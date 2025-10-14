Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo quốc gia “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân”.

THAY ĐỔI TƯ DUY, NHẬN THỨC, TẦM NHÌN VÀ HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT, THỰC CHẤT

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Đây là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm tăng tốc, bứt phá, về đích.

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 8,3 - 8,5%, nhằm tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 02 con số trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mục tiêu này thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong thời gian tới cần ít nhất 174 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng khu vực doanh nghiệp phải tăng ít nhất hai con số, cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

“Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần phải thay đổi tư duy, nhận thức, tầm nhìn và cần vào cuộc hành động, quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn, để biến những mục tiêu đó thành hiện thực”, bà Nga nêu rõ.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Mặt trận.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, phối hợp của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

“Có thể nói, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã và đang từng bước trở thành một trong những điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.”, bà Nga khẳng định.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hà Thị Nga, Nghị quyết số 68 về “Phát triển kinh tế tư nhân” của Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân…

KHƠI DẬY TINH THẦN KINH DOANH, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG DÂN TỘC

Trình bày báo cáo đề dẫn, PGS.TS. Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nêu rõ với nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước thời gian qua, đến nay, sau 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân nước ta có khoảng hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động và đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế.

Đây là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã phát triển lớn mạnh.

Tuy nhiên, PGS.TS. Trần Đình Thiên cho rằng kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Mặt trận.

Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính và trình độ quản trị hạn chế; năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo thấp; năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao; tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kết nối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Người dân và doanh nghiệp còn phải mất nhiều thời gian, chi phí trong việc tiếp cận thông tin, làm thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan.

“Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, nhưng chủ yếu là do tư duy, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế còn chưa đầy đủ, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; thể chế còn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.”, PGS.TS. Trần Đình Thiên trăn trở.

PGS.TS. Trần Đình Thiên nêu rõ Nghị quyết 68 đã tạo đột phá tư duy và thể chế phát triển, mở đường kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, giải phóng mọi rào cản, khơi thông các nguồn lực và củng cố niềm tin cho kinh tế tư nhân, cho tất cả mọi thành phần kinh tế và toàn xã hội.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, và các cá nhân tiêu biểu trong xã hội, bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài, luôn giữ vị trí trung tâm trong việc đoàn kết, tập hợp các lực lượng xã hội, trong đó có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Có thể khẳng định, thông qua các thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khơi dậy tinh thần kinh doanh, sự tự tin, tự lực, tự cường, sáng tạo, tự hào dân tộc, thúc đẩy mọi tầng lớp Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân, nhất là kinh tế hộ phát triển mạnh mẽ.