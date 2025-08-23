Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Nhật Dương

23/08/2025, 10:17

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy tinh thần yêu nước; thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 22/8, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại Thủ đô Hà Nội.

Theo kế hoạch, sẽ có 6 trận địa pháo hoa, trong đó 2 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (trước Trụ sở Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội).

Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 4 trận địa: Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; trước Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm; tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ; và tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Pháo hoa tầm cao tổng số 3.600 quả, mỗi trận địa 600 quả; pháo hoa tầm thấp tổng số 540 giàn, mỗi trận địa 90 giàn. Thời lượng bắn là 15 phút, từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9/2025.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng của thành phố và Ủy ban nhân dân các phường bảo đảm các mặt, vận chuyển đạn, pháo, trang thiết bị ...; tổ chức tập huấn và chỉ đạo các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự các phường thực hành xây dựng trận địa, kết nối pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa.

Đồng thời, hiệp đồng với Công an thành phố chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn.

Ủy ban nhân dân các phường: Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa; bảo đảm các phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy tinh thần yêu nước; thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô cùng với nhân dân cả nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8

Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8

Các lực lượng đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ 80 năm Quốc khánh

Các lực lượng đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ 80 năm Quốc khánh

Dịp Quốc khánh 2/9/2025, người lao động được nghỉ tối đa 4 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9/2025, người lao động được nghỉ tối đa 4 ngày

Từ khóa:

bắn pháp hoa dân sinh Hà Nội quốc khánh Vneconomy

Đọc thêm

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.

Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi

Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…

Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 24/8, phục vụ A80

Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 24/8, phục vụ A80

Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9...

Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: