Trang chủ Đầu tư

Thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng, Đồng Nai nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Thanh Thủy

07/01/2026, 07:28

Năm 2025, Đồng Nai vượt mốc thu ngân sách 100.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm địa phương có số thu ngân sách Nhà nước cao nhất cả nước, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới…

Cầu Đồng Nai kết nối tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.
Cầu Đồng Nai kết nối tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, năm 2025, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của Việt Nam ước đạt 2,5 triệu tỷ đồng, ước vượt 25% so với dự toán.

Đứng đầu cả nước là TP. Hồ Chí Minh với tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố lũy kế đến hết ngày 31/12/2025 đạt trên 800.000 tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán Trung ương giao và tăng 14,7% so với dự toán HĐND thành phố giao.

Về đích thu NSNN với vị trí thứ 2 cả nước là Thành phố Hà Nội. Theo thông tin từ Cổng thông tin UBND Thành phố Hà Nội, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố năm qua đạt trên 704.500 tỷ đồng, bằng 137,1% dự toán, tăng 37,1% so với cùng kỳ.

Cùng với 2 địa phương dẫn đầu, các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đồng Nai và Hưng Yên là 3 địa phương đạt số thu trên 100.000 tỷ đồng. Cụ thể, thành phố Hải Phòng đã ghi dấu ấn lịch sử đối với ngành tài chính thành phố cảng khi tổng thu NSNN trên địa bàn đạt trên 190.300 tỷ đồng, vượt 34,8% dự toán. Tỉnh có số thu đạt 100.000 tỷ đồng thứ 5 trong cả nước là Hưng Yên với tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt trên 100,2 ngàn tỷ đồng, bằng 181% dự toán giao.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn đạt 101.400 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa đạt hơn 78.600 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 22.700 tỷ đồng.

Như vậy, với mức thu trên, Đồng Nai đứng ở vị trí thứ 4, nằm trong nhóm các địa phương có số thu NSNN cao nhất cả nước.

Kết quả này giúp Đồng Nai hoàn thành 144% dự toán thu ngân sách do Thủ tướng Chính phủ giao và 136% dự toán HĐND tỉnh quyết nghị, chính thức vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng theo mục tiêu Tỉnh ủy đề ra.

Để đạt được mốc thu ngân sách này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu vượt mốc thu ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng theo nghị quyết.

Thành quả về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách năm 2025 được xác định là nền tảng quan trọng để Đồng Nai thực hiện các mục tiêu phát triển trong năm 2026 và giai đoạn 5 năm tiếp theo, hướng tới tăng trưởng ở mức hai con số.

Theo định hướng, trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Đồng Nai sẽ đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp; ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp hàng không, công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip điện tử và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời phát triển các trung tâm thương mại quy mô lớn và thành lập khu thương mại tự do tại Long Thành.

Đến nay, Đồng Nai được đánh giá đang sở hữu lợi thế cạnh tranh nổi trội với hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ, hiện đại cùng quỹ đất công nghiệp dự trữ lớn.

Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong vài tháng tới, qua đó tạo dư địa mới cho tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai, thúc đẩy thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Nhiều địa phương bứt phá tăng trưởng GRDP năm 2025

16:48, 05/01/2026

16:48, 05/01/2026

Nhiều địa phương bứt phá tăng trưởng GRDP năm 2025

đầu tư Đồng Nai tăng trưởng kinh tế Đồng Nai thu ngân sách thu ngân sách Nhà nước 2025 Tổng thu ngân sách

Công bố 12 luật liên quan lĩnh vực kinh tế với nhiều điểm mới

Công bố 12 luật liên quan lĩnh vực kinh tế với nhiều điểm mới

Sáng 6/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV thông qua với nhiều điểm mới.

Tăng thêm 72 tỷ USD, kinh tế số đóng góp hơn 14% vào GDP 2025

Tăng thêm 72 tỷ USD, kinh tế số đóng góp hơn 14% vào GDP 2025

Với giá trị tăng thêm đạt khoảng 72,1 tỷ USD, tăng trưởng 14,6% và đóng góp hơn 14% vào GDP, kinh tế số khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2025…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Khép lại năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực với đà tăng trưởng ấn tượng. Với mức tăng 8,46% trong quý 4/2025, tăng trưởng GDP cả năm 2025 đạt 8,02%. Cùng với đó, tổng số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong năm 2025 đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm trước; trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lên tới 930,05 tỷ USD, tăng mạnh 18,2% so với năm trước...

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 5/1, tại xã Gia Bình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chủ trì hội nghị nắm tiến độ, khó khăn, vướng mắc và kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng HKQT Gia Bình...

Vốn FDI thực hiện năm 2025 lập kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm

Vốn FDI thực hiện năm 2025 lập kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm

Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận kết quả khả quan khi vốn FDI thực hiện lập kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm qua và vốn đăng ký vượt mốc 38 tỷ USD…

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

1

S&P 500 và Dow Jones liên tiếp lập kỷ lục, dầu sụt giá do triển vọng thừa cung

Thế giới

2

Vượt tiến độ, EVN hoàn thành cấp điện cho 100% thôn, bản “vùng lõm”

Thị trường

3

Festival Huế 2026 mở rộng không gian du lịch bốn mùa

Du lịch

4

"Cá voi" Bitcoin đã gom hơn 5,3 tỷ USD kể từ giữa tháng 12

Kinh tế số

5

Các xưởng đúc chip lớn nhất Trung Quốc đồng loạt thực hiện các thương vụ hợp nhất

Kinh tế số

