Thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng, Đồng Nai nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Năm 2025, Đồng Nai vượt mốc thu ngân sách 100.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm địa phương có số thu ngân sách Nhà nước cao nhất cả nước, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới…

Theo ước tính của Bộ Tài chính, năm 2025, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của Việt Nam ước đạt 2,5 triệu tỷ đồng, ước vượt 25% so với dự toán.

Đứng đầu cả nước là TP. Hồ Chí Minh với tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố lũy kế đến hết ngày 31/12/2025 đạt trên 800.000 tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán Trung ương giao và tăng 14,7% so với dự toán HĐND thành phố giao.

Về đích thu NSNN với vị trí thứ 2 cả nước là Thành phố Hà Nội. Theo thông tin từ Cổng thông tin UBND Thành phố Hà Nội, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố năm qua đạt trên 704.500 tỷ đồng, bằng 137,1% dự toán, tăng 37,1% so với cùng kỳ.

Cùng với 2 địa phương dẫn đầu, các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đồng Nai và Hưng Yên là 3 địa phương đạt số thu trên 100.000 tỷ đồng. Cụ thể, thành phố Hải Phòng đã ghi dấu ấn lịch sử đối với ngành tài chính thành phố cảng khi tổng thu NSNN trên địa bàn đạt trên 190.300 tỷ đồng, vượt 34,8% dự toán. Tỉnh có số thu đạt 100.000 tỷ đồng thứ 5 trong cả nước là Hưng Yên với tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt trên 100,2 ngàn tỷ đồng, bằng 181% dự toán giao.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn đạt 101.400 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa đạt hơn 78.600 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 22.700 tỷ đồng.

Như vậy, với mức thu trên, Đồng Nai đứng ở vị trí thứ 4, nằm trong nhóm các địa phương có số thu NSNN cao nhất cả nước.

Kết quả này giúp Đồng Nai hoàn thành 144% dự toán thu ngân sách do Thủ tướng Chính phủ giao và 136% dự toán HĐND tỉnh quyết nghị, chính thức vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng theo mục tiêu Tỉnh ủy đề ra.

Để đạt được mốc thu ngân sách này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu vượt mốc thu ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng theo nghị quyết.

Thành quả về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách năm 2025 được xác định là nền tảng quan trọng để Đồng Nai thực hiện các mục tiêu phát triển trong năm 2026 và giai đoạn 5 năm tiếp theo, hướng tới tăng trưởng ở mức hai con số.

Theo định hướng, trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Đồng Nai sẽ đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp; ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp hàng không, công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip điện tử và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời phát triển các trung tâm thương mại quy mô lớn và thành lập khu thương mại tự do tại Long Thành.

Đến nay, Đồng Nai được đánh giá đang sở hữu lợi thế cạnh tranh nổi trội với hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ, hiện đại cùng quỹ đất công nghiệp dự trữ lớn.

Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong vài tháng tới, qua đó tạo dư địa mới cho tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai, thúc đẩy thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.