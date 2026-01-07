Hà Nội đề nghị bàn giao một số đoạn các tuyến đường sắt để chỉnh trang, tái thiết không gian di sản

UBND thành phố Hà Nội vừa gửi đề nghị tới Bộ Xây dựng phối hợp bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội nhằm triển khai chỉnh trang, cải tạo và tái thiết đô thị khu vực phố cổ, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên...

Đề xuất được Hà Nội đưa ra nhằm hiện thực hóa các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về không gian, hạ tầng trong khu vực di sản đặc biệt của Thủ đô.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, phối hợp thực hiện bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026, để triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo, tái thiết đô thị khu vực xung quanh không gian lịch sử, văn hóa, kiến trúc mang tầm di sản của thành phố Hà Nội bao gồm phía Tây khu phố cổ Hà Nội và phía Đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Cùng với việc bàn giao hạ tầng, Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu giải pháp, phương án kiến trúc đối với tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn đi qua khu vực phố cổ, khu phố cũ, bảo đảm không làm phá vỡ cấu trúc không gian, cảnh quan vùng di sản.

UBND thành phố cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu các tuyến đường sắt quốc gia đi qua đoạn tuyến từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm.

Cụ thể, các đoàn tàu khách phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, các đoàn tàu khách phía Bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm. Việc chung chuyển hành khách từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm và ngược lại UBND thành phố Hà Nội sẽ giao cho Sở Xây dựng Hà Nội, các Sở, ngành Thành phố và đơn vị liên quan của Thành phố xây dựng phương án, tổ chức thực hiện.

Bên cạnh nội dung trên, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam nghiên cứu phạm vi, quy mô mặt cắt ngang tuyến đường sắt cải dịch từ Tổ hợp ga Ngọc Hồi đến nút giao Đại Xuyên, đi song song với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; đồng thời nghiên cứu các nhánh rẽ kết nối vào Tổ hợp công nghiệp đường sắt, làm cơ sở chuẩn hóa hành lang đường sắt và cập nhật vào Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội.

Thành phố cũng kiến nghị nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường sắt cải dịch từ Tổ hợp ga Ngọc Hồi đến nút giao Đại Xuyên cùng thời điểm triển khai các dự án lớn trên địa bàn, gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Hà Nội, tuyến đường sắt Vành đai phía Đông, dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến nút giao Đại Xuyên và dự án Khu đô thị thể thao Olympic, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm rõ quy mô, phạm vi tuyến đường sắt Vành đai phía Đông từ ga Thường Tín mới đến ga Kim Sơn; nghiên cứu phương án kết nối giữa tuyến Vành đai phía Đông và Vành đai phía Tây tại khu vực gần Quốc lộ 1A; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Vành đai phía Đông, bảo đảm hoàn thành cùng thời điểm với tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, dự kiến kết thúc vào năm 2030.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp triển khai thành lập tổ công tác liên ngành, xây dựng lộ trình và kế hoạch bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia các đoạn Yên Viên – Ngọc Hồi và Bắc Hồng – Văn Điển, làm cơ sở để thành phố triển khai các dự án đường sắt đô thị theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội.