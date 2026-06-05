Thứ Sáu, 05/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề xuất bãi bỏ quy định “kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy”

Như Nguyệt

05/06/2026, 10:59

Bộ Công an dự kiến bãi bỏ quy định "kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy" nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện, cá nhân, tổ chức...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Công an đang lấy ý kiến về hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 24/6/2026.

Theo Bộ Công an, dự thảo luật không sửa đổi, bổ sung nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. Theo đó, chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh quy định tại hai luật này.

Đáng chú ý, đối với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an dự kiến bãi bỏ quy định "kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy".

Theo tờ trình dự thảo, quy định hiện hành thì công trình, phương tiện giao thông thuộc diện thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy để đưa vào khai thác, sử dụng phải thực hiện 02 thủ tục hành chính là “thẩm định thiết kế” và “kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”.

Bộ Công an cho rằng việc thực hiện đồng thời hai thủ tục này bản chất đều nhằm một mục đích là để xem xét, đánh giá, kiểm tra, đối chiếu việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình, thiết kế phương tiện giao thông để bảo đảm theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Thực tế cho thấy việc thực hiện đồng thời hai thủ tục này là không cần thiết. Lý do là gây khó khăn, tốn kém, phát sinh chi phí, thời gian, nguồn nhân lực và phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện. Trong khi nếu chỉ thực hiện một thủ tục là thẩm định thiết kế thì vẫn đạt được mục đích như nêu trên.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Công an dự kiến sửa đổi theo hướng bỏ quy định “kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” (bỏ khoản 19, điều 2 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

Thay vào đó, thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy sau khi công trình, phương tiện được đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo Bộ Công an, quy định này sẽ giúp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và rút ngắn thời gian đưa công trình, phương tiện giao thông  vào khai thác, sử dụng.

Đối với chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ cắt giảm được các chi phí phát sinh và không gây áp lực phải bảo đảm nguồn nhân lực, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Đặc biệt, quy định này giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông.

Như vậy, chủ đầu tư, cá nhân, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện toàn diện, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thi công, giám sát thi công, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Bộ Công an đề xuất Chính phủ đồng ý về việc trình Quốc hội khóa XVI cho ý kiến và thông qua luật này tại Kỳ họp thứ 2.

Kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy toàn bộ đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

15:35, 02/03/2026

Kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy toàn bộ đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Hà Nội: Ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước các công trình xây dựng vi phạm phòng cháy, chữa cháy

10:10, 30/09/2025

Hà Nội: Ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước các công trình xây dựng vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Hai điểm mới quan trọng và cần đặc biệt lưu ý trong Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa được thông qua

18:42, 29/11/2024

Hai điểm mới quan trọng và cần đặc biệt lưu ý trong Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa được thông qua

Từ khóa:

cứu nạn, cứu hộ Luật Phòng cháy, chữa cháy nghiệm thu về phòng cháy phòng cháy, chữa cháy

Đọc thêm

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026): Dấu chân Người từng in khắp bốn biển năm châu

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026): Dấu chân Người từng in khắp bốn biển năm châu

Năm 2025 vừa qua, trên khắp các nước thuộc nhiều châu lục đã có hơn 35 công trình, tượng đài gắn với Bác Hồ, tại các điểm, thành phố, các vùng đất mà Người từng trải qua trong 30 năm cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Sáng ngày 5/6/1911, Người tạm biệt Sài Gòn ra đi, trên con tàu Admiral Latouche-Tréville, từ cảng Sài Gòn, sau đó Người đi nhiều con tàu khác, đưa Người đến với các phong trào Cách mạng các nước, lãnh thổ khắp bốn biển năm châu...

Dự kiến sửa đổi việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Dự kiến sửa đổi việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc từ quy định mang tính bắt buộc sang hình thức được lựa chọn (cấp chứng chỉ hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn hành nghề quy định tại luật).

Sửa đổi Luật Bưu chính: Đề xuất “quyền được yêu cầu xóa dữ liệu” của người tiêu dùng

Sửa đổi Luật Bưu chính: Đề xuất “quyền được yêu cầu xóa dữ liệu” của người tiêu dùng

Dự thảo luật nhấn mạnh việc chuyển sang quản lý bưu gửi theo mức độ rủi ro dựa trên cơ sở thông tin người gửi, đặc điểm bưu gửi, hành trình vận chuyển và các dấu hiệu rủi ro phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ...

Dự kiến bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Dự kiến bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thực hiện quy trình bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV...

Hà Nội: 7 cơ quan phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Hà Nội: 7 cơ quan phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Với các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội có dấu hiệu tội phạm, các cơ quan sẽ phối hợp thu thập hồ sơ, tài liệu, xác minh và xử lý theo quy định. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính răn đe, góp phần ngăn chặn tình trạng trốn đóng bảo hiểm kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

CEO TSMC: Không ngại cạnh tranh từ Intel, Samsung hay công ty của Elon Musk

Thế giới

2

Trung Quốc: Phát triển điện mặt trời ngoài không gian

Kinh tế xanh

3

Dow Jones tăng gần 900 điểm trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu trượt 3%

Thế giới

4

Mùa du lịch hè 2026: Du khách nội địa lên rừng hay xuống biển?

Du lịch

5

Giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho giao thông, Nghệ An dồn lực thông tuyến các dự án trọng điểm

Hạ tầng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy