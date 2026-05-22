TP.HCM hướng đến mô hình “Đô thị sự kiện quốc tế”

Theo ước tính của ngành du lịch, khách công vụ và khách MICE hiện chiếm khoảng 20% đến 30% tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM. Năm 2025, khi thành phố đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, lượng khách MICE quốc tế đạt khoảng 1,7 đến 2,5 triệu lượt...
UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đối
ngoại năm 2026, trong đó đặt mục tiêu phát huy vai trò tiên phong của công tác
đối ngoại trong huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời
hướng tới xây dựng TP.HCM trở thành điểm
đến hợp tác quốc tế hàng đầu khu vực.
Trong đó, du lịch đang được đặt vào chiến lược phát triển “Đô
thị sự kiện quốc tế.” Đằng sau kế hoạch này không chỉ là câu chuyện ngoại giao
hay xúc tiến đầu tư, mà còn cho thấy hướng đi mới của ngành du lịch TP.HCM:
chuyển từ cuộc đua số lượng khách sang thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao
như khách MICE, khách công vụ và khách tham gia các sự kiện quốc tế.
Trong năm 2026, TP.HCM dự kiến tiếp tục duy trì và nâng tầm nhiều
sự kiện quy mô lớn như Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM
(ITE HCMC), Đối thoại Hữu nghị, Lễ hội Sông nước, Liên hoan Phim quốc tế, Liên
hoan Âm nhạc quốc tế cùng các hội nghị quốc tế về AI, bán dẫn, hydrogen và công
nghệ mới.
Song song đó là kế hoạch đón các đoàn doanh
nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia quốc tế đến khảo sát cơ hội hợp tác trong lĩnh vực
tài chính, công nghệ, kinh tế số và kinh tế xanh... Việc liên tục tổ chức các diễn đàn, hội nghị và sự kiện quốc
tế cho thấy TP.HCM đang định vị mình như một trung tâm sự kiện mới của khu vực
Đông Nam Á.
Theo thống kê của ngành du lịch, khách MICE có thể chi tiêu khoảng 145 đến
200 USD mỗi ngày, cao gấp 2 đến 3 lần khách thông thường. Dù không chiếm tỷ trọng
lớn về số lượng, phân khúc này hiện đóng góp khoảng 40% doanh thu du lịch của TP.HCM.
Để thu hút dòng khách này, cuối năm 2025, TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND
với chính sách hỗ trợ tài chính cho các đoàn khách MICE từ 100 người trở lên và
lưu trú tối thiểu 3 đêm. Đầu tháng 5/2026 vừa qua, TP.HCM đã chào đón đoàn khách MICE quy mô gần 900 người đến từ
Indonesia, do công ty Viking tổ chức.
Đây là một
trong những đoàn khách quốc tế đông nhất đến TP.HCM từ đầu năm nay. Đoàn gồm
các đại lý xuất sắc của Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia, tham gia chương
trình du lịch khen thưởng kết hợp hội nghị. Điều này cho thấy hiệu quả
bước đầu của chính sách thu hút.
Ngay sau đoàn khách trên, nhiều doanh
nghiệp lữ hành khác cũng đang xúc tiến kế hoạch đón thêm các đoàn MICE quy mô lớn. Công ty Vietravel cho biết đang hoàn thiện kế hoạch đón một đoàn khách MICE khoảng
1.000 người vào tháng 6 tới. Trong khi
đó, phía Viking cũng có thêm một số đoàn khách quốc tế quan tâm đến TP.HCM, dự
kiến đến vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.
Nhìn từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó tổng
giám đốc Saigontourist Group, đánh giá Nghị quyết 62 đã góp phần kích hoạt thị
trường trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt. Với hệ sinh thái
khép kín, Saigontourist Group đang cung cấp các
giải pháp MICE "all-in-one", tức trọn gói từ lưu trú, hội họp, gala
dinner tới tham quan và trải nghiệm.
