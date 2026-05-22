Thứ Sáu, 22/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

TP.HCM hướng đến mô hình “Đô thị sự kiện quốc tế”

Tường Bách

22/05/2026, 09:55

Theo ước tính của ngành du lịch, khách công vụ và khách MICE hiện chiếm khoảng 20% đến 30% tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM. Năm 2025, khi thành phố đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, lượng khách MICE quốc tế đạt khoảng 1,7 đến 2,5 triệu lượt...

TP.HCM đang định vị mình như một trung tâm sự kiện mới của khu vực Đông Nam Á.
TP.HCM đang định vị mình như một trung tâm sự kiện mới của khu vực Đông Nam Á.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại năm 2026, trong đó đặt mục tiêu phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hướng tới xây dựng TP.HCM trở thành điểm đến hợp tác quốc tế hàng đầu khu vực.

Trong đó, du lịch đang được đặt vào chiến lược phát triển “Đô thị sự kiện quốc tế.” Đằng sau kế hoạch này không chỉ là câu chuyện ngoại giao hay xúc tiến đầu tư, mà còn cho thấy hướng đi mới của ngành du lịch TP.HCM: chuyển từ cuộc đua số lượng khách sang thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao như khách MICE, khách công vụ và khách tham gia các sự kiện quốc tế.

Trong năm 2026, TP.HCM dự kiến tiếp tục duy trì và nâng tầm nhiều sự kiện quy mô lớn như Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC), Đối thoại Hữu nghị, Lễ hội Sông nước, Liên hoan Phim quốc tế, Liên hoan Âm nhạc quốc tế cùng các hội nghị quốc tế về AI, bán dẫn, hydrogen và công nghệ mới.

Song song đó là kế hoạch đón các đoàn doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia quốc tế đến khảo sát cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh tế số và kinh tế xanh... Việc liên tục tổ chức các diễn đàn, hội nghị và sự kiện quốc tế cho thấy TP.HCM đang định vị mình như một trung tâm sự kiện mới của khu vực Đông Nam Á. 

TP.HCM chuyển từ cuộc đua số lượng khách sang thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao như du khách MICE.
TP.HCM chuyển từ cuộc đua số lượng khách sang thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao như du khách MICE.

Theo thống kê của ngành du lịch, khách MICE có thể chi tiêu khoảng 145 đến 200 USD mỗi ngày, cao gấp 2 đến 3 lần khách thông thường. Dù không chiếm tỷ trọng lớn về số lượng, phân khúc này hiện đóng góp khoảng 40% doanh thu du lịch của TP.HCM.

Để thu hút dòng khách này, cuối năm 2025, TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND với chính sách hỗ trợ tài chính cho các đoàn khách MICE từ 100 người trở lên và lưu trú tối thiểu 3 đêm.  Đầu tháng 5/2026 vừa qua, TP.HCM đã chào đón đoàn khách MICE quy mô gần 900 người đến từ Indonesia, do công ty Viking tổ chức.

Đây là một trong những đoàn khách quốc tế đông nhất đến TP.HCM từ đầu năm nay. Đoàn gồm các đại lý xuất sắc của Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia, tham gia chương trình du lịch khen thưởng kết hợp hội nghị. Điều này cho thấy hiệu quả bước đầu của chính sách thu hút.

Ngay sau đoàn khách trên, nhiều doanh nghiệp lữ hành khác cũng đang xúc tiến kế hoạch đón thêm các đoàn MICE quy mô lớn. Công ty Vietravel cho biết đang hoàn thiện kế hoạch đón một đoàn khách MICE khoảng 1.000 người vào tháng 6 tới. Trong khi đó, phía Viking cũng có thêm một số đoàn khách quốc tế quan tâm đến TP.HCM, dự kiến đến vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

đoàn khách MICE gồm 890 thành viên đến từ Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia.
đoàn khách MICE gồm 890 thành viên đến từ Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia.

Nhìn từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, đánh giá Nghị quyết 62 đã góp phần kích hoạt thị trường trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt. Với hệ sinh thái khép kín, Saigontourist Group đang cung cấp các giải pháp MICE "all-in-one", tức trọn gói từ lưu trú, hội họp, gala dinner tới tham quan và trải nghiệm.

Mới đây, Saigontourist Group cùng DatVietVAC Group Holding cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược thời hạn 7 năm. Theo đó, trọng tâm hợp tác là triển khai nhiều mô hình mới tại TP.HCM như “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số”, các điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm và sự kiện. 

Ngoài ra, hai doanh nghiệp sẽ phối hợp khai thác hạ tầng trình chiếu, phát triển nội dung và tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn như lễ hội, hòa nhạc, fan meeting. Việc hợp tác hướng tới làm mới sản phẩm du lịch thông qua mô hình giải trí trải nghiệm. Xu hướng du lịch kết hợp tham gia các sự kiện âm nhạc, lễ hội hiện đang phát triển mạnh trên thế giới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch VinaGroup, cho biết đơn vị này định hướng phát triển sản phẩm hội nghị kết hợp với nghỉ dưỡng (MICE - Retreat), hướng tới trải nghiệm trọn gói cho doanh nghiệp. “Việc mở rộng không gian đô thị sau quá trình hợp nhất đang tạo điều kiện để các sản phẩm này phát triển mạnh mẽ hơn,” ông Mẫn nói.

Nghị quyết 62 đã góp phần kích hoạt thị trường trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt.
Nghị quyết 62 đã góp phần kích hoạt thị trường trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt.

