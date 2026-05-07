PGBank App và bước chuyển mình sang nền tảng tài chính hợp kênh, tích hợp đa tính năng

Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của hệ thống ngân hàng hợp kênh (Omni-channel) dành cho khách hàng cá nhân, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số của ngân hàng.

Người dùng được trải nghiệm giao diện hiện đại, đồng bộ, xuyên suốt với hàng loạt tính năng như: đặt vé xem phim, tàu xe, mua sắm, thông báo biến động số dư bằng giọng nói…

PGBANK APP CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI, NÂNG CẤP NỀN TẢNG NGÂN HÀNG SỐ HỢP KÊNH

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, người dùng ngày càng coi ứng dụng ngân hàng như một “trợ lý tài chính” thông minh. Tùy theo nhu cầu, họ có thể sử dụng internet banking hoặc mobile banking cho các mục đích giao dịch khác nhau.

Người dùng PGBank trải nghiệm nền tảng ngân hàng số hợp kênh Omni-channel đồng bộ, xuyên suốt. Ảnh: PGBank.

Xuất phát từ nhu cầu trải nghiệm ngân hàng số ngày một tối ưu, PGBank chính thức nâng cấp nền tảng ngân hàng số hợp kênh (Omni-channel) với nhiều cải tiến. Trên nền tảng này, khách hàng có thể sử dụng chung một tài khoản đăng nhập, đồng bộ giao diện và dữ liệu giữa các kênh, từ đó đơn giản hóa thao tác giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính nhanh chóng, thuận tiện và nhất quán trong mọi tình huống.

TÍCH HỢP ĐA TÍNH NĂNG PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG TRÊN ỨNG DỤNG

Phiên bản nâng cấp không chỉ dừng lại ở việc cải tiến giao diện, mà còn tập trung tối ưu toàn diện nền tảng công nghệ và hành trình trải nghiệm của khách hàng. Dựa trên việc nghiên cứu sâu hành vi và thói quen sử dụng, hệ thống được thiết kế lại để rút ngắn thao tác, tăng tốc độ xử lý và đảm bảo sự liền mạch trong từng bước giao dịch trên mọi điểm chạm.

PGBank một lần nữa định vị ứng dụng như người bạn đồng hành với khách hàng, giải quyết mọi nhu cầu cuộc sống khi tích hợp trọn vẹn hệ sinh thái của VNPAY gồm đặt vé xem phim, đặt vé tàu, máy bay, taxi, thanh toán hóa đơn, mua sắm VnShop… Người dùng chỉ cần PGBank App để giải quyết các nhu cầu cá nhân, không cần thêm các ứng dụng riêng lẻ.

PGBank App tích hợp đa tính năng của VNPAY đặt vé xem phim, đặt vé tàu, máy bay, taxi, thanh toán hóa đơn, mua sắm VnShop… giải quyết mọi nhu cầu trong cuộc sống của khách hàng. Ảnh: VNPAY.

Với mục tiêu chuyển mình trên công cuộc chuyển đổi số, PGBank thấu hiểu rằng người dùng hiện đại ngày càng muốn trải nghiệm các công cụ hỗ trợ tài chính một cách thuận tiện và an toàn nhất. PGBank App cho ra mắt tính năng gửi tiết kiệm với cơ chế khóa tất toán online chủ động trao quyền bảo vệ tài sản linh hoạt, thanh toán hay quản lý chi tiêu. Sự cải tiến này nhằm mang đến cho người dùng hành trình sử dụng app tiết kiệm thời gian, tiện lợi, phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Hương - Tổng Giám đốc PGBank chia sẻ: “Việc nâng cấp nền tảng ngân hàng số hợp kênh là bước đi tiếp theo trong hành trình chuyển đổi số của PGBank. Chúng tôi hướng tới việc mang đến một trải nghiệm tài chính hiện đại, an toàn và linh hoạt, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển và thành công.”

Ngay từ bây giờ, người dùng có thể trải nghiệm PGBank App phiên bản mới thông qua công nghệ định danh điện tử eKYC giúp mở tài khoản mà không cần tới quầy giao dịch. Với những khách hàng đã sử dụng ứng dụng từ trước, đừng quên cập nhật tại chợ ứng dụng để được trải nghiệm tối đa các tính năng mới, phục vụ các nhu cầu cuộc sống.

Cùng trải nghiệm PGBank App phiên bản mới ngay hôm nay để không bỏ lỡ các tính năng mới cùng nhiều chương trình khuyến mại trong tương lai.