Sacombank được vinh danh nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế

Thứ Năm, 27/11/2025
Minh Tâm
27/11/2025, 17:09
Nhiều giải thưởng lớn được các tổ chức quốc tế và trong nước như J.P.Morgan, Visa, Napas… trao cho Ngân hàng Sacombank một lần nữa khẳng định năng lực vận hành và khả năng tuân thủ chuẩn mực quốc tế vượt trội trong hoạt động thanh toán, hệ sinh thái số của Ngân hàng này…
Sacombank vừa vinh dự được Ngân hàng J.P.Morgan Chase - một trong những tổ chức tài chính hàng đầu thế giới - trao tặng giải thưởng “The 2025 U.S. Dollar Clearing Elite Quality Recognition Award”. Giải thưởng ghi nhận tỷ lệ xử lý điện thanh toán USD đạt chuẩn STP (Straight Through Processing) lên tới 99,68%, đưa Sacombank vào nhóm ngân hàng có chất lượng xử lý điện tốt nhất trong khu vực và thế giới.
Đây cũng là năm thứ 3 Sacombank được J.P.Morgan vinh danh ở hạng mục này, khẳng định năng lực vận hành và khả năng tuân thủ chuẩn mực quốc tế vượt trội trong hoạt động thanh toán. Cùng với các đánh giá cao từ Wells Fargo, Citibank, Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon…, thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của Sacombank trong hệ thống thanh toán toàn cầu.
Trong bối cảnh thị trường xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu về giao dịch quốc tế nhanh, an toàn và minh bạch ngày càng cao hơn. Sacombank đã chủ động nâng cấp hạ tầng thanh toán xuyên biên giới trong năm 2025. Các cải tiến trọng tâm bao gồm: tăng tốc độ xử lý điện, tối ưu hóa khả năng kết nối với các ngân hàng nước ngoài và giảm thiểu sai sót từ giai đoạn tiền xử lý.
Trước đó, Sacombank là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai đồng thời hai giải pháp trong thanh toán quốc tế của SWIFT là GPI (Global Payments Innovation) và Pre-validation, cho phép doanh nghiệp theo dõi hành trình thanh toán theo thời gian thực và xác thực thông tin người nhận trước khi giao dịch. Đặc biệt, Sacombank vừa hoàn thành sớm chuẩn điện SWIFT ISO 20022 (điện MX), giúp truyền tải dữ liệu chuẩn hóa và chi tiết hơn, tạo nền tảng cho hệ thống xử lý tự động sâu hơn và giảm thiểu tình huống bị ngân hàng nước ngoài từ chối do sai định dạng hoặc thiếu thông tin.
Với nền tảng công nghệ hiện đại, quy trình chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và năng lực xử lý thanh toán vượt trội được ghi nhận bởi các định chế tài chính hàng đầu thế giới, Sacombank đang không ngừng tối ưu trải nghiệm và khẳng định vị thế là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong giao thương toàn cầu.
Bên cạnh đó, Sacombank cũng được Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vinh danh với hai giải thưởng tiêu biểu “Outstanding Performance Bank - Ngân hàng tiêu biểu năm 2025” và “Outstanding Bank with Innovative Service - Ngân hàng triển khai dự án mang tính đổi mới trong năm” ghi nhận những nỗ lực và thành tựu nổi bật của ngân hàng trong việc đổi mới dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái thanh toán số.
Giải thưởng “Outstanding Performance Bank - Ngân hàng tiêu biểu năm 2025” khẳng định vị thế tiên phong của Sacombank khi ngân hàng thuộc top đầu ở tất cả các tiêu chí đánh giá quan trọng. Tính riêng năm qua, Sacombank đã xử lý hơn 636 triệu giao dịch chiều phát hành, tương đương 5,8% thị phần, cùng hơn 622 triệu giao dịch chiều thanh toán, chiếm 5,7% toàn thị trường. Về mặt giá trị, ngân hàng ghi nhận hơn 4,3 triệu tỷ đồng giao dịch chiều phát hành (6,9%) và hơn 4,4 triệu tỷ đồng chiều thanh toán (7,3%). Những số liệu này phản ánh năng lực xử lý giao dịch vượt trội, nền tảng công nghệ ổn định, khả năng vận hành quy mô lớn và mức độ đóng góp đáng kể của Sacombank vào tăng trưởng chung của hệ thống thanh toán quốc gia.
Giải thưởng “Outstanding Bank with Innovative Service - Ngân hàng triển khai dự án mang tính đổi mới trong năm” được vinh danh nhờ vai trò tiên phong trong việc triển khai VietQR Global tại Singapore. Trước đó, Ngân hàng đã kết nối thanh toán QR thành công tại Lào, Campuchia và Thái Lan. Sự chủ động về công nghệ, tốc độ tích hợp nhanh và khả năng đồng hành cùng các tổ chức hạ tầng thanh toán cho phép Sacombank mang lại trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới tiện lợi, an toàn với chi phí tối ưu cho khách hàng. Từ đó, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và dịch vụ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.
Tháng trước, Sacombank được Tổ chức thẻ VISA trao tặng nhiều giải thưởng quan trọng gồm Digital Pioneer in Fintech Partnership 2025 - Đối tác tiên phong triển khai giải pháp số mới tại Việt Nam, Leadership in Merchant Sales Volume - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ và Leadership in Credit Payment Volume - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch trên thẻ tín dụng. Loạt giải thưởng liên tiếp này phản ánh sự nhất quán trong chiến lược phát triển thanh toán số toàn diện và năng lực thực thi kỹ thuật hiệu quả ở cả cấp quốc gia và quốc tế của Sacombank.
“Việc được các tổ chức thẻ ghi nhận là minh chứng cho cam kết của Sacombank trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, chuẩn hóa hệ thống theo thông lệ quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng các giải pháp thanh toán, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để xây dựng hệ sinh thái thanh toán hiện đại và bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam”, bà Nguyễn Phương Huyền (Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Sacombank) chia sẻ.