Tại talkshow “Tiềm năng phát triển du lịch MICE TP.HCM”, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, chia sẻ ngành du lịch thành phố xác định lộ trình phát triển du lịch MICE đến năm 2030 theo cấu trúc xoay quanh 4 trụ cột trọng tâm. Đầu tiên là tập trung vào các thị trường chi tiêu cao như Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Âu thông qua các hội chợ và diễn đàn MICE quốc tế.

Tiếp theo là hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các gói dịch vụ trọn gói “Lưu trú – Hội nghị – Tham quan – Mua sắm” tối ưu theo nhu cầu từng thị trường, chuẩn hóa quy trình phục vụ, ứng dụng công nghệ trong quản lý khách và tổ chức sự kiện. Cuối cùng là tăng cường liên kết chặt chẽ giữa lữ hành, khách sạn, trung tâm hội nghị và các đơn vị vận chuyển để tạo chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn hảo.

Dự kiến năm 2026, TP.HCM đón khoảng 110 đoàn khách MICE, đóng góp cho ngân sách khoảng 146,6 tỉ đồng. Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu đón 270 đoàn khách MICE, với nguồn thu ngân sách ước đạt 342,9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, TS. Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM cho rằng để loại hình du lịch MICE phát triển bền vững, thành phố cần tháo gỡ hai điểm nghẽn lớn. Đầu tiên là thay đổi tư duy quản lý, xây dựng quy trình chuẩn thống nhất nhằm xóa bỏ tâm lý e ngại của doanh nghiệp khi tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Ngành du lịch thành phố xác định lộ trình phát triển du lịch MICE đến năm 2030.
Ngành du lịch thành phố xác định lộ trình phát triển du lịch MICE đến năm 2030.

Sau đó, cắt giảm tối đa chi phí tiếp cận bằng cách đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ để không làm mất đi lợi thế cạnh tranh. Theo ông Minh, kinh nghiệm quốc tế cho thấy thành công của các trung tâm MICE hàng đầu không chỉ nằm ở số lượng khách. Singapore phát triển MICE theo hướng biến mỗi hội nghị thành cơ hội kết nối đầu tư và thương mại. Trong khi đó, Bangkok tập trung tối ưu mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và lan tỏa tiêu dùng.

Còn bà Nguyễn Thụy Tường Linh cho rằng đôi khi, hỗ trợ về thủ tục hải quan, luồng ưu tiên tại sân bay, công tác an ninh hay hỗ trợ dẫn đoàn đôi khi còn giá trị hơn cả tiền mặt đối với các đoàn khách VIP. "Trong tương lai TP.HCM có thể nghiên cứu thêm các khung hỗ trợ đặc biệt dành cho những sự kiện mang tính chiến lược hoặc các hội nghị quốc tế quy mô lớn," bà Linh nói.

Du lịch tự túc giúp nhiều địa phương hưởng lợi

09:01, 21/05/2026

Du lịch tự túc giúp nhiều địa phương hưởng lợi

Cần giải pháp dài hơi để đón “làn sóng” du khách Nga

08:12, 20/05/2026

Cần giải pháp dài hơi để đón “làn sóng” du khách Nga

Cần giải pháp dài hơi để đón “làn sóng” du khách Nga

08:12, 20/05/2026

Cần giải pháp dài hơi để đón “làn sóng” du khách Nga

Từ khóa:

du lịch du lịch MICE TP.HCM Hội nghị quốc tế tăng trưởng du lịch Vneconomy

Đọc thêm

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026: Ký ức văn hóa và hương vị đặc trưng xứ Quảng

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026: Ký ức văn hóa và hương vị đặc trưng xứ Quảng

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 đã chính thức khai mạc vào tối 21/5 tại công viên Biển Đông, phường An Hải. Sự kiện mở ra một hoạt động ẩm thực quy mô lớn, tạo nên dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố…

Cảnh báo lừa đảo mùa du lịch: Từ đặt phòng đến vé máy bay “giá rẻ”

Cảnh báo lừa đảo mùa du lịch: Từ đặt phòng đến vé máy bay “giá rẻ”

Bước vào mùa hè, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và đi lại bằng đường hàng không của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi…

Du lịch tự túc giúp nhiều địa phương hưởng lợi

Du lịch tự túc giúp nhiều địa phương hưởng lợi

Dữ liệu xu hướng du lịch mới nhất của Decision Lab cho thấy 57% du khách Việt được khảo sát thích du lịch độc lập, tự lên kế hoạch và đặt dịch vụ. Trong khi đó, 27% thích các tour trọn gói, 16% thích sự kết hợp giữa du lịch có hướng dẫn viên và tự túc...

Doanh nghiệp lữ hành phải quản lý du khách trong tour nước ngoài

Doanh nghiệp lữ hành phải quản lý du khách trong tour nước ngoài

Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành văn bản số 1217/CDLQGVN-QLLH gửi các doanh nghiệp lữ hành về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động du lịch ra nước ngoài, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng du lịch để xuất cảnh trái mục đích…

“Gánh vị Đà Nẵng”: Hành trình tôn vinh văn hóa ẩm thực xứ Quảng

“Gánh vị Đà Nẵng”: Hành trình tôn vinh văn hóa ẩm thực xứ Quảng

Trong không khí rộn ràng của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, hoạt động diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20/5 đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân cùng du khách trong nước và quốc tế…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dow Jones lập kỷ lục khi giá dầu giảm hai phiên liên tiếp

Thế giới

2

Ra mắt IMFE: Giữ lại 6-8 tỷ USD lợi tức tài chính hàng hải tại Việt Nam

Thị trường

3

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp số cho giới trẻ

Thị trường

4

WHO lo lắng về đợt bùng phát Ebola, vấn đề tài chính là một thách thức

Sức khỏe

5

VOVO phát triển mô hình thương mại điện tử theo sở thích, trải nghiệm tiêu dùng có tính tham gia

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy