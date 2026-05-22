TP.HCM hướng đến mô hình “Đô thị sự kiện quốc tế”

Theo ước tính của ngành du lịch, khách công vụ và khách MICE hiện chiếm khoảng 20% đến 30% tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM. Năm 2025, khi thành phố đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, lượng khách MICE quốc tế đạt khoảng 1,7 đến 2,5 triệu lượt...

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại năm 2026, trong đó đặt mục tiêu phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hướng tới xây dựng TP.HCM trở thành điểm đến hợp tác quốc tế hàng đầu khu vực.

Trong đó, du lịch đang được đặt vào chiến lược phát triển “Đô thị sự kiện quốc tế.” Đằng sau kế hoạch này không chỉ là câu chuyện ngoại giao hay xúc tiến đầu tư, mà còn cho thấy hướng đi mới của ngành du lịch TP.HCM: chuyển từ cuộc đua số lượng khách sang thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao như khách MICE, khách công vụ và khách tham gia các sự kiện quốc tế.

Trong năm 2026, TP.HCM dự kiến tiếp tục duy trì và nâng tầm nhiều sự kiện quy mô lớn như Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC), Đối thoại Hữu nghị, Lễ hội Sông nước, Liên hoan Phim quốc tế, Liên hoan Âm nhạc quốc tế cùng các hội nghị quốc tế về AI, bán dẫn, hydrogen và công nghệ mới.

Song song đó là kế hoạch đón các đoàn doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia quốc tế đến khảo sát cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh tế số và kinh tế xanh... Việc liên tục tổ chức các diễn đàn, hội nghị và sự kiện quốc tế cho thấy TP.HCM đang định vị mình như một trung tâm sự kiện mới của khu vực Đông Nam Á.

Theo thống kê của ngành du lịch, khách MICE có thể chi tiêu khoảng 145 đến 200 USD mỗi ngày, cao gấp 2 đến 3 lần khách thông thường. Dù không chiếm tỷ trọng lớn về số lượng, phân khúc này hiện đóng góp khoảng 40% doanh thu du lịch của TP.HCM.

Để thu hút dòng khách này, cuối năm 2025, TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND với chính sách hỗ trợ tài chính cho các đoàn khách MICE từ 100 người trở lên và lưu trú tối thiểu 3 đêm. Đầu tháng 5/2026 vừa qua, TP.HCM đã chào đón đoàn khách MICE quy mô gần 900 người đến từ Indonesia, do công ty Viking tổ chức.

Đây là một trong những đoàn khách quốc tế đông nhất đến TP.HCM từ đầu năm nay. Đoàn gồm các đại lý xuất sắc của Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia, tham gia chương trình du lịch khen thưởng kết hợp hội nghị. Điều này cho thấy hiệu quả bước đầu của chính sách thu hút.

Ngay sau đoàn khách trên, nhiều doanh nghiệp lữ hành khác cũng đang xúc tiến kế hoạch đón thêm các đoàn MICE quy mô lớn. Công ty Vietravel cho biết đang hoàn thiện kế hoạch đón một đoàn khách MICE khoảng 1.000 người vào tháng 6 tới. Trong khi đó, phía Viking cũng có thêm một số đoàn khách quốc tế quan tâm đến TP.HCM, dự kiến đến vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Nhìn từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, đánh giá Nghị quyết 62 đã góp phần kích hoạt thị trường trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt. Với hệ sinh thái khép kín, Saigontourist Group đang cung cấp các giải pháp MICE "all-in-one", tức trọn gói từ lưu trú, hội họp, gala dinner tới tham quan và trải nghiệm.

Mới đây, Saigontourist Group cùng DatVietVAC Group Holding cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược thời hạn 7 năm. Theo đó, trọng tâm hợp tác là triển khai nhiều mô hình mới tại TP.HCM như “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số”, các điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm và sự kiện.

Ngoài ra, hai doanh nghiệp sẽ phối hợp khai thác hạ tầng trình chiếu, phát triển nội dung và tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn như lễ hội, hòa nhạc, fan meeting. Việc hợp tác hướng tới làm mới sản phẩm du lịch thông qua mô hình giải trí trải nghiệm. Xu hướng du lịch kết hợp tham gia các sự kiện âm nhạc, lễ hội hiện đang phát triển mạnh trên thế giới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch VinaGroup, cho biết đơn vị này định hướng phát triển sản phẩm hội nghị kết hợp với nghỉ dưỡng (MICE - Retreat), hướng tới trải nghiệm trọn gói cho doanh nghiệp. “Việc mở rộng không gian đô thị sau quá trình hợp nhất đang tạo điều kiện để các sản phẩm này phát triển mạnh mẽ hơn,” ông Mẫn nói.

Tại talkshow “Tiềm năng phát triển du lịch MICE TP.HCM”, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, chia sẻ ngành du lịch thành phố xác định lộ trình phát triển du lịch MICE đến năm 2030 theo cấu trúc xoay quanh 4 trụ cột trọng tâm. Đầu tiên là tập trung vào các thị trường chi tiêu cao như Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Âu thông qua các hội chợ và diễn đàn MICE quốc tế.

Tiếp theo là hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các gói dịch vụ trọn gói “Lưu trú – Hội nghị – Tham quan – Mua sắm” tối ưu theo nhu cầu từng thị trường, chuẩn hóa quy trình phục vụ, ứng dụng công nghệ trong quản lý khách và tổ chức sự kiện. Cuối cùng là tăng cường liên kết chặt chẽ giữa lữ hành, khách sạn, trung tâm hội nghị và các đơn vị vận chuyển để tạo chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn hảo.

Dự kiến năm 2026, TP.HCM đón khoảng 110 đoàn khách MICE, đóng góp cho ngân sách khoảng 146,6 tỉ đồng. Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu đón 270 đoàn khách MICE, với nguồn thu ngân sách ước đạt 342,9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, TS. Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM cho rằng để loại hình du lịch MICE phát triển bền vững, thành phố cần tháo gỡ hai điểm nghẽn lớn. Đầu tiên là thay đổi tư duy quản lý, xây dựng quy trình chuẩn thống nhất nhằm xóa bỏ tâm lý e ngại của doanh nghiệp khi tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Sau đó, cắt giảm tối đa chi phí tiếp cận bằng cách đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ để không làm mất đi lợi thế cạnh tranh. Theo ông Minh, kinh nghiệm quốc tế cho thấy thành công của các trung tâm MICE hàng đầu không chỉ nằm ở số lượng khách. Singapore phát triển MICE theo hướng biến mỗi hội nghị thành cơ hội kết nối đầu tư và thương mại. Trong khi đó, Bangkok tập trung tối ưu mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và lan tỏa tiêu dùng.

Còn bà Nguyễn Thụy Tường Linh cho rằng đôi khi, hỗ trợ về thủ tục hải quan, luồng ưu tiên tại sân bay, công tác an ninh hay hỗ trợ dẫn đoàn đôi khi còn giá trị hơn cả tiền mặt đối với các đoàn khách VIP. "Trong tương lai TP.HCM có thể nghiên cứu thêm các khung hỗ trợ đặc biệt dành cho những sự kiện mang tính chiến lược hoặc các hội nghị quốc tế quy mô lớn," bà Linh nói.