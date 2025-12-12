Thứ Sáu, 12/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Phê duyệt Đề án “Ứng dụng Internet vạn vật trong lĩnh vực giao thông thông minh”

Đan Tiên

12/12/2025, 16:40

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt Đề án ứng dụng IoT trong giao thông thông minh, đặt mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất, đồng bộ, phục vụ quản lý, điều hành và kết nối liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương trong giai đoạn 2026–2035.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo Quyết định số 2692/QĐ-TTg ngày 11/12/2025, Đề án “Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh” được ban hành nhằm thiết lập nền tảng ứng dụng IoT thống nhất, an toàn, hiệu quả, phục vụ quản lý, điều hành và khai thác hệ thống giao thông thông minh do Bộ Xây dựng quản lý; đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan.

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHO ỨNG DỤNG IoT

Giai đoạn 2026–2028, Đề án đặt mục tiêu 100% các tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng; 100% dữ liệu thu phí được tích hợp vào hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu giao thông thông minh dùng chung.

Tối thiểu hai thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông và 90% văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IoT trong giao thông được xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành.

Giai đoạn 2029–2035, tối thiểu năm thành phố và mười tỉnh vận hành Trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông. 100% dữ liệu IoT giao thông được chuẩn hóa, sẵn sàng kết nối, chia sẻ liên thông giữa Bộ Xây dựng, Bộ Công an và các địa phương.

Tối thiểu 50% các tuyến giao thông chính như cao tốc và vành đai triển khai lắp đặt hạ tầng cảm biến IoT phục vụ quản lý, giám sát và bảo trì hạ tầng.

Để đáp ứng yêu cầu triển khai lâu dài, Đề án giao Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng Nghị định về thử nghiệm có kiểm soát đối với ứng dụng IoT trong giao thông thông minh theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, các bộ, ngành rà soát, bổ sung nội dung về chuyển đổi số, ứng dụng IoT trong các văn bản pháp luật; đề xuất cơ chế tài chính và kỹ thuật để nâng cấp, chuyển đổi hoặc xây mới hạ tầng IoT, đảm bảo liên thông dữ liệu trên phạm vi quốc gia.

Bộ Xây dựng cũng chủ trì hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về IoT giao thông, gồm tiêu chuẩn kết nối và định danh thiết bị; tiêu chuẩn về nền tảng xử lý, phân tích, lưu trữ dữ liệu; tiêu chuẩn với thiết bị cảm biến, camera, radar, hệ thống thu phí, định vị và truyền dữ liệu, đảm bảo tương thích quốc tế.

XÂY DỰNG HẠ TẦNG, NỀN TẢNG DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG IoT TRONG QUẢN LÝ GIAO THÔNG

Trong giai đoạn 2026–2030, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin triển khai nâng cấp hạ tầng truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao, băng thông rộng, độ trễ thấp, ưu tiên sử dụng công nghệ 5G và mạng quang để bảo đảm kết nối liên tục cho các ứng dụng IoT. Mạng truyền thông chuyên dụng cho giao thông thông minh được tăng cường nhằm kết nối ổn định giữa thiết bị, trung tâm điều hành và nền tảng dữ liệu.

Các khu vực đô thị, tuyến cao tốc, bến xe sẽ được ưu tiên triển khai hạ tầng IoT đồng bộ, có khả năng mở rộng và đáp ứng nhu cầu truyền tải dữ liệu lớn. Bộ Xây dựng chủ trì ứng dụng IoT trong quản lý, điều hành giao thông thông minh trên các tuyến đường, cầu, hầm; theo dõi thời tiết, môi trường trên tuyến và tình trạng khai thác hạ tầng.

Hà Nội đang triển khai hệ thống camera AI để xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Ảnh minh hoạ.
Hà Nội đang triển khai hệ thống camera AI để xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Ảnh minh hoạ.

UBND các địa phương phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế và nâng cấp Trung tâm điều hành thông minh để tích hợp ứng dụng IoT, kết nối với hệ thống quản lý giao thông thông minh. Tất cả dữ liệu IoT phải được tích hợp thống nhất với quy định về cơ sở dữ liệu ngành giao thông vận tải và dữ liệu đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Đề án cũng yêu cầu xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương để xác định trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành, bảo trì và đảm bảo an ninh dữ liệu IoT. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng nền tảng tích hợp và kết nối dữ liệu với hệ thống giao thông thông minh đã đầu tư tại cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Bộ Công an xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên phạm vi toàn quốc, khai thác dữ liệu từ hệ thống IoT.

