Phát triển đô thị thông minh gắn với đổi mới phương thức quản trị

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết những năm qua, đô thị hóa đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng sống. Phát triển đô thị thông minh đã chuyển từ nghiên cứu sang triển khai đề án, dữ liệu dùng chung, trung tâm điều hành và ứng dụng chuyên ngành. Tuy nhiên, kết quả triển khai chưa đồng đều. Dữ liệu còn phân tán, một số hệ thống chủ yếu phục vụ hiển thị, việc gắn kết với quy hoạch, đầu tư và vận hành hạ tầng chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa được đo lường thống nhất.
Theo Bộ trưởng, Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia phải bám sát các chủ trương của Đảng về phát triển đô thị bền vững, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Phát triển đô thị thông minh không phải là một chương trình công nghệ riêng lẻ, mà phải trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới quản trị.
Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp làm thay đổi quy mô, không gian và phương thức quản lý, yêu cầu đặt ra là cấp tỉnh tăng năng lực điều phối; cấp xã, phường trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề gần dân hơn. Do đó, dữ liệu phải được kết nối, quy trình được số hóa, công tác điều hành được theo dõi và đánh giá theo kết quả. Đồng thời, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, BIM và bản sao số đang tạo ra cơ hội đổi mới phương thức quy hoạch, quản lý, vận hành đô thị, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về tiêu chuẩn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ quyền dữ liệu và khả năng làm chủ công nghệ.
Đối với dự thảo Đề án khai thác, quản trị và bảo vệ không gian ngầm, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là nội dung có mối quan hệ chặt chẽ với phát triển đô thị thông minh. Nếu đô thị thông minh giúp nâng cao năng lực quản trị những gì đang diễn ra trên mặt đất, thì không gian ngầm là một bộ phận quan trọng để bảo đảm đô thị phát triển đầy đủ và bền vững.
Theo đó, Dự thảo Đề án nhận diện 7 điểm nghẽn, đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 7 chủ trương lớn, với định hướng không chỉ xây dựng thêm các công trình ngầm, mà phải hình thành hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực không gian ngầm.
Từ những nội dung đã nêu, các đại biểu góp ý tập trung vào việc hoàn thiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm; đồng thời, bảo đảm sự thống nhất giữa Định hướng phát triển đô thị thông minh và Đề án khai thác, quản trị và bảo vệ không gian ngầm, nhất là về kiến trúc dữ liệu, bản sao số và cơ chế quản trị.
Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Trần Hồng Minh giao Cục Phát triển đô thị, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng tiếp tục rà soát để bảo đảm sự thống nhất giữa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, phân công và tiến độ; hồ sơ cần được hoàn thiện theo hướng cô đọng, rõ sản phẩm, cơ quan chủ trì và nguồn lực, tránh chồng chéo với các chương trình, cơ sở dữ liệu hiện có.
Đối với Đề án không gian ngầm, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để bảo đảm thống nhất với Định hướng đô thị thông minh về kiến trúc dữ liệu, bản sao số và phân công thực hiện, báo cáo lãnh đạo Bộ để trình cấp có thẩm quyền theo tiến độ.
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