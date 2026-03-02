Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên

Trong 2 phiên liên tiếp (28/2 - 2/3), tổng mức tăng phổ biến của giá vàng miếng SJC lên tới 4,6 triệu đồng/lượng mỗi lượng, niêm yết ở mức 188,6 triệu đồng/lượng…

Trong phiên sáng 2/3, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh, phổ biến neo ở mức 188,6 triệu đồng/lượng.

Mở cửa, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 185,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 188,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (28/2), giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Trong hai phiên liên tiếp (28/2 – 2/3), giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh với tổng mức tăng phổ biến là 4,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trong vòng 1 tháng qua, giá vàng miếng SJC bán ra bật tăng gần 23 triệu đồng/lượng, tương đương 13,61%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn mức 14,7% của giá vàng thế giới.

Mức giá giao dịch 185,6 triệu – 188,6 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết trên bảng giá các doanh nghiệp như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, Mi Hồng cũng neo giá bán vàng miếng ở mức 188,6 triệu đồng/lượng nhưng giá bán ra là 186 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán ở mức 185 triệu – 188 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 2/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng với thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận mức tăng phổ biến là 1,6 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 28/2.

Sau khi tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 28/2, mở cửa phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 185,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 188,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Trong phiên sáng 2/3, giá niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” tại các doanh nghiệp thấp hơn so với vàng miếng SJC khoảng 200 nghìn đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch lên tới 7 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng nhẫn tương đương so với vàng miếng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, cập nhật bảng giá từ DOJI và PNJ, cả hai doanh nghiệp này cũng niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 185,4 triệu – 188,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với giá chốt phiên 28/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại DOJI và PNJ đều tăng 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này mở cửa phiên sáng ở mức 184 triệu – 187 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/2.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 185,5 triệu – 188,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tại Phú Quý tăng tổng cộng 1,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 2/3 so với 28/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng 3/2, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 185,6 triệu – 188,6 triệu đồng/lượng. Lúc 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 28/2, giá vàng nhẫn tại hai đơn vị này tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 177 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 181 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm vẫn không đổi mức giá giao dịch trên. Đồng thời, đây là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường

So với giá chốt phiên 28/2, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chỉ trong 2 phiên (28/2 – 2/3), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng tới 6,5 triệu đồng/lượng.