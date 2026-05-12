Phân bón Cà Mau hỗ trợ nông dân vượt khó mùa vụ

Trong quý 2/2026, sản xuất nông nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều biến động từ thời tiết, chi phí đầu vào đến áp lực tối ưu hiệu quả canh tác. Trong bối cảnh đó, việc đồng hành và chia sẻ cùng bà con nông dân không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực, mà còn trở thành nguồn động viên kịp thời giữa mùa vụ.
Thấu hiểu những khó khăn ấy, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, đơn vị thành viên của Petrovietnam) đã nhanh chóng triển khai chương trình “Hỗ trợ nhà nông vượt khó” trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng bà con trong từng giai đoạn sản xuất.
Chương trình được triển khai với hình thức thiết thực: khi mua 03 bao Phân bón Cà Mau, tương đương 150kg, bà con sẽ được tặng ngay 1 túi NPK Cà Mau Gold 20-10-10 loại 2kg. Thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày 30/06/2026, hoặc đến khi hết quà tặng.
HỖ TRỢ THIẾT THỰC GIỮA MÙA VỤ NHIỀU ÁP LỰC
Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn nhiều biến động, việc lựa chọn sản phẩm phân bón phù hợp, tối ưu chi phí và bảo đảm hiệu quả canh tác luôn là mối quan tâm lớn của bà con. Chính vì vậy, chương trình “Hỗ trợ nhà nông vượt khó” được Phân bón Cà Mau triển khai như một hoạt động đồng hành kịp thời, góp phần chia sẻ phần nào áp lực đầu vào trong quá trình sản xuất.
Không chỉ dừng lại ở giá trị quà tặng, chương trình còn thể hiện tinh thần gắn bó lâu dài của Phân bón Cà Mau với nhà nông. Mỗi túi NPK Cà Mau Gold 20-10-10 được trao đến bà con là một sự hỗ trợ cụ thể, thiết thực và gần gũi, đúng với tinh thần mà thương hiệu đã kiên trì xây dựng trong suốt hành trình phát triển: luôn có mặt cùng bà con trên đồng ruộng, trong từng giai đoạn canh tác.
NPK CÀ MAU GOLD 20-10-10: THÊM LỰA CHỌN DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG
Sản phẩm quà tặng trong chương trình là NPK Cà Mau Gold 20-10-10, một trong những dòng sản phẩm thuộc hệ sinh thái phân bón mang thương hiệu Phân bón Cà Mau. Với công thức dinh dưỡng cân đối, sản phẩm góp phần cung cấp nguồn dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ cây trồng sinh trưởng khỏe, phát triển ổn định và tạo nền tảng cho năng suất mùa vụ.
Việc đưa NPK Cà Mau Gold 20-10-10 trở thành quà tặng trong chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ bà con về mặt chi phí, mà còn tạo cơ hội để nông dân tiếp cận thêm một sản phẩm chất lượng trong bộ giải pháp dinh dưỡng của Phân bón Cà Mau. Đây cũng là cách doanh nghiệp tiếp tục đưa các sản phẩm phù hợp đến gần hơn với thực tiễn canh tác tại nhiều vùng miền trên cả nước.
ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀ CON BẰNG NHỮNG GIÁ TRỊ CỤ THỂ
Trải qua gần 15 năm phát triển, Phân bón Cà Mau đã xây dựng hình ảnh một thương hiệu gắn bó mật thiết với nông nghiệp Việt Nam. Từ các dòng sản phẩm quen thuộc như Đạm Cà Mau, NPK Cà Mau, N46.Plus Cà Mau đến những giải pháp dinh dưỡng ngày càng đa dạng, doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu canh tác của bà con.
Trong hành trình đó, các chương trình hỗ trợ nhà nông luôn được Phân bón Cà Mau xem là một phần quan trọng của trách nhiệm đồng hành. Bởi với bà con, sự hỗ trợ đúng thời điểm không chỉ giúp giảm bớt phần nào áp lực trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm tin để vững vàng hơn trong mùa vụ.
“Hỗ trợ nhà nông vượt khó” vì vậy không chỉ là một chương trình tri ân mà còn là lời khẳng định về cam kết lâu dài của Phân bón Cà Mau: tiếp tục sát cánh cùng nông dân, mang đến những sản phẩm chất lượng, những giải pháp phù hợp và những giá trị thiết thực cho sản xuất nông nghiệp.
Chương trình hiện đang được triển khai tại các đại lý Phân bón Cà Mau trên toàn quốc. Bà con liên hệ đại lý gần nhất để được tư vấn và tham gia chương trình trong thời gian áp dụng.
Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...
Vĩnh Long phát triển tài nguyên bản địa, hướng tới ngành dừa tỷ USD
Hướng tới mục tiêu đưa ngành dừa đạt quy mô xuất khẩu tỷ USD, Vĩnh Long xác định phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ cùng các dự án chế biến sâu hiện đại là “chìa khóa” để bứt tốc, nâng giá trị nông sản và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu…
VASEP kiến nghị gỡ rào cản để xuất khẩu thủy sản đạt 12 tỷ USD trong năm 2026
Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, với mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc tăng mạnh tới 52,3%, trong khi Hoa Kỳ sụt giảm 7,4%. Để cán mốc 12 tỷ USD cho cả năm 2026, VASEP kiến nghị khẩn cấp tháo gỡ các rào cản về thể chế, nguyên liệu và thủ tục hành chính...
Hoàn trả doanh nghiệp hơn 700 triệu đồng tiền ký quỹ phục hồi môi trường
Ngày 11/5, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La đã hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho các doanh nghiệp đã hoàn thành đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định...
Xuất khẩu sang Anh: Chuyển từ tư duy bán hàng sang đầu tư xây dựng thị trường
Vương quốc Anh là thị trường có tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn, nhưng đáng đầu tư vì quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: