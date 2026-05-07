PGBank App và bước chuyển mình sang nền tảng tài chính hợp kênh, tích hợp đa tính năng
Thu Hà
07/05/2026, 09:00
Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của hệ thống ngân hàng hợp kênh (Omni-channel) dành cho khách hàng cá nhân, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số của ngân hàng.
Người dùng được trải nghiệm giao diện hiện đại, đồng bộ, xuyên suốt với hàng loạt tính năng như: đặt vé xem phim, tàu xe, mua sắm, thông báo biến động số dư bằng giọng nói…
PGBANK APP CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI, NÂNG CẤP NỀN TẢNG NGÂN HÀNG SỐ HỢP KÊNH
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, người dùng ngày càng coi ứng dụng ngân hàng như một “trợ lý tài chính” thông minh. Tùy theo nhu cầu, họ có thể sử dụng internet banking hoặc mobile banking cho các mục đích giao dịch khác nhau.
Xuất phát từ nhu cầu trải nghiệm ngân hàng số ngày một tối ưu, PGBank chính thức nâng cấp nền tảng ngân hàng số hợp kênh (Omni-channel) với nhiều cải tiến. Trên nền tảng này, khách hàng có thể sử dụng chung một tài khoản đăng nhập, đồng bộ giao diện và dữ liệu giữa các kênh, từ đó đơn giản hóa thao tác giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính nhanh chóng, thuận tiện và nhất quán trong mọi tình huống.
TÍCH HỢP ĐA TÍNH NĂNG PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG TRÊN ỨNG DỤNG
Phiên bản nâng cấp không chỉ dừng lại ở việc cải tiến giao diện, mà còn tập trung tối ưu toàn diện nền tảng công nghệ và hành trình trải nghiệm của khách hàng. Dựa trên việc nghiên cứu sâu hành vi và thói quen sử dụng, hệ thống được thiết kế lại để rút ngắn thao tác, tăng tốc độ xử lý và đảm bảo sự liền mạch trong từng bước giao dịch trên mọi điểm chạm.
PGBank một lần nữa định vị ứng dụng như người bạn đồng hành với khách hàng, giải quyết mọi nhu cầu cuộc sống khi tích hợp trọn vẹn hệ sinh thái của VNPAY gồm đặt vé xem phim, đặt vé tàu, máy bay, taxi, thanh toán hóa đơn, mua sắm VnShop… Người dùng chỉ cần PGBank App để giải quyết các nhu cầu cá nhân, không cần thêm các ứng dụng riêng lẻ.
Với mục tiêu chuyển mình trên công cuộc chuyển đổi số, PGBank thấu hiểu rằng người dùng hiện đại ngày càng muốn trải nghiệm các công cụ hỗ trợ tài chính một cách thuận tiện và an toàn nhất. PGBank App cho ra mắt tính năng gửi tiết kiệm với cơ chế khóa tất toán online chủ động trao quyền bảo vệ tài sản linh hoạt, thanh toán hay quản lý chi tiêu. Sự cải tiến này nhằm mang đến cho người dùng hành trình sử dụng app tiết kiệm thời gian, tiện lợi, phù hợp với cuộc sống hiện đại.
Ông Nguyễn Văn Hương - Tổng Giám đốc PGBank chia sẻ: “Việc nâng cấp nền tảng ngân hàng số hợp kênh là bước đi tiếp theo trong hành trình chuyển đổi số của PGBank. Chúng tôi hướng tới việc mang đến một trải nghiệm tài chính hiện đại, an toàn và linh hoạt, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển và thành công.”
Ngay từ bây giờ, người dùng có thể trải nghiệm PGBank App phiên bản mới thông qua công nghệ định danh điện tử eKYC giúp mở tài khoản mà không cần tới quầy giao dịch. Với những khách hàng đã sử dụng ứng dụng từ trước, đừng quên cập nhật tại chợ ứng dụng để được trải nghiệm tối đa các tính năng mới, phục vụ các nhu cầu cuộc sống.
Cùng trải nghiệm PGBank App phiên bản mới ngay hôm nay để không bỏ lỡ các tính năng mới cùng nhiều chương trình khuyến mại trong tương lai.
Đồng yên lại tăng giá mạnh, Nhật Bản có thể đã can thiệp thêm
Đồng yên Nhật Bản tiếp tục tăng giá trong phiên sáng nay (7/5), sau một cú tăng vọt trong phiên ngày 6/5 - diễn biến làm dấy lên đồn đoán rằng nhà chức trách Nhật có thể lại can thiệp vào thị trường ngoại hối...
Cho phép doanh nghiệp khấu trừ lại thuế VAT khi bổ sung chứng từ thanh toán
Nghị định 144/2026/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp kê khai bổ sung và khấu trừ lại thuế giá trị gia tăng đầu vào khi hoàn thiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt sau khi đã điều chỉnh giảm. Đồng thời, nghị định cũng điều chỉnh cách phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào và mở rộng thêm một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng…
Giá vàng nhảy vọt lên ngưỡng 4.700 USD/oz nhờ lạc quan về đàm phán hòa bình
Áp lực giảm giá đè nặng lên thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây đã được giải tỏa đáng kể trong phiên này khi nhà đầu tư lạc quan rằng Mỹ và Iran có thể đang tiến gần tới chỗ đạt một thỏa thuận hòa bình...
Giá vàng tăng, giảm tới 4 lần trong 1 tiếng
Sáng ngày 6/5/2026, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng, giảm 3 - 4 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới 2,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cũng tăng từ 1 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp…
Giá vàng hồi phục sau khi xuống đáy 1 tháng
Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (6/5), giá vàng hồi phục mạnh hơn, tiến gần tới mức 4.600 USD/oz, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có bước tiến...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: