Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Ngày 22/8, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại Thủ đô Hà Nội.

Theo kế hoạch, sẽ có 6 trận địa pháo hoa, trong đó 2 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (trước Trụ sở Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội).

Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 4 trận địa: Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; trước Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm; tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ; và tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Pháo hoa tầm cao tổng số 3.600 quả, mỗi trận địa 600 quả; pháo hoa tầm thấp tổng số 540 giàn, mỗi trận địa 90 giàn. Thời lượng bắn là 15 phút, từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9/2025.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng của thành phố và Ủy ban nhân dân các phường bảo đảm các mặt, vận chuyển đạn, pháo, trang thiết bị ...; tổ chức tập huấn và chỉ đạo các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự các phường thực hành xây dựng trận địa, kết nối pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa.

Đồng thời, hiệp đồng với Công an thành phố chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn.

Ủy ban nhân dân các phường: Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa; bảo đảm các phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy tinh thần yêu nước; thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô cùng với nhân dân cả nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.