Phát triển sản phẩm nông sản bền vững là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán lẻ

Phát triển các sản phẩm nông sản bền vững là xu thế nhằm nâng cao chất lượng chuỗi giá trị và phục vụ nhu cầu tất yếu của người tiêu dùng...

Ngày 21/8/2025, Central Retail Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược với 06 nhà cung cấp, là các Hợp tác xã, hộ Nông dân và Doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm, nhằm thực hiện cam kết mở rộng đầu ra cho hàng hóa nông sản, phát triển chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ khai mạc Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2025 do tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức tại tại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội), với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Lãnh đạo Sở Công Thương Tp. Hà Nội.

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NÔNG SẢN BỀN VỮNG LÀ YÊU CẦU TẤT YẾU CỦA THỊ TRƯỜNG

Tại Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2025, 160 sản phẩm đặc sản vùng miền sẽ được quảng bá và tôn vinh. Tham gia Lễ hội, ông Trần Huy Đường Chủ tịch Hội đồng thành viên của Langbiang Farm nhấn mạnh rằng thực phẩm tươi sống có tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, nhu cầu về các sản phẩm nông sản chất lượng cao và an toàn ngày càng tăng cao trong cộng đồng.

Đặc biệt, các sản phẩm của Langbiang Farm đạt tiêu chuẩn Global GAP còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và Singapore.

"Đây đều là những thị trường "khó tính", để được thị trường nước ngoài chấp nhận, sản phẩm của Langbiang Farm luôn đạt tiêu chuẩn sạch Global GAP," ông Đường nói. "Chúng tôi phải đầu tư công nghệ, sản xuất để sản phẩm ra thị trường phải là sản phẩm sạch, có bao bì đóng gói thân thiện với môi trường, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc."

Chia sẻ về hành trình phát triển của doanh nghiệp mình, ông Nguyễn Anh Võ, Giám đốc Agrikigai cho biết phát triển các sản phẩm nông sản chất lượng cao, bền vững tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện diện tại các đại siêu thị lớn như GO!, từ đó tham gia vào chuỗi cung ứng bán lẻ quy mô lớn, khẳng định vị trí cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Ông Võ thông tin thêm: hiện Agrikigai có 7 sản phẩm được phân phối tại hệ thống siêu thị của GO!, mỗi tháng cung cấp khoảng 10-15 tấn các sản phẩm. "Trong dài hạn, đây cũng là cơ hội cho chúng tôi gia tăng doanh thu, từ đó chúng tôi lại tiếp tục đầu tư vào máy móc, công nghệ để sản xuất ra nhiều sản phẩm nông sản chất lượng cao hơn nữa, phục vụ thị trường," ông Võ bày tỏ.

VẪN CÒN NHỮNG THÁCH THỨC PHẢI VƯỢT QUA

Mặc dù đầu tư vào nông sản bền vững mang lại nhiều lợi ích đáng kể, nhưng vẫn tồn tại không ít thách thức. Một trong những vấn đề lớn nhất là chi phí đầu tư ban đầu cao.

Ông Võ lấy ví dụ, đối với một doanh nghiệp mới, quy mô nhỏ, để vào được hệ thống siêu thị lớn như GO!, bên cạnh chất lượng sản phẩm thì bao bì đóng gói cũng phải đồng bộ, bắt mắt. Điều này đòi hỏi đầu tư máy móc hiện tại. "Tuy nhiên, thực tế có lúc cần phải đầu tư máy móc khoảng 400 triệu đồng nhưng chúng tôi cũng không có điều kiện để mua,".

Bên cạnh đó, việc sử dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm hiện cũng đã thay đổi so với trước đây, phải đầu tư vào công nghệ, nhân lực để đảm bảo thông tin trên đó được cập nhật hàng ngày. Ông Võ chia sẻ "mặc dù hiện nay chưa thể kỳ vọng có doanh thu lớn ngay lập tức nhưng tôi tin rằng với sự hỗ trợ của các đơn vị phân phối lớn như hệ thống siêu thị của Central Retail thì doanh thu chắc chắc sẽ tăng trong tương lai và có nhiều cơ hội phát triển".

Cùng quan điểm này, ông Đường cho rằng để có được những sản phẩm nông sản chất lượng cao thì bắt buộc phải đầu tư vào công nghệ, do đó chi phí đầu tư ban đầu sẽ cao. "Chúng tôi mong muốn truy xuất nguồn gốc thực chất, sản phẩm được phục vụ từ nông trại đến bán ăn chứ không phải từ cơ sở đóng gói đến bàn ăn," ông nói. "Do đó, sản phẩm của chúng tôi không cạnh tranh về giá mà về chất lượng để đáp ứng với yêu cầu tất yếu của thị trường."

Bên cạnh đó, ông Đường chỉ ra rằng hiện có nhiều tiêu chuẩn về sản phẩm nông sản sạch, bền vững như VietGap, Global GAP,... nên dễ gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, không biết chọn sản phẩm nào.

Ông cũng thừa nhận rằng việc xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp còn chưa tốt, người tiêu dùng trong nước chưa biêt đến nhiều. "Hiện này sản phẩm của chúng tôi mới được phân phối tại 3-4 siêu thị trong nước, còn chủ yếu là xuất khẩu,".

"Thời gian tới, với sự hỗ trợ của nhà nước, các đơn vị phân phối lớn, chúng tôi kỳ vọng giảm tỷ lệ xuất khẩu các sản phẩm từ 60% xuống 50%, đồng thời nâng tỷ lệ phân phối trogn nước từ 40% lên 50%", ông nói.

Về phía cơ quan nhà nước, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Bộ Công Thương, luôn ưu tiên phát triển thị trường nội địa. Nhiều chính sách đã được ban hành nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp nhỏ, vừa nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

"Sự đồng hành của hệ thống phân phối như Central Retail Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng, trong việc đưa nhiều đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam không chỉ trên thị trường trong nước mà còn mở rộng ra quốc tế," ông Linh nhấn mạnh. "Điều này không chỉ giúp cải thiện sinh kế cho cộng đồng mà còn đưa tinh hoa nông sản Việt đến với bạn bè thế giới”.

Về phía đơn vị phân phối, ông Jose Mestre, Giám đốc Thương mại ngành thực phẩm tươi sống tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết với mong muốn phát triển bền vững tại Việt Nam, và hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn “Đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam – Better for Vietnam”, trong nhiều năm qua, Central Retail Việt Nam và chuỗi siêu thị GO! đã không ngừng nghỉ thực hiện các chương trình quảng bá hàng Việt.

"Phát triển các sản phẩm nông sản bền vững đóng vai trò quan trọng trọng việc thực hiện các cam kết về phát triển bền vững của Central Retail tại Việt Nam," ông nhấn mạnh.