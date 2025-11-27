Phạt nặng nhiều doanh nghiệp liên quan đến trái phiếu

Ngày 26/11/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư Lucky House.

Theo đó, Lucky House bị phạt tiền 175 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đến 31/12/2022 và đến 30/6/2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt có nội dung không chính xác đối với thông tin về tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Tại các Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu số tiền còn lại 200 tỷ đồng thu phát hành trái phiếu, Công ty đã thực hiện mua lại trước hạn đối với 02 mã trái phiếu theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 01/2021-QĐ-LKH ngày 28/4/2021 về phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu LuckyhouseBond 2020 02 tối đa 80 tỷ đồng, LuckyhouseBond 2020.03 tối đa 120 tỷ đồng, nguồn mua lại là vốn tự có của Công ty.

Tuy nhiên, theo dữ liệu sao kê tài khoản do các ngân hàng cung cấp cho Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ, ngày 23/11/2020, Công ty gửi tiền có kỳ hạn từ 23/11/2020 đến 11/5/2021 tại Ngân hàng MB và đến ngày 11/5/2021, Công ty rút khoản tiền gửi này và thanh toán mua lại trước hạn 80 tỷ đồng trái phiếu LuckyhouseBond 2020 02 và 120 tỷ đồng trái phiếu LuckyhouseBond 2020.03.

Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Trước đó, ngày 25/11/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH No Va Thảo Điền.

No Va Thảo Điền bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin bất thường nội dung “phải thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc” theo văn bản số 446/2023/CV-TVSI ngày 13/3/2023 thông báo vi phạm của trái phiếu NTDCH2227001 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt và văn bản số 802/2023/TB-TVSI ngày 11/5/2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt về kết quả kiểm phiếu Lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với: Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; về việc thanh toán gốc, lãi của mã trái phiếu NTDCH2227001 (ngày công bố thông tin theo quy định 31/8/2024); về việc thanh toán gốc, lãi của mã trái phiếu NTDCH2227001 bằng quyền tài sản; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 402/QĐ-XPHC ngày 8/10/2024 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước).

Trong cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành xử phạt với Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va. Theo đó, Địa ốc No Va bị phạt số tiền tương tự 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin đối với tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu NVJCH2025001 tại ngày đáo hạn; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với: Báo cáo tài chính năm 2024, tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu NVJCH2023003.

Liên quan đến Novaland, trước đó chiều 17/10, Thanh tra Chính phủ công khai kết luận việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giai đoạn 1/1/2015 đến 30/6/2023. Trong đó kết luận ký ngày 5/8 nêu rõ Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu, sang cơ quan Bộ Công an.