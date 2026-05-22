Ninh Bình lựa chọn phát triển du lịch xanh bền vững
Nguyễn Thuấn
22/05/2026, 10:07
Từ những dòng sông len giữa núi đá vôi ở Tràng An đến các làng quê, di sản văn hóa và hệ sinh thái đặc sắc, Ninh Bình đang lựa chọn con đường phát triển du lịch xanh, đặt bảo tồn thiên nhiên và giá trị bền vững làm nền tảng cho tương lai...
Chiều 21/5, tại Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp
với Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm “Phát triển du lịch xanh tại
Ninh Bình - Từ di sản thiên nhiên và văn hóa đến giá trị bền vững”, đồng thời
ra mắt Chi hội Du lịch xanh tỉnh Ninh Bình.
HỘI TỤ ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH HÌNH MẪU
DU LỊCH XANH
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt
Nam Vũ Thế Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển dịch
mạnh sang mô hình phát triển xanh và bền vững, du lịch xanh không còn là lựa chọn
mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia, điểm đến và doanh nghiệp.
Theo ông Vũ Thế Bình, du lịch xanh không chỉ dừng lại ở việc
bảo vệ môi trường, giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên, mà còn hướng tới bảo
tồn các giá trị văn hóa, gìn giữ di sản, nâng cao chất lượng sống của cộng đồng
địa phương và xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, có trách nhiệm trong tương
lai.
Đánh giá về tiềm năng của địa phương, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch
Việt Nam cho rằng Ninh Bình hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành hình mẫu phát
triển du lịch xanh của Việt Nam. Với Quần thể Danh thắng Tràng An - Di sản Văn
hóa và Thiên nhiên thế giới, cùng hệ sinh thái núi đá vôi, rừng ngập nước, làng
nghề truyền thống, văn hóa tâm linh và cảnh quan đặc sắc, Ninh Bình có nhiều lợi
thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các sản phẩm trải
nghiệm gắn với bảo tồn di sản.
Những năm qua, tỉnh Ninh Bình từng bước xây dựng hình ảnh điểm
đến an toàn, thân thiện và chất lượng, đồng thời định hướng phát triển du lịch
theo hướng xanh, bền vững. Nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã chủ động
tham gia chuyển đổi xanh, áp dụng Bộ tiêu chí Du lịch xanh VITA GREEN và bước đầu
hình thành các mô hình du lịch xanh tiêu biểu.
CẦN SỰ GẮN KẾT GIỮA NHÀ NƯỚC,
DOANH NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG
Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh, từ cuối những năm 1990, Ninh Bình đã
kiên định theo đuổi chiến lược phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản. Nhờ định
hướng xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ, các điểm đến như Tam Cốc – Bích Động và
Tràng An đã trở thành những địa danh du lịch nổi bật trên bản đồ quốc tế.
Ông Mạnh cho rằng thành công của du lịch Ninh Bình được hình
thành từ sự gắn kết giữa ba trụ cột gồm Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa
phương. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò hoạch định chiến lược và cơ chế chính
sách; doanh nghiệp phát triển với tư duy bền vững; còn người dân chính là chủ
thể của di sản và điểm đến.
Để bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, Ninh Bình đã
triển khai nhiều giải pháp như ưu tiên du lịch thủ công, đi bộ trải nghiệm, hạn
chế sử dụng động cơ nổ tại các khu di sản nhằm giảm tác động tới thiên nhiên. Địa
phương cũng từng từ chối đề xuất đầu tư cáp treo để bảo vệ cảnh quan và lợi ích
lâu dài của cộng đồng.
Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình Dương
Thị Thanh cho biết, địa phương xác định phát triển du lịch bền vững là định hướng
xuyên suốt, chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên sang bảo tồn và phát huy giá
trị di sản gắn với bảo vệ môi trường, cộng đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, Chi hội Du lịch xanh tỉnh Ninh
Bình chính thức ra mắt với nhiệm vụ tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp và cá
nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch xanh, phát triển bền vững. Đồng thời
tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các tiêu chí du lịch xanh, giảm thiểu
rác thải nhựa và phát triển du lịch có trách nhiệm.
Cũng trong ngày 21/5, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội
Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ gắn biển Du lịch xanh VITA GREEN cho nhiều
điểm đến và cơ sở lưu trú tiêu biểu gồm Khu Du lịch sinh thái Tràng An, Khu Du
lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu Văn hóa Bái Đính và Emeralda Resort Ninh Bình.
