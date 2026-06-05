Đề xuất bãi bỏ quy định “kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy”

Bộ Công an dự kiến bãi bỏ quy định "kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy" nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện, cá nhân, tổ chức...

Bộ Công an đang lấy ý kiến về hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 24/6/2026.

Theo Bộ Công an, dự thảo luật không sửa đổi, bổ sung nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. Theo đó, chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh quy định tại hai luật này.

Đáng chú ý, đối với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an dự kiến bãi bỏ quy định "kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy".

Theo tờ trình dự thảo, quy định hiện hành thì công trình, phương tiện giao thông thuộc diện thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy để đưa vào khai thác, sử dụng phải thực hiện 02 thủ tục hành chính là “thẩm định thiết kế” và “kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”.

Bộ Công an cho rằng việc thực hiện đồng thời hai thủ tục này bản chất đều nhằm một mục đích là để xem xét, đánh giá, kiểm tra, đối chiếu việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình, thiết kế phương tiện giao thông để bảo đảm theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Thực tế cho thấy việc thực hiện đồng thời hai thủ tục này là không cần thiết. Lý do là gây khó khăn, tốn kém, phát sinh chi phí, thời gian, nguồn nhân lực và phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện. Trong khi nếu chỉ thực hiện một thủ tục là thẩm định thiết kế thì vẫn đạt được mục đích như nêu trên.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Công an dự kiến sửa đổi theo hướng bỏ quy định “kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” (bỏ khoản 19, điều 2 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

Thay vào đó, thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy sau khi công trình, phương tiện được đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo Bộ Công an, quy định này sẽ giúp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và rút ngắn thời gian đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Đối với chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ cắt giảm được các chi phí phát sinh và không gây áp lực phải bảo đảm nguồn nhân lực, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Đặc biệt, quy định này giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông.

Như vậy, chủ đầu tư, cá nhân, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện toàn diện, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thi công, giám sát thi công, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.