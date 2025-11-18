Thứ Năm, 20/11/2025

Trang chủ Bất động sản

Phát Đạt quyết liệt tăng tốc với mũi chiến lược hướng tâm

Thu Ngân

18/11/2025, 14:45

Thông qua việc mua lại cổ phần để triển khai dự án tại khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám như vừa công bố, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã chính thức phát động mũi chiến lược tiến về vùng lõi đô thị TP.HCM.

VnEconomy

Thông tin Phát Đạt mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN, qua đó, sẽ triển khai dự án tại khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám (quận 3 cũ – nay thuộc phường Bàn Cờ, TP.HCM), xuất hiện đúng thời điểm thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phân hóa rõ rệt.

Động thái này không chỉ mở ra một dự án mới cho Phát Đạt, mà phản ánh một bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp này: chính thức triển khai mũi “tiến công” vào khu vực nội đô - nơi giá trị khai thác và khả năng sinh lời của các dự án bất động sản rất cao. Đồng thời, đây cũng là bước nâng cấp năng lực cạnh tranh của Phát Đạt, tạo sức mạnh cộng hưởng bằng khả năng “bao sân” từ vùng lõi đến các đô thị vệ tinh.

Với mức khan hiếm quỹ đất trung tâm TP.HCM như hiện nay, việc tiếp cận được dự án có quy mô 3.500 m2 tại khu vực lõi phản ánh năng lực và sự quyết liệt của Phát Đạt. Trước đó, Phát Đạt đã thoái vốn khỏi một số dự án quy mô lớn ở các địa phương khác, bao gồm cả dự án tại “khu đất vàng” “ba mặt tiền” Trần Phú – Bạch Đằng – Lê Hồng Phong tại Đà Nẵng. Diễn biến này cho thấy sự đồng bộ trong hành động: rút khỏi các tài sản không còn phù hợp với ưu tiên chiến lược, giải phóng nguồn lực, tập trung vào những dự án có biên độ lợi nhuận và giá trị thương hiệu cao hơn.

Nhìn từ góc độ kinh tế – đầu tư, đây là bước chuyển phù hợp với giai đoạn thị trường đang tái định vị. Khi xu hướng phát triển đô thị nén ngày càng rõ rệt và các thành phố lớn như TP.HCM đẩy mạnh cải tạo – chỉnh trang khu vực trung tâm cũ, giá trị của tài sản nội đô được kỳ vọng tăng nhanh hơn mức trung bình của toàn thị trường. Việc sở hữu vị trí trung tâm vì vậy không chỉ tạo ra lợi thế về giá bán tương lai, mà còn nâng chất lượng danh mục, cải thiện hệ số tín nhiệm với nhà đầu tư và định vị lại thương hiệu trên bản đồ bất động sản cao cấp.

Tòa nhà trụ sở chính của Phát Đạt tại trung tâm TP.HCM – 39 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa.

Bên cạnh đó, sự dịch chuyển này góp phần rút ngắn chu kỳ đầu tư của doanh nghiệp. Những năm trước, các dự án vùng ven hoặc dự án quy mô lớn yêu cầu thời gian chuẩn bị kéo dài, phụ thuộc nhiều yếu tố hạ tầng – chính sách – thị trường. Ngược lại, tài sản nội đô thường có khả năng triển khai nhanh hơn khi pháp lý được gỡ nút và khả năng hấp thụ thị trường ổn định nhờ nhu cầu thực lẫn nhu cầu sở hữu tài sản ở trung tâm. Việc Phát Đạt đặt trọng tâm vào khu vực này cho thấy Công ty đang đẩy mạnh tốc độ trong giai đoạn phục hồi của thị trường.

Tác động dài hạn của bước đi này có thể nhìn thấy ở ba khía cạnh. Thứ nhất, doanh thu và biên lợi nhuận từ dự án nội đô thường cao hơn trung bình thị trường, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh từ giai đoạn 2027 trở đi. Thứ hai, giá trị thương hiệu được củng cố khi doanh nghiệp có mặt trong phân khúc trung tâm – một phân khúc chịu cạnh tranh khốc liệt nhưng mang lại hiệu ứng lan tỏa lớn. Thứ ba, chiến lược tái cơ cấu danh mục thông qua thoái vốn – tái đầu tư giúp Phát Đạt cải thiện thanh khoản, tối ưu cấu trúc tài chính và giảm rủi ro tồn kho.

Tòa nhà trụ sở chính của Phát Đạt tại trung tâm TP.HCM – 39 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa.

Đặt trong bối cảnh toàn ngành, động thái của Phát Đạt phản ánh xu hướng “coi lại bản đồ tài sản” mà các doanh nghiệp bất động sản đang thực hiện. Việc chuyển từ tăng trưởng dựa trên mở rộng quỹ đất sang tăng trưởng dựa trên giá trị tài sản là bước điều chỉnh cần thiết khi thị trường đòi hỏi phát triển có chiều sâu lẫn tầm cao, kiểm soát rủi ro và nâng chất lượng dự án thay vì theo đuổi quy mô đơn thuần. Đây cũng là mô hình phát triển được ghi nhận tại nhiều thị trường châu Á trong giai đoạn tái cấu trúc sau các chu kỳ điều chỉnh.

Thương vụ tại dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám vì vậy mang ý nghĩa vượt xa giá trị giao dịch, đánh dấu việc chính thức khởi động một giai đoạn mới của Phát Đạt. Trong giai đoạn mới này, Công ty cho thấy rõ ưu tiên tốc độ triển khai, chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn. Chiến lược mở rộng quỹ đất cũng nhất quán với yêu cầu trọng tâm ấy.

Được biết, mũi chiến lược tiến về vùng lõi và những khu vực đô thị sầm uất, có tiềm năng cho hiệu quả đầu tư cao sẽ được Phát Đạt triển khai không chỉ tại TP.HCM. Với lợi thế quỹ đất rộng lớn trên nhiều địa thế vàng đã được dày công chuẩn bị từ trước, Phát Đạt được dự đoán có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh thêm dự án tại trung tâm một số đô thị lớn khác, điển hình như dự án Han River tại trung tâm Đà Nẵng.

Trong chu kỳ phục hồi mạnh của ngành bất động sản dự kiến từ 2026 trở đi, những doanh nghiệp có sẵn quỹ đất đẹp và danh mục dự án được sắp xếp hợp lý sẽ là nhóm có lợi thế rõ rệt. Với bước đi này, Phát Đạt cho thấy đang định vị mình trong nhóm đó.

1

Việt Nam - Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Tiêu điểm

2

Cơ hội và thách thức hiện thực hóa đô thị TOD tại Việt Nam

Bất động sản

3

Ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia

Bất động sản

4

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

5

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

