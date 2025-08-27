Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”

Nhĩ Anh

27/08/2025, 08:17

Bộ tem không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua...

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát hành Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)”.
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát hành Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)”.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025), ngày 26/8, Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm đã ra mắt tại Văn phòng Quốc hội. Cũng tại sự kiện, bộ tem bưu chính Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025) đã chính thức được phát hành.

Trung tâm sẽ là nơi tổ chức và điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.550 phóng viên, biên tập viên từ hơn 200 cơ quan báo chí trong nước và ngoài nước. Đây là số lượng phóng viên và cơ quan báo chí đông nhất trong các Trung tâm Báo chí từng được thành lập từ trước đến nay.

Trung tâm sẽ là đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh, đồng thời đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, đường truyền phục vụ báo chí tác nghiệp hiệu quả.

Tại lễ khai trương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025). Bộ tem gồm 01 mẫu tem và 01 blốc.

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).
Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).

Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Lã Hoàng Trung cho biết Bộ tem được thiết kế bằng phương pháp đồ họa với các hình ảnh tiêu biểu đã đi vào tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, là Chủ tịch Hồ Chí Minh- người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là bản đồ Tổ quốc Việt Nam, là Quốc huy, Quốc kỳ.

Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Gương mặt Bác hiện lên hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Đường nét giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ– vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

 Mẫu blốc thể hiện Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bản đồ Tổ quốc với chủ quyền biển đảo thiêng liêng và trọn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Nền blốc sử dụng hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều sâu văn hóa dân tộc.

Bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).
Bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).

Tem có khuôn khổ 32x43mm; Blốc có khuôn khổ 80x100mm với giá mặt là 4.000đ và 19.000đ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến ngày 30/6/2027.

Bộ tem không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Bộ tem cũng truyền tải thông điệp về lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta cùng các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng thời, bộ tem còn là lời khẳng định, sau 80 năm xây dựng và phát triển, đời sống nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước không ngừng đổi mới và hội nhập sâu rộng, tiếp tục vững bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng.

Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025)”

14:35, 19/06/2025

Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025)”

Khai trương Trung tâm Báo chí, phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

12:16, 27/04/2025

Khai trương Trung tâm Báo chí, phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

10:17, 23/08/2025

Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

2/9 80 năm Quốc khánh 2/9 bưu chính Chủ tịch Hồ Chí Minh độc lập quốc khánh tem tuyên ngôn

Cân nhắc lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom xử lý rác thải tại Hà Nội

Cân nhắc lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom xử lý rác thải tại Hà Nội

Việc điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là cần thiết và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều quan trọng là lộ trình, mức tăng phù hợp, gắn với chất lượng dịch vụ. Theo đề xuất của dự thảo, mức giá thu gom rác tại Hà Nội nếu được ban hành áp ứng sẽ tăng hơn 7 lần so với hiện hành...

Từ chiến lược toàn cầu đến dẫn dắt mục tiêu Net-zero 2050

Từ chiến lược toàn cầu đến dẫn dắt mục tiêu Net-zero 2050

Trong bối cảnh thế giới liên tục thay đổi, những thách thức về môi trường và địa chính trị ngày càng rõ nét, đòi hỏi sự hợp tác đa phương và gắn kết chặt chẽ giữa các bên để hành động kịp thời.

Phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững cần các chính sách “chạm đất”

Phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững cần các chính sách “chạm đất”

Phát triển Nông nghiệp sinh thái đang đứng trước nghịch lý “chính sách thì dày mà kỹ thuật lại mỏng”, khiến nhiều mô hình dễ rơi vào “bẫy thí điểm”. Các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ khi chính sách “chạm đất” bằng dịch vụ cụ thể và có hệ thống đo lường – báo cáo – thẩm tra minh bạch, nông nghiệp sinh thái mới trở thành động lực kinh tế bền vững…

Phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”

Phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”

Bộ tem không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua...

Vi phạm môi trường, một doanh nghiệp ở Hà Nội bị phạt hơn 300 triệu đồng

Vi phạm môi trường, một doanh nghiệp ở Hà Nội bị phạt hơn 300 triệu đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa xử phạt Công ty TNHH Minh Hiền 320 triệu đồng do đưa cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào hoạt động nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

1

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Đầu tư

2

VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí

Doanh nghiệp

3

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

Tài chính

5

Vốn ngoại nghỉ Lễ sớm, bán ròng đột biến gần 4.200 tỷ

Chứng khoán

VnEconomy

