung lắc về 1.850–1.870 hoặc sâu hơn (1.800–1.830) nếu lực bán lan rộng hoặc nước ngoài bán ròng mạnh.

Tuy nhiên, mức giảm tổng thể không quá lớn dự báo không biến động mạnh như các sự kiện toàn cầu lớn trước đây, thường chỉ ngắn hạn (một vài phiên) và phục hồi nhanh nếu xung đột không kéo dài hoặc không ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn cung dầu toàn cầu. Thị trường Việt Nam ít phụ thuộc trực tiếp vào dầu Iran, phản ứng chủ yếu qua tâm lý và dòng vốn ngoại. Nếu giá dầu sớm ổn định nhờ phản ứng của OPEC, chỉ số VN-Index có thể tích lũy và quay lại đà tăng, với cơ hội vẫn xuất hiện ở một số nhóm ngành.

Nhóm ngành hưởng lợi rõ nét đầu tiên là Dầu khí & Năng lượng. Đây là nhóm thường hưởng lợi trực tiếp và mạnh nhất (GAS, BSR, PVS, PVD, PVC, OIL, PLX...). Các mã này thường tăng mạnh khi dầu tăng giá do biên lợi nhuận cải thiện, dự án thượng nguồn/hạ tầng khí được thúc đẩy. Đây là nhóm “điểm sáng” trong bối cảnh hiện tại, có thể đi ngược xu hướng thị trường chung.

Hóa chất (liên quan dầu khí): Một số mã hưởng lợi gián tiếp từ thông tin hoặc giá nguyên liệu tăng; trong đó nhóm phân bón (DPM, DCM, BFC, CSV...) có thể có phản ứng giá tích cực.

Cảng biển & Logistics: Có thể hưởng lợi nếu tuyến vận tải thay đổi hoặc nhu cầu vận tải năng lượng tăng, giá cước vận tải tăng; các mã đáng chú ý: GMD, PVT, HAH...

Các ngành chịu ảnh hưởng do nhạy cảm lạm phát/giá dầu tăng: gồm tiêu dùng, sản xuất, vận tải đường bộ... nếu giá xăng dầu bán lẻ tăng mạnh.

Đồng quan điểm, Chứng khoán MBS cho rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng khiến giới đầu tư thận trọng, đẩy tâm lý phòng ngừa rủi ro tăng cao, thể hiện qua đà tăng của giá kim loại quý và xu thế bán mạnh cổ phiếu Mỹ.

Tuần này chứng khoán Mỹ nhiều khả năng còn gặp khó khăn trong bối cảnh: Mỹ đã bắt đầu chiến dịch nhắm vào Iran, Thuế quan toàn cầu 10% của Mỹ chính thức có hiệu lực và các đối tác thương mại lo ngại về biến động chính sách thuế quan của Mỹ, Lạm phát ở Mỹ còn cao dai dẳng, giới chức Fed thận trọng với giảm lãi suất… Bên cạnh đó, một số thị trường đã tăng mạnh, thậm chí lập đỉnh cao mới cũng có nguy cơ gặp áp lực điều chỉnh như: Hàn Quốc, Nhật bản, Đài Loan.

Đối với thị trường trong nước, thị trường bứt phá mạnh mẽ cả về điểm số và thanh khoản sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đưa chỉ số VN-Index khép lại tháng 2 với chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp. Nỗ lực từ cổ phiếu VIC, cùng các cổ phiếu được hưởng lợi từ Nghị quyết 79-NQ/TW và Nghị định 57/2026/NĐ-CP của Chính phủ đóng vai trò là lực đẩy giúp Vn-Index tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.900 điểm.

Bên cạnh đó, lãi suất qua đêm từ mức 17,25% ở đầu tháng 2, đã giảm mạnh về mức 2,7% vào ngày 26/2. Đà giảm mạnh cho thấy áp lực thanh khoản đã hạ nhiệt đáng kể sau khi các yếu tố mùa vụ (Tết, thực hiện nghĩa vụ thuế) qua đi, và một phần cũng nhờ các nỗ lực can thiệp của Ngân hàng Nhà nước qua kênh OMO và FX Swap.

