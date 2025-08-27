Phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”
Nhĩ Anh
27/08/2025, 08:17
Bộ tem không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua...
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng
Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025), ngày 26/8, Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ
niệm đã ra mắt tại Văn phòng Quốc hội. Cũng tại sự kiện, bộ tem bưu chính Kỷ niệm
80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025)
đã chính thức được phát hành.
Trung tâm sẽ là nơi tổ chức và điều hành, hướng dẫn các hoạt
động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.550 phóng viên, biên tập viên từ
hơn 200 cơ quan báo chí trong nước và ngoài nước. Đây là số lượng phóng viên và
cơ quan báo chí đông nhất trong các Trung tâm Báo chí từng được thành lập từ
trước đến nay.
Trung tâm sẽ là đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh,
đồng thời đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, đường truyền phục vụ báo chí tác nghiệp hiệu
quả.
Tại lễ khai trương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ
Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát hành đặc biệt bộ
tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam (2/9/1945- 2/9/2025). Bộ tem gồm 01 mẫu tem và 01 blốc.
Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Lã Hoàng Trung
cho biết Bộ tem được thiết kế bằng phương pháp đồ họa với các hình ảnh tiêu biểu
đã đi vào tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, là Chủ tịch Hồ Chí Minh- người
khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là bản đồ Tổ quốc Việt Nam, là Quốc
huy, Quốc kỳ.
Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh người khai
sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật
đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Gương mặt Bác hiện lên hiền từ,
ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Đường nét
giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ– vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên
điểm nhấn mạnh mẽ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần
yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.
Mẫu blốc thể hiện Quốc
huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bản đồ Tổ quốc với chủ quyền biển
đảo thiêng liêng và trọn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Nền blốc sử dụng hình ảnh
trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều
sâu văn hóa dân tộc.
Tem có khuôn khổ 32x43mm; Blốc có khuôn khổ 80x100mm với giá
mặt là 4.000đ và 19.000đ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt
Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố,
trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến ngày 30/6/2027.
Bộ tem không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ
tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết,
ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.
Bộ tem cũng truyền tải thông điệp về lòng biết ơn vô hạn đối
với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng,
của dân tộc ta cùng các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu anh hùng, liệt sĩ
đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc.
Đồng thời, bộ tem còn là lời khẳng định, sau 80 năm xây dựng
và phát triển, đời sống nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước
không ngừng đổi mới và hội nhập sâu rộng, tiếp tục vững bước vào kỷ nguyên mới-
kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng.