Về triển khai ứng dụng, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu triển khai IoT trong: quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; thu phí, kiểm soát tải trọng; bảo đảm an toàn giao thông; quản lý vận tải đa phương thức; cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển giao thông xanh và hỗ trợ phương tiện tự hành.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng xây dựng bộ khung chỉ số đánh giá định lượng và định tính đối với ứng dụng IoT giao thông thông minh theo bốn nhóm tiêu chí: kinh tế, xã hội, môi trường và công nghệ. Bộ chỉ số này là căn cứ giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai Đề án theo từng giai đoạn.

Đặc biệt, đề án khuyến khích huy động đa dạng nguồn lực, ưu tiên xã hội hóa, kết hợp ngân sách nhà nước với vốn tư nhân, ODA và hợp tác quốc tế để phát triển hạ tầng IoT giao thông thông minh. Doanh nghiệp công nghệ trong nước được khuyến khích tham gia phát triển thiết bị, nền tảng và dịch vụ IoT nhằm từng bước làm chủ công nghệ.

Đồng thời, có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ nghiên cứu – phát triển cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học trong lĩnh vực IoT, AI, dữ liệu lớn và an ninh mạng, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ phục vụ triển khai Đề án trên phạm vi toàn quốc.

Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia

09:34, 03/09/2025

Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia

Chốt thời hạn, gắn trách nhiệm với tiến độ cho hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc

17:30, 17/06/2025

Chốt thời hạn, gắn trách nhiệm với tiến độ cho hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc

Cùng “bắt tay” thúc đẩy giao thông thông minh, phát triển Metro Hà Nội

15:15, 27/02/2025

Cùng “bắt tay” thúc đẩy giao thông thông minh, phát triển Metro Hà Nội

Từ khóa:

Bộ Xây dựng chuyển đổi số trong giao thông đầu tư giao thông thông minh hạ tầng - giao thông hạ tầng IoT giao thông thu phí điện tử không dừng ứng dụng IoT trong giao thông thông minh

Đọc thêm

Đà Nẵng: Tạo bứt phá trong năm 2026 nhằm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên

Đà Nẵng: Tạo bứt phá trong năm 2026 nhằm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên

Sau 2 ngày tiến hành Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp cuối năm 2025), chiều 11/12, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc với việc thông qua 62 nghị quyết và quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó, thống nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên...

Cà Mau: Tiềm năng phát triển kinh tế đa lĩnh vực, đột phá đầu tư

Cà Mau: Tiềm năng phát triển kinh tế đa lĩnh vực, đột phá đầu tư

Cà Mau đang chuyển mình thành trung tâm năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đến năm 2030.

Quốc hội thông qua đầu tư cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24 nghìn tỷ đồng

Quốc hội thông qua đầu tư cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24 nghìn tỷ đồng

Với 430/433 đại biểu dự họp tán thành, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sáng 11/12 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tuyến giao thông mới được xác định là động lực then chốt mở ra không gian phát triển Đông – Tây, tăng cường kết nối liên vùng và hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Lào.

Thủ tướng: Quyết liệt về đích các công trình giao thông trọng điểm năm 2025

Thủ tướng: Quyết liệt về đích các công trình giao thông trọng điểm năm 2025

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 682/TB-VPCP nêu kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước tại Phiên họp lần thứ 22 về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải...

Khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về Dự án Cảng HKQT Long Thành

Khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về Dự án Cảng HKQT Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về Dự án Cảng HKQT Long Thành, tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đà Nẵng: Tạo bứt phá trong năm 2026 nhằm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên

Đầu tư

2

VUSTA trao Huân chương, Huy chương Hữu nghị cho Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN

Pháp lý

3

SHS dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026

Doanh nghiệp niêm yết

4

MCH sẽ lên sàn HOSE vào ngày 25/12 tới

Doanh nghiệp niêm yết

5

Tăng gấp đôi trong 2 năm, giá vàng có thể leo cao hơn trong năm 2026?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy