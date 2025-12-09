Thứ Ba, 09/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Phân lân Nung chảy Văn Điển không đạt tiêu chuẩn công ty đại chúng

Hà Anh

09/12/2025, 09:09

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển đã có văn bản thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông.

VnEconomy

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) thông báo về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển đã có văn bản thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông.

Nguyên nhân được Phân lân Văn Điển đưa ra là công ty hiện không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng, do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 8,47%, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo danh sách tổng hợp của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/12/2025 (ngày chốt danh sách là 28/11/2025), Phân lân Văn Điển có 446 cổ đông, bao gồm cổ đông là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Trong đó, cổ đông Nhà nước là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ gần 25,3 triệu cổ phiếu, chiếm 67,06% vốn điều lệ; Công ty TNHH Hoàng Ngân nắm hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,47%; còn lại 444 cổ đông chỉ nắm giữ gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,47% vốn.

VnEconomy

Trước đó, vào giữa tháng 8/2025, HOSE đã có văn bản lưu ý về khả năng cổ phiếu VAF của Phân lân Văn Điển bị hủy niêm yết bắt buộc nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Như vậy, với việc không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng, Phân lân Văn Điển sẽ phải đối mặt với việc hủy niêm yết cũng như sẽ phải rời sàn chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, Phân lân Văn Điển ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đâgu năm 2025 đạt gần 1.320,9 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ (1.047,89 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 100,4 tỷ đồng, tăng 161,5% so với cùng kỳ (38,43 tỷ).

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VAF giảm 5,8% so với đầu năm, từ gần 1.072 tỷ xuống còn hơn 1.010,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 279,4 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm từ gần 441 tỷ xuống còn gần 160,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả giảm từ gần 551 tỷ xuống 432,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 21,5% so với đầu năm - trong đó, vay và nợ thuê tài chính tăng mẹnh từ hơn 230 triệu hơn lên 100 tỷ đồng.

