Đề xuất bãi bỏ quy định “kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy”

Bộ
Công an đang lấy ý kiến về hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 24/6/2026.
Theo Bộ Công
an, dự thảo luật không sửa đổi, bổ sung nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng
áp dụng. Theo đó, chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân cấp, cắt
giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh quy định tại hai luật
này.
Đáng chú ý, đối
với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an dự kiến bãi bỏ
quy định "kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy".
Theo tờ trình
dự thảo, quy định hiện hành thì công trình, phương tiện giao thông thuộc diện
thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy để đưa vào khai thác, sử dụng phải
thực hiện 02 thủ tục hành chính là “thẩm định thiết kế” và “kiểm tra công tác
nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”.
Bộ Công an
cho rằng việc thực hiện đồng thời hai thủ tục này bản chất đều nhằm một mục
đích là để xem xét, đánh giá, kiểm tra, đối chiếu việc chấp hành các quy định của
pháp luật.
Việc áp dụng
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình, thiết kế phương tiện
giao thông để bảo đảm theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định khi đưa công
trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.
Thực tế cho
thấy việc thực hiện đồng thời hai thủ tục này là không cần thiết. Lý do là gây
khó khăn, tốn kém, phát sinh chi phí, thời gian, nguồn nhân lực và phải bảo đảm
các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện. Trong khi nếu chỉ thực hiện một
thủ tục là thẩm định thiết kế thì vẫn đạt được mục đích như nêu trên.
Do đó, để
đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Công an dự kiến
sửa đổi theo hướng bỏ quy định “kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và
chữa cháy” (bỏ khoản 19, điều 2 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).
Thay vào đó, thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra an toàn về phòng
cháy, chữa cháy sau khi công trình, phương tiện được đưa vào khai thác, sử dụng.
Theo Bộ Công
an, quy định này sẽ giúp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi
phí tuân thủ cho doanh nghiệp và rút ngắn thời gian đưa công trình, phương tiện
giao thông vào khai thác, sử dụng.
Đối với chủ
đầu tư, chủ phương tiện giao thông, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ cắt
giảm được các chi phí phát sinh và không gây áp lực phải bảo đảm nguồn nhân lực,
bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm
thu về phòng cháy và chữa cháy.
Đặc biệt,
quy định này giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện
giao thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trong hoạt động đầu tư xây dựng
công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông.
Như vậy, chủ
đầu tư, cá nhân, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện toàn diện, đầy đủ
và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật, thi công, giám sát thi công, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và đưa
công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.
Bộ Công an đề xuất Chính phủ đồng ý về việc trình Quốc hội
khóa XVI cho ý kiến và thông qua luật này tại Kỳ họp thứ 2.