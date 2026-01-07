Thủ tướng yêu cầu tăng tốc các dự án hạ tầng trọng điểm tại Cần Thơ, An Giang và Cà Mau

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động tối đa nguồn lực, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đối với phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 8/TB-VPCP ngày 6/1/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi họp về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau.

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC, PHẢI LÀM BẰNG QUYẾT TÂM CAO NHẤT

Theo Thông báo, Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm tại thành phố Cần Thơ, các tỉnh Cà Mau và An Giang nói riêng, cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài, vừa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của tất cả các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Đối với các dự án cao tốc Cà Mau – Cái Nước – Đất Mũi, đường ra đảo Hòn Khoai và dự án cải tạo hạ tầng đảo Thổ Chu, Thủ tướng hoan nghênh và biểu dương Bộ Quốc phòng và tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ đề ra. Thủ tướng đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án được triển khai.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm đời sống, sinh kế của người dân trong vùng dự án, với yêu cầu nơi ở mới tối thiểu phải bằng và phấn đấu tốt hơn nơi ở cũ. UBND tỉnh An Giang được giao hoàn thiện thủ tục bàn giao diện tích rừng cho Quân khu 9 để phục vụ thi công các dự án cải tạo hạ tầng đảo Thổ Chu, hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Liên quan đến vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp khẩn trương hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát theo đề nghị của nhà thầu, bảo đảm tiến độ thi công. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn An Giang cấp phép trực tiếp mỏ cát, đá cho nhà thầu; trường hợp cần thiết phải có nghị quyết của Chính phủ hoặc ý kiến cấp có thẩm quyền thì kịp thời báo cáo trước ngày 15/1/2026.

Về tổ chức thi công, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công cả trên biển và đất liền; đồng thời nghiên cứu phương án thiết kế tại các vị trí cầu lớn như cầu Cửa Lớn, cầu ra đảo Hòn Khoai theo hướng tạo điểm nhấn cảnh quan, kiến trúc, hình thành công trình có giá trị du lịch đặc thù của khu vực.

THÔNG XE CAO TỐC CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG TRƯỚC 30/6/2026

Đối với dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đây là tuyến cao tốc trục ngang quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đi qua thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Trong đó, đoạn tuyến qua tỉnh An Giang đã bảo đảm tiến độ, thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025; tuy nhiên, đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Cần Thơ hiện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để bảo đảm dự án được đưa vào vận hành, khai thác đồng bộ với đoạn tuyến đã hoàn thành, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng lại tiến độ chi tiết; xác định rõ các hạng mục là đường găng tiến độ để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thành phố Cần Thơ phải rà soát toàn bộ nguồn nguyên vật liệu có khả năng cung cấp cho dự án, bảo đảm không để tái diễn tình trạng thiếu vật liệu như thời gian vừa qua; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 30/6/2026.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu chủ động rà soát việc phân chia các gói thầu, tuyệt đối không chia nhỏ gói thầu gây khó khăn cho tổ chức thi công; kịp thời điều chỉnh, khắc phục các tồn tại, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tổ chức thanh tra việc triển khai dự án chậm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2026. Công tác tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tiếp tục phải được quan tâm, bảo đảm nơi ở mới tối thiểu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đối với dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Hậu Giang – Cà Mau, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện toàn bộ dự án; bảo đảm hoàn thành, đưa vào khai thác, vận hành đồng bộ trước ngày 31/01/2026.

Bộ Xây dựng được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp khắc phục vướng mắc và phương án tổ chức thi công cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Hậu Giang – Cà Mau trước ngày 08/01/2026.