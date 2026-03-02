Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên
Mai Nhi
02/03/2026, 10:46
Trong 2 phiên liên tiếp (28/2 - 2/3), tổng mức tăng phổ biến của giá vàng miếng SJC lên tới 4,6 triệu đồng/lượng mỗi lượng, niêm yết ở mức 188,6 triệu đồng/lượng…
Trong phiên sáng 2/3, giá mua, bán vàng
miếng tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh, phổ biến
neo ở mức 188,6 triệu đồng/lượng.
Mở cửa, Công ty SJC niêm
yết giá mua vàng miếng ở mức 185,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 188,6 triệu
đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
So với giá chốt phiên cuối tuần trước (28/2), giá mua, bán vàng miếng SJC tại
doanh nghiệp này tăng 1,6 triệu đồng/lượng.
Trong hai phiên liên tiếp (28/2 – 2/3), giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh với tổng mức tăng phổ biến là 4,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trong vòng 1 tháng qua, giá vàng miếng SJC bán ra bật tăng gần 23 triệu đồng/lượng, tương đương 13,61%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn mức 14,7% của giá vàng thế giới.
Mức giá giao dịch 185,6 triệu – 188,6
triệu đồng/lượng cũng được niêm yết trên bảng giá các doanh nghiệp như DOJI, PNJ,
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. Giá mua, bán vàng miếng tại các
thương hiệu này cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, sau
khi tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng đối với
chiều bán, Mi Hồng cũng neo giá bán vàng miếng ở mức 188,6 triệu đồng/lượng nhưng
giá bán ra là 186 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch
trên vẫn giữ nguyên.
Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng
miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm
yết giá mua, bán ở mức 185 triệu – 188 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút,
thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.
Cùng chung xu hướng với thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận mức tăng phổ biến là 1,6
triệu đồng/lượng trong phiên sáng 28/2.
Sau khi tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi
chiều trong phiên 28/2, mở cửa phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở
mức 185,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 188,4 triệu đồng/lượng. Mức giá
giao dịch được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.
Trong phiên sáng 2/3, giá niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” tại các doanh nghiệp thấp hơn so với vàng miếng SJC khoảng 200 nghìn đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch lên tới 7 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng nhẫn tương đương so với vàng miếng.
Tính đến 10 giờ 30 phút, cập nhật bảng
giá từ DOJI và PNJ, cả hai doanh nghiệp này cũng niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn
Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
và vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 185,4 triệu – 188,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
So với giá chốt phiên 28/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại DOJI và PNJ đều tăng 1,6 triệu đồng/lượng đối
với cả hai chiều mua và bán.
Tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số
9” tại thương hiệu này mở cửa phiên sáng ở mức 184 triệu – 187 triệu đồng/lượng,
tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/2.
Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá mua, bán
vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 185,5 triệu
– 188,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tại
Phú Quý tăng tổng cộng 1,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trong phiên sáng 3/2, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường
thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 185,6 triệu –
188,6 triệu đồng/lượng. Lúc 10
giờ 30 phút, mức giá giao dịch
trên vẫn duy trì ổn định. So
với giá chốt phiên 28/2, giá vàng nhẫn tại hai đơn vị này tăng
1,6 triệu đồng/lượng.
Tại
TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 177 triệu đồng/lượng và giá bán vàng
nhẫn là 181 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm vẫn không đổi mức
giá giao dịch trên. Đồng thời, đây là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh
nhất trên thị trường
So với giá chốt phiên 28/2, giá mua,
bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chỉ trong
2 phiên (28/2 – 2/3), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng tới
6,5 triệu đồng/lượng.
Tại thị
trường NewYork, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 2/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp
tục tăng hơn 1,3% so với giá chốt phiên 28/2, tiến lên mốc 5.358,5 USD/oz khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị liên tụctăng
cao trong bối cảnh xung đột quân sự bùng nổ giữa Mỹ -Israel với Iran.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 17,03 triệu đồng/lượng, thu hẹp hơn 1,3 triệu đồng/lượng
so với phiên 28/2. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này
dao động từ 9,43 – 17,03 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.
