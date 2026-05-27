Ông Đoàn Văn Hiểu Em hoàn tất bán 2 triệu cổ phiếu MWG để đầu tư vào DMX

Theo thông báo trước đó, ông Hiểu Em cho biết bán 2 triệu cổ phiếu MWG nhằm tham gia vào đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên HĐQT MWG đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu MWG theo phương thức thỏa thuận từ ngày 6/5 đến ngày 21/5/2026.

Theo thông báo trước đó, ông Hiểu Em cho biết bán 2 triệu cổ phiếu MWG nhằm tham gia vào đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh.

Được biết, hôm nay ngày 27/5/2026 nhà đầu tư đã chính thức được đăng ký mua và đặt cọc trong đợt chào bán 179.500.000 cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cp của DMX. Nhà đầu tư đăng ký trực tuyến qua ứng dụng hoặc website của đại lý phân phối là CTCK Vietcap; các tổ chức nhận đăng ký mua bao gồm CTCP chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC), CTCK DNSE, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS), CTCK TCBS, CTCK KIS Việt Nam, CTCK VNDIRECT, CTCK BSC.

Kết quả phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố trong hai ngày 18–19/6/2026, và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu còn lại của nhà đầu tư là từ 22–29/6/2026.

Trong thông báo mới nhất, CEO Điện Máy Xanh - ông Đoàn Văn Hiểu Em đã công bố hoàn tất đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu IPO của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX). Với giá đăng ký 80.000 đồng/cổ phiếu giá trị đặt mua là 160 tỷ đồng, số tiền đặt cọc 10% là 16 tỷ đồng.

Mới đây, VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu so sánh tương đương (LFL) giai đoạn 2025–2028F đạt 14% và CAGR EPS đạt 24%, được thúc đẩy bởi CAGR DT 11%/15% trong mảng ICT/điện máy (CE), dịch vụ tài chính (25%) và Thợ ĐMX (hợp nhất từ 2026). Sự chuyển dịch cơ cấu lợi nhuận gộp: tổng dịch vụ dự kiến tăng từ 10% lên 18% tổng LNG vào 2028.

Theo dự báo ngành, thị trường ICT & CE của Việt Nam có thể tăng trưởng với CAGR 8,2% (2025–2030), nhanh nhất Đông Nam Á. Các động lực chính là nhu cầu thay thế/nâng cấp tại Việt Nam (chu kỳ điện thoại khoảng 20 tháng so với 29 tháng trên toàn cầu) và tỷ lệ thâm nhập thấp của các thiết bị điện tử gia dụng tiện nghi.

Theo VCSC, so với mức trung vị của các công ty cùng ngành tại châu Á, DMX vượt trội về thị phần, tăng trưởng (CAGR EPS 2024-2026 là 39% so với 26%) và ROE (31% so với 12%). Do đó, VCSC tin rằng DMX xứng đáng được định giá cao hơn so với mức P/E dự phóng 2026 trung vị của các công ty cùng ngành là 14,2 lần.

Bên cạnh đó, công ty cam kết tỷ lệ chi trả cổ tức ≥50%, có kế hoạch IPO tối đa 16% số cổ phiếu đang lưu hành và dự định gắn quyền chọn cổ phiếu nhân viên với các KPI dài hạn để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng 5 trụ cột của mình.

Tuy nhiên VCSC cho biết rủi ro đầu tư đối với DMX là chu kỳ lãi suất tài chính tiêu dùng; giá chip nhớ ở mức cao; rủi ro thực thi B2B của Thợ ĐMX; cạnh tranh từ thương mại điện tử.

Về chiến lược tập trung vào chất lượng giúp mở rộng thị phần và biên lợi nhuận: DMX đang mở rộng lợi thế cạnh tranh thông qua chiến lược khác biệt hóa dịch vụ (Thợ ĐMX, SuperApp, tài chính tiêu dùng), tức những yếu tố mà các đối thủ cạnh tranh (đối thủ lớn nhất chỉ 634 cửa hàng) khó có thể sao chép. Dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu bán lẻ giai đoạn 2025–2028 đạt 13% so với mức 8,2% của thị trường phản ánh việc tiếp tục gia tăng thị phần.

Bước ngoặt tập trung vào chất lượng từ tháng 10/2023 đã giúp lợi nhuận sau thuế năm 2025 phục hồi gấp 3,2 lần, lên mức trung bình giai đoạn 2020-2022 là 5,8 nghìn tỷ đồng nhờ đóng cửa 412 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, gắn thu nhập nhân viên với năng suất, cũng như cao cấp hóa mô hình cửa hàng (tăng 50%-75% doanh thu) và cơ cấu danh mục hàng hóa (SKU).

Dịch vụ tài chính: Biên lợi nhuận cao, không rủi ro tín dụng, thu hút khách hàng: Tài chính tiêu dùng và đại lý ngân hàng - thanh toán hóa đơn lần lượt chiếm 70%/30% doanh thu dịch vụ tài chính 2025. DMX hưởng hoa hồng tài chính tiêu dùng từ công ty tài chính mà không phải chịu rủi ro tín dụng. Tỷ lệ phê duyệt đạt mức cao 80% trong vòng chưa đầy 3 phút. VCSC kỳ vọng tỷ lệ thâm nhập tài chính tiêu dùng của DMX sẽ tăng từ 35% doanh thu bán lẻ 2025 lên 50% vào 2028.

Thợ ĐMX: Khai thác hạ tầng dịch vụ điện máy quy mô lớn nhất Việt Nam: Thợ ĐMX sở hữu đội ngũ 8.000 nhân viên, bao gồm 4.100 kỹ thuật viên, 700 xe tải và 300 trạm lưu kho. Mảng B2C bắt đầu bằng việc đẩy mạnh các gói dịch vụ đi kèm (gia hạn bảo hành, bảo trì; dự kiến tăng từ 8% lên 25% doanh thu bán lẻ giai đoạn 2025-2028) và sau đó là dịch vụ sửa chữa tại nhà theo yêu cầu. Mảng B2B sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2026 từ hàng chục nghìn trạm sạc pin cho V-Green và 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh (BHX).

SuperApp: Nền tảng đa dịch vụ, hệ sinh thái sản phẩm của MWG và bên thứ ba: Ứng dụng bán chéo sản phẩm cho 18 triệu người dùng thông qua các tính năng mua sắm, khách hàng thân thiết và gần đây là các dịch vụ nêu trên. Hạ tầng offline của MWG giúp ứng dụng này trở nên khác biệt so với hầu hết các nền tảng thương mại điện tử, qua đó củng cố thêm lợi thế cạnh tranh của DMX.

EraBlue: Tăng trưởng 8 năm bằng hơn 10 năm của DMX; tiềm năng dài hạn đáng kể: Đảo Java của Indonesia có 150 triệu dân với tỷ lệ thâm nhập của kênh bán lẻ hiện đại (MT) trong mảng điện máy còn thấp. Với mô hình cửa hàng nhỏ ưu việt và dịch vụ hậu mãi tốt, EraBlue ghi nhận doanh số trên mỗi cửa hàng cao gấp khoảng 2 lần so với các cửa hàng ĐMX có cùng mô hình tại Việt Nam và có thời gian hoàn vốn là 16 tháng. VCSC dự báo số lượng cửa hàng EraBlue sẽ tăng gấp 5,6 lần lên 1.000 cửa hàng trong 5 năm tới, đóng góp 3% vào lợi nhuận trước thuế dự phóng năm 2030 của DMX.