Mới đây, Saigontourist Group cùng DatVietVAC Group Holding cũng đã
ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược thời hạn 7 năm. Theo đó, trọng tâm
hợp tác là triển khai nhiều mô hình mới tại TP.HCM như “Không gian văn
hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số”, các điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển
lãm và sự kiện.
Ngoài ra, hai doanh nghiệp sẽ phối hợp khai thác hạ tầng
trình chiếu, phát triển nội dung và tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí quy
mô lớn như lễ hội, hòa nhạc, fan meeting. Việc hợp tác hướng tới làm mới sản phẩm du lịch thông qua mô hình giải trí trải nghiệm. Xu hướng du lịch kết hợp tham gia
các sự kiện âm nhạc, lễ hội hiện đang phát triển mạnh trên thế giới.
Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty
du lịch VinaGroup, cho biết đơn vị này định hướng phát triển sản phẩm hội nghị
kết hợp với nghỉ dưỡng (MICE - Retreat), hướng tới trải nghiệm trọn gói cho
doanh nghiệp. “Việc mở rộng không gian đô thị sau quá trình hợp nhất đang tạo
điều kiện để các sản phẩm này phát triển mạnh mẽ hơn,” ông Mẫn nói.
Tại talkshow “Tiềm năng phát triển du lịch MICE
TP.HCM”, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, chia sẻ
ngành du lịch thành phố xác định lộ trình phát triển du lịch MICE đến
năm 2030 theo cấu trúc xoay quanh 4 trụ cột trọng tâm. Đầu tiên là tập trung
vào các thị trường chi tiêu cao như Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Âu thông qua
các hội chợ và diễn đàn MICE quốc tế.
Tiếp theo là hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các gói dịch vụ trọn
gói “Lưu trú – Hội nghị – Tham quan – Mua sắm” tối ưu theo nhu cầu từng thị trường,
chuẩn hóa quy trình phục vụ, ứng dụng công nghệ trong quản lý khách và tổ chức
sự kiện. Cuối cùng là tăng cường liên kết
chặt chẽ giữa lữ hành, khách sạn, trung tâm hội nghị và các đơn vị vận chuyển để
tạo chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn hảo.
Dự kiến năm 2026, TP.HCM đón khoảng 110 đoàn khách MICE, đóng góp cho ngân sách khoảng 146,6 tỉ đồng. Đến
năm 2030, thành phố đặt mục tiêu đón 270 đoàn khách MICE, với nguồn thu ngân sách ước đạt 342,9 tỉ đồng.
Tuy nhiên, TS. Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM cho rằng để loại hình du lịch MICE phát
triển bền vững, thành phố cần tháo gỡ hai điểm nghẽn lớn. Đầu tiên là thay đổi
tư duy quản lý, xây dựng quy trình chuẩn thống nhất nhằm xóa bỏ tâm lý e ngại của
doanh nghiệp khi tiếp cận chính sách hỗ trợ.
Sau đó, cắt giảm tối đa chi phí tiếp cận bằng cách đơn giản
hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ để không làm mất đi lợi thế cạnh
tranh. Theo ông Minh, kinh nghiệm quốc tế cho thấy thành công của các trung tâm
MICE hàng đầu không chỉ nằm ở số lượng khách. Singapore phát triển MICE theo hướng
biến mỗi hội nghị thành cơ hội kết nối đầu tư và thương mại. Trong khi đó,
Bangkok tập trung tối ưu mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và lan tỏa
tiêu dùng.
Còn bà Nguyễn Thụy Tường Linh cho rằng đôi khi, hỗ trợ về
thủ tục hải quan, luồng ưu tiên tại sân bay, công tác an ninh hay hỗ trợ dẫn
đoàn đôi khi còn giá trị hơn cả tiền mặt đối với các đoàn khách VIP.
"Trong tương lai TP.HCM có thể nghiên cứu thêm các khung hỗ trợ đặc biệt dành cho những sự kiện mang tính chiến lược hoặc các hội nghị quốc tế quy mô lớn," bà Linh nói.
