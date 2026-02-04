Phát Đạt và Mitsubishi Corporation hợp tác phát triển Dự án Thuận An 1

Ngày 4/2, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) và Tập đoàn Mitsubishi Corporation chính thức công bố việc thiết lập quan hệ đối tác liên quan đến Dự án Thuận An 1, một cột mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác sâu rộng giữa hai bên.

Bước đi cụ thể đầu tiên trong quan hệ đối tác này chính là sự hợp tác thành công trong việc phát triển Dự án Thuận An 1, tọa lạc tại phường Thuận Giao, TP.HCM. Dự án được xem là minh chứng điển hình cho mô hình hợp tác quốc tế, góp phần đặt ra những tiêu chuẩn mới về chất lượng phát triển đô thị tại khu vực phía Đông Bắc TP.HCM.

Trong khuôn khổ dự án, hai bên tập trung hợp tác phát triển mô hình đô thị hỗn hợp (mixed-use), tích hợp hệ thống tiện ích toàn diện cùng môi trường sống xanh bền vững. Thuận An 1 được triển khai theo các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như LEED và Fitwel, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân và tạo giá trị tích cực cho cảnh quan đô thị trong khu vực.

Phối cảnh Dự án Thuận An 1.

Thông qua sự hợp tác này, PDR và Mitsubishi Corporation kỳ vọng sẽ phát huy tối đa thế mạnh, kinh nghiệm phong phú cùng năng lực chuyên môn sâu rộng trong phát triển và quản lý dự án, nhằm mang đến một không gian đô thị chất lượng cao, vận hành chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc của PDR, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Mitsubishi Corporation – một trong những tập đoàn danh tiếng hàng đầu thế giới – tại Dự án Thuận An 1. Với uy tín, kinh nghiệm quản lý dự án đô thị đẳng cấp và hệ thống tiêu chuẩn quốc tế của đối tác, PDR tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần kiến tạo những không gian sống xanh, bền vững, đạt đẳng cấp quốc tế, mang lại giá trị vượt trội cho thị trường bất động sản Việt Nam.”

Đại diện PDR cũng nhấn mạnh rằng việc bắt tay với đối tác hàng đầu Nhật Bản không chỉ nâng tầm chất lượng Dự án Thuận An 1 mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho chiến lược dài hạn của PDR trong việc phát triển các không gian đô thị cao cấp. Đây là bước tiến ý nghĩa, khẳng định định hướng hợp tác quốc tế có chọn lọc để nâng cao năng lực phát triển và vị thế thị trường của PDR.

Hiện nay, PDR đang tập trung nguồn lực vào các thị trường trọng điểm như TP.HCM (bao gồm khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu), Đồng Nai cùng một số địa bàn chiến lược khác. Doanh nghiệp tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường với nền tảng tài chính vững vàng, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phát triển dự án. Với chiến lược phát triển dài hạn, PDR kiên định theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững, song hành cùng sự phát triển chung của xã hội.