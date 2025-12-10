Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Ngày 10/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Những yếu tố mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều văn bản khác của Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và quy định các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Pha, bối cảnh xã hội mới đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như: việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số lĩnh vực, địa bàn chưa đạt hiệu quả cao, chưa khơi dậy, phát huy được tiềm năng to lớn trong nhân dân; một số chính sách còn chưa sát thực tiễn, khó khăn trong triển khai thực hiện…

Do đó, cần mở rộng nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học. Ảnh: Mặt trận.

Nêu ý kiến tham luận tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, nhấn mạnh cần có cách nhìn với khía cạnh khác về giai tầng xã hội trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đó là xã hội tồn tại 2 bộ phận là "người lao động", trong đó có công nhân, nông dân, trí thức và "chủ doanh nghiệp", trong đó có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể và doanh nghiệp tư nhân.

Với cách nhìn nhận như trên, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần có những chủ trương, chính sách phù hợp, tránh dập khuôn, máy móc trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo TS Nguyễn Văn Thân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Kinh tế Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đội ngũ doanh nhân Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân”. Do vậy, vai trò cầu nối, đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp là rất quan trọng trong giai đoạn mới. Trong đó, Mặt trận cần khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội, tôn vinh doanh nhân có thành tích xuất sắc.

PGS.TS Ngô Thanh Hoàng, Trưởng Ban Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính phát biểu. Ảnh: Mặt trận.

Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, PGS.TS Ngô Thanh Hoàng, Trưởng Ban Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính, cho rằng cần tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao hiệu lực các quy định về giám sát và phản biện xã hội.

Đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế then chốt như ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, thực hiện các dự án PPP, các chương trình mục tiêu quốc gia…

Cùng với đó, cần tăng cường năng lực tổ chức và nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có kiến thức sâu về kinh tế thị trường, tài chính công, pháp luật, hội nhập quốc tế, kỹ năng phân tích chính sách và sử dụng công cụ số.

Đặc biệt, cần hình thành và phát huy tốt các hội đồng tư vấn, tổ chuyên gia, nhóm nghiên cứu trong Mặt trận Tổ quốc với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, luật sư, các nhà hoạt động xã hội giàu kinh nghiệm.

“Mặt trận Tổ quốc cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số gắn với định hướng xây dựng Nhà nước số, xã hội số.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhân dân, về kết quả giám sát, phản biện xã hội, về các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội… cần được số hóa, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan; tạo điều kiện cho việc tra cứu, phân tích, đánh giá nhanh và chính xác hơn”, ông Ngô Thanh Hoàng nêu ý kiến.