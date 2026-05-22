Ninh Bình lựa chọn phát triển du lịch xanh bền vững

Nguyễn Thuấn

22/05/2026, 10:07

Từ những dòng sông len giữa núi đá vôi ở Tràng An đến các làng quê, di sản văn hóa và hệ sinh thái đặc sắc, Ninh Bình đang lựa chọn con đường phát triển du lịch xanh, đặt bảo tồn thiên nhiên và giá trị bền vững làm nền tảng cho tương lai...

Ninh Bình hướng tới trở thành hình mẫu du lịch xanh của Việt Nam.
Ninh Bình hướng tới trở thành hình mẫu du lịch xanh của Việt Nam.

Chiều 21/5, tại Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm “Phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình - Từ di sản thiên nhiên và văn hóa đến giá trị bền vững”, đồng thời ra mắt Chi hội Du lịch xanh tỉnh Ninh Bình.

HỘI TỤ ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH HÌNH MẪU DU LỊCH XANH

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển dịch mạnh sang mô hình phát triển xanh và bền vững, du lịch xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia, điểm đến và doanh nghiệp.

Theo ông Vũ Thế Bình, du lịch xanh không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ môi trường, giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên, mà còn hướng tới bảo tồn các giá trị văn hóa, gìn giữ di sản, nâng cao chất lượng sống của cộng đồng địa phương và xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, có trách nhiệm trong tương lai.

Các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: Báo Ninh Bình
Các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đánh giá về tiềm năng của địa phương, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng Ninh Bình hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành hình mẫu phát triển du lịch xanh của Việt Nam. Với Quần thể Danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, cùng hệ sinh thái núi đá vôi, rừng ngập nước, làng nghề truyền thống, văn hóa tâm linh và cảnh quan đặc sắc, Ninh Bình có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các sản phẩm trải nghiệm gắn với bảo tồn di sản.

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng, đồng thời định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững. Nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã chủ động tham gia chuyển đổi xanh, áp dụng Bộ tiêu chí Du lịch xanh VITA GREEN và bước đầu hình thành các mô hình du lịch xanh tiêu biểu.

CẦN SỰ GẮN KẾT GIỮA NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh, từ cuối những năm 1990, Ninh Bình đã kiên định theo đuổi chiến lược phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản. Nhờ định hướng xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ, các điểm đến như Tam Cốc – Bích Động và Tràng An đã trở thành những địa danh du lịch nổi bật trên bản đồ quốc tế.

Ông Mạnh cho rằng thành công của du lịch Ninh Bình được hình thành từ sự gắn kết giữa ba trụ cột gồm Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò hoạch định chiến lược và cơ chế chính sách; doanh nghiệp phát triển với tư duy bền vững; còn người dân chính là chủ thể của di sản và điểm đến.

Để bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp như ưu tiên du lịch thủ công, đi bộ trải nghiệm, hạn chế sử dụng động cơ nổ tại các khu di sản nhằm giảm tác động tới thiên nhiên. Địa phương cũng từng từ chối đề xuất đầu tư cáp treo để bảo vệ cảnh quan và lợi ích lâu dài của cộng đồng.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Báo Ninh Bình
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Báo Ninh Bình

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình Dương Thị Thanh cho biết, địa phương xác định phát triển du lịch bền vững là định hướng xuyên suốt, chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên sang bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với bảo vệ môi trường, cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Chi hội Du lịch xanh tỉnh Ninh Bình chính thức ra mắt với nhiệm vụ tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch xanh, phát triển bền vững. Đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các tiêu chí du lịch xanh, giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển du lịch có trách nhiệm.

Cũng trong ngày 21/5, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ gắn biển Du lịch xanh VITA GREEN cho nhiều điểm đến và cơ sở lưu trú tiêu biểu gồm Khu Du lịch sinh thái Tràng An, Khu Du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu Văn hóa Bái Đính và Emeralda Resort Ninh Bình.

TP.HCM hướng đến mô hình "Đô thị sự kiện quốc tế"

09:55, 22/05/2026

TP.HCM hướng đến mô hình “Đô thị sự kiện quốc tế”

Du lịch tự túc giúp nhiều địa phương hưởng lợi

09:01, 21/05/2026

Du lịch tự túc giúp nhiều địa phương hưởng lợi

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026: Ký ức văn hóa và hương vị đặc trưng xứ Quảng

09:49, 22/05/2026

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026: Ký ức văn hóa và hương vị đặc trưng xứ Quảng

Ngành khách sạn châu Á mở ra các đặc quyền trải nghiệm mới

Ngành khách sạn châu Á mở ra các đặc quyền trải nghiệm mới

Du khách ngày càng dịch chuyển theo hướng trải nghiệm cá nhân hóa trong từng hành trình lưu trú. Ẩm thực, văn hóa và nghỉ dưỡng đang trở thành những động lực chính định hình lựa chọn điểm đến và hành vi tiêu dùng tại nhiều thị trường...

Rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động du lịch ngắm cực quang

Rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động du lịch ngắm cực quang

Khu vực Bắc Na Uy đang chứng kiến làn sóng du khách quốc tế đổ về ngắm cực quang ở quy mô chưa từng có. Điều này kéo theo nguồn thu đáng kể nhưng cũng mở ra kẽ hở cho các hoạt động khai thác lao động và cạnh tranh không lành mạnh...

TP.HCM hướng đến mô hình “Đô thị sự kiện quốc tế”

TP.HCM hướng đến mô hình “Đô thị sự kiện quốc tế”

Theo ước tính của ngành du lịch, khách công vụ và khách MICE hiện chiếm khoảng 20% đến 30% tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM. Năm 2025, khi thành phố đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, lượng khách MICE quốc tế đạt khoảng 1,7 đến 2,5 triệu lượt...

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026: Ký ức văn hóa và hương vị đặc trưng xứ Quảng

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026: Ký ức văn hóa và hương vị đặc trưng xứ Quảng

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 đã chính thức khai mạc vào tối 21/5 tại công viên Biển Đông, phường An Hải. Sự kiện mở ra một hoạt động ẩm thực quy mô lớn, tạo nên dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố…

Cảnh báo lừa đảo mùa du lịch: Từ đặt phòng đến vé máy bay “giá rẻ”

Cảnh báo lừa đảo mùa du lịch: Từ đặt phòng đến vé máy bay “giá rẻ”

Bước vào mùa hè, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và đi lại bằng đường hàng không của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi…

