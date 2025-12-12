Khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về Dự án Cảng HKQT Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về Dự án Cảