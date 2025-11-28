Huế tổ chức Hội Xuân 2026 với chủ đề Bản sắc và Hội nhập

Nhằm mang đến một mùa xuân rộn ràng và đậm chất văn hóa, thành phố Huế sẽ triển khai Hội Xuân và Chợ Hoa Tết Bính Ngọ – 2026 với nhiều hoạt động trưng bày, trang trí và giao lưu nghệ thuật trải rộng trên các công viên, tuyến đường trung tâm...

Ngày 27/11/2025, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 460/KH-UBND triển khai Hội Xuân và Chợ Hoa Tết Bính Ngọ – 2026.

Đây là hoạt động văn hóa – du lịch thường niên của thành phố, nhằm tạo không khí phấn khởi trong cộng đồng, chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 51 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế, đồng thời quảng bá hình ảnh đô thị di sản đến du khách.

Với chủ đề “Hội Xuân Huế 2026 – Bản sắc và Hội nhập”, chương trình sẽ được tổ chức tại công viên Lý Tự Trọng, công viên Thương Bạc, công viên Kim Long, công viên 3/2, các công trình di tích hai bên bờ sông Hương cùng hệ thống điểm xanh, tuyến đường trung tâm. Thời gian diễn ra từ 11/02/2026 đến 21/02/2026, tương ứng ngày 24/12 năm Ất Tỵ đến mùng 5 Tết Bính Ngọ.

Công viên Lý Tự Trọng được xác định là điểm nhấn với không gian hoa và sinh vật cảnh quy mô lớn. Nơi đây sẽ được trang trí bằng các thảm hoa nghệ thuật, mô hình linh vật năm Bính Ngọ, cây cảnh, bonsai, non bộ, đá cảnh, lũa trầm và tượng gỗ… Nhiều hội thi như bonsai, non bộ, tiểu cảnh cũng được tổ chức nhằm tạo cơ hội giao lưu cho các nghệ nhân sinh vật cảnh trong và ngoài thành phố.

Từ khu vực quảng trường trước Trường THPT chuyên Quốc Học đến đối diện Trường THPT Hai Bà Trưng, thành phố sẽ dựng Cổng Hội Xuân Bính Ngọ – 2026 với mô hình linh vật con ngựa làm trung tâm. Không gian hoa đào, hoa mai, bonsai lớn cùng hệ thống trang trí tại bia Quốc Học và hồ nước sẽ tạo nên tuyến điểm tham quan đặc sắc phục vụ người dân và du khách.

Khu vực trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố đến đồi Dã Sơn tiếp tục được trang trí bằng hệ thống thảm hoa nghệ thuật, mô hình linh vật và hoa nhiều chủng loại, góp phần tạo cảnh quan rực rỡ ở trục trung tâm.

Song song với đó, Chợ Hoa Tết Bính Ngọ được bố trí tại các khu vực công viên Phú Xuân, gồm đoạn từ Nghinh Lương Đình đến cầu Dã Viên; đoạn từ Nghinh Lương Đình đến Cửa Quảng Đức với 36 lô; đoạn từ Cửa Quảng Đức đến Cửa Nhà Đồ; và từ Bến Me đến cầu Dã Viên. Đây sẽ là không gian mua sắm hoa, cây cảnh nhộn nhịp nhất trong những ngày giáp Tết, đáp ứng nhu cầu trang trí nhà cửa và thưởng lãm của người dân.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ không gian đến hoạt động nghệ thuật, Hội Xuân và Chợ Hoa Tết Bính Ngọ – 2026 hứa hẹn mang đến một mùa lễ hội rộn ràng, đậm đà bản sắc, góp phần làm nên diện mạo tươi mới trong những ngày đầu năm mới tại thành phố Huế.