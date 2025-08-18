Phanh phui nhiều đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn
Cơ quan công an tại Quảng Trị và Hà Tĩnh đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, với số tiền lớn. Nhiều đối tượng đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng.
Ngày 17/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng liên quan đến các vụ án “Trốn thuế” tại 3 công ty Trách nhiệm hữu hạn có trụ sở tại xã Lao Bảo và Hải Lăng, theo quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, bị can Nguyễn Khương Hoàng (sinh năm 1976), trú tại khối 3B, xã Khe Sanh, Quảng Trị, bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Trong quá trình điều tra vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (địa chỉ tại thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo), lực lượng chức năng phát hiện kế toán Nguyễn Khương Hoàng đã cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp liên quan đến hoạt động nhập khẩu, buôn bán động vật sống như trâu, bò, lợn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn.
Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị đã khởi tố 3 vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại: Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo); Công ty TNHH LB Phú Trọng (khóm Trung Chín, xã Lao Bảo); Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (thôn Long Hưng, xã Hải Lăng).
Theo kết luận của Cơ quan Thuế Quảng Trị, số tiền trốn thuế cụ thể như sau: Công ty 79 Thịnh Phát: hơn 47,3 tỷ đồng; Công ty LB Phú Trọng: gần 32 tỷ đồng; Công ty Giang Hiền Quảng Trị: hơn 303 triệu đồng.
Các doanh nghiệp này đã lợi dụng quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Theo quy định, nếu bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT; nhưng nếu bán cho hộ, cá nhân kinh doanh thì phải nộp thuế suất 5%.
Dù biết rõ hàng hóa bán cho cá nhân, Nguyễn Khương Hoàng vẫn hướng dẫn doanh nghiệp ký hợp đồng, xuất khống hóa đơn bán hàng cho công ty nhằm được áp mức thuế 0%. Đối tượng còn sử dụng các chứng từ nộp tiền, ghi nội dung thanh toán thay công ty để hạch toán, kê khai thuế sai quy định. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố 3 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gồm: Phạm Trường Giang (sinh năm 1979, trú phường Tương Mai, Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (sinh năm 1970, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh); Phạm Thu Hiền (sinh năm 1991, trú phường Tương Mai, Hà Nội). Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn của các đối tượng hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế GTGT hơn 950 triệu đồng.
Trước đó, ngày 4/6, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình về cùng tội danh. Hai đối tượng khác là Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984, ngụ Vĩnh Lộc cũ, Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981, ngụ Bố Trạch, Quảng Bình cũ) cũng bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo tài liệu điều tra, do nhu cầu cát xây dựng tăng cao, một số doanh nghiệp đã mua cát khai thác trái phép trên sông Lam. Để hợp thức nguồn gốc cát, các đối tượng liên hệ với Nguyễn Văn Bình mua hóa đơn GTGT khống. Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, nhóm này đã phát hành 22 hóa đơn khống, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố tổng cộng 6 bị can liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
