Sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh vượt khó, ước tổng giá trị đạt 14.350 tỷ đồng

Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết cực đoan, ngành nông nghiệp Hà Tĩnh vẫn ghi nhận những kết quả tích cực, khi tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản Hà Tĩnh ước đạt 14.350 tỷ đồng, với năng suất lúa vụ xuân cao nhất nhiều năm qua và tỷ trọng chăn nuôi chiếm hơn 53% cơ cấu giá trị nông nghiệp...

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh) ước đạt 14.350 tỷ đồng, với giá trị trên mỗi ha đạt 101 triệu đồng. Trong đó, chăn nuôi chiếm trên 53% cơ cấu giá trị sản xuất, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Sản xuất lúa vụ xuân đạt năng suất cao kỷ lục, trong khi rừng được quản lý và phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và duy trì nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tích tụ ruộng đất, nâng diện tích tập trung lên 13.445 ha, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa, điều tiết thủy lợi và ứng dụng kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, các dịch bệnh được kiểm soát tốt, đàn gia súc, gia cầm duy trì quy mô, chất lượng và sản lượng thịt xuất chuồng ổn định. Mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, tỉnh chú trọng phát triển rừng bền vững, đồng thời nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt kết quả khả quan với tổng sản lượng ước đạt 62.775 tấn. Các giải pháp phòng, chống khai thác bất hợp pháp cũng được triển khai, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sự cân bằng sinh thái.

Các ngành chức năng đã chú trọng quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, công tác thú y, quản lý cơ sở giết mổ, quản lý tàu cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Công tác dự báo, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng được triển khai chủ động, giúp giảm thiểu thiệt hại và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2026, trong đó đề án sản xuất vụ xuân và kế hoạch giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025–2030 được nhấn mạnh. Tỉnh đặt mục tiêu GRDP nông, lâm, thủy sản tăng trên 3%, tổng giá trị sản xuất đạt trên 14.808 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực trên 66 vạn tấn và phục hồi tỷ lệ che phủ rừng lên trên 49%.

Cụ thể, diện tích lúa vụ xuân dự kiến đạt 59.150 ha, sản lượng ước trên 35,4 vạn tấn; diện tích cây trồng cạn hơn 19.500 ha; áp dụng công nghệ tưới ngập – khô xen kẽ (AWD) trên 2.700 ha lúa để thích ứng biến đổi khí hậu. Giai đoạn 2025–2035, Hà Tĩnh đặt mục tiêu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm phát thải, đến 2030 đạt 15.000 ha áp dụng công nghệ AWD và 5.000 ha cơ giới hóa sạ cụm, sạ hàng kết hợp AWD.

Tại hội nghị, các địa phương, doanh nghiệp đã đề nghị tỉnh tăng cường quản lý giống, vật tư nông nghiệp, thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất hàng hóa. Hạ tầng kênh mương nội đồng xuống cấp được đề xuất nâng cấp, sửa chữa; hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật như máy cấy, tưới ngập – khô xen kẽ được chú trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu 69 xã, phường căn cứ chỉ tiêu định hướng sản xuất năm 2026, khẩn trương triển khai các đề án, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu, duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp trên 3%. Các địa phương tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, tăng cường tích tụ ruộng đất, tổ chức lại sản xuất, ưu tiên canh tác lúa giảm phát thải, đồng thời rà soát phương án phòng chống thiên tai, ứng phó phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp và bối cảnh mới.

Sản xuất vụ xuân được chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo lịch thời vụ, áp dụng kỹ thuật và khoa học – công nghệ, kiểm soát sâu bệnh và hoàn thành gieo trồng vụ đông 2025, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ cam và các sản phẩm nông sản đang vào mùa thu hoạch. Những nỗ lực này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.