Theo yếu tố mùa vụ, tháng 3 đang là tháng có xác suất tăng cao, trong đó 5 năm gần nhất thị trường đều tăng điểm trong chuỗi tăng 9/10 năm trở lại đây, năm giảm duy nhất (2020, giảm gần -25%) là dịch covid. Bên cạnh đó, như thường lệ, tháng 3 là mùa Đại hội cổ đông, nơi cung cấp cho nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp năm 2026 cũng như những thông tin về kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng được  lộ.

Năm nay, tháng 3 còn có thông tin khá “nặng ký” với đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE và hàng loạt các Luật & Nghị định mới có hiệu lực từ 1/3/2026, giúp tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp và thu hút vốn (Luật Quy hoạch 2025, Luật Đầu tư 2025, Luật Trí tuệ nhân tạo 2025, Nghị định về thông tin nhà ở & bất động sản và các thông tư NHNN).

Tuy vậy, trong kịch bản cơ bản cho tuần tới, MBS cho rằng thị trường sẽ có nhịp rung lắc mạnh cho tới điều chỉnh khi phía trước là vùng đỉnh cũ (1.900 -1.920 điểm). Nhịp điều chỉnh (nếu có) sẽ giúp thị trường tạo đà đi lên, vượt đỉnh trong bối cảnh yếu tố mùa vụ đang ủng hộ cùng dòng tiền đã quay trở lại mạnh mẽ.

Nhóm cổ phiếu hàng hóa vẫn rất đáng chú ý với: Dầu khí, Hóa Chất/Phân bón, Cao su tự nhiên, Khoáng sản, … bên cạnh đó, theo yếu tố dòng tiền, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng rất đáng quan tâm khi tỷ trọng tập trung vốn có dấu hiệu tăng sau chuỗi tích lũy khá dài, ngoài ra có thể kể đến nhóm Bán lẻ, Sản xuất & phân phối điện, Logistics, …

Rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước niêm yết

07:50, 28/02/2026

Rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước niêm yết

Xu thế dòng tiền: Đột phá thành công 1900 điểm, phía trước sẽ là bầu trời?

10:22, 01/03/2026

Xu thế dòng tiền: Đột phá thành công 1900 điểm, phía trước sẽ là bầu trời?

Công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội VN-Index vượt mốc 1900 điểm?

08:39, 01/03/2026

Từ khóa:

cổ phiếu dầu khí cổ phiếu hàng không dự báo thị trường chứng khoán giá dầu tuần tới tác động địa chính trị thị trường chứng khoán Việt Nam Trần Hoàng Sơn VN-Index xu hướng risk-off xung đột Iran

Đọc thêm

Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng

Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng

Cuộc xung đột Iran đột ngột bùng nổ cuối tuần qua khiến thị trường chứng khoán toàn cầu sáng nay phản ứng khá hoảng loạn. Trong nước, VN-Index có lúc bốc hơi 1,92% khi nhà đầu tư vội vã bán tháo. Tuy nhiên đó lại là cơ hội lớn cho dòng tiền bắt đáy và hiệu quả phục hồi giá khá ấn tượng.

Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?

Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Isarel với Iran đang đặt nền kinh tế thế giới trước một mối nguy mới...

Iran ước chiếm khoảng 2 - 5% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu

Iran ước chiếm khoảng 2 - 5% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu

Nếu xung đột tiếp tục kéo dài sẽ làm gián đoạn lưới điện, sản lượng khai thác Bitcoin của Iran có thể suy giảm trong ngắn hạn...

UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

Trong bối cảnh xung đột trong khu vực leo thang, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã quyết định đóng cửa hai thị trường tài chính lớn là Sở Giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi (ADX) và Thị trường Tài chính Dubai (DFM) trong hai ngày 2/3 và 3/3...

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Vừa khởi động tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (2/3), giá vàng thế giới đã tăng hơn 100 USD/oz, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng cao trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lễ hội Rước lợn làng La Phù: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo giữa lòng Thủ đô

Dân sinh

2

Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng

Chứng khoán

3

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

Chứng khoán

4

Viettel và thị trường Myanmar: “Bây giờ cạnh tranh mới khốc liệt”

Kinh tế số

5

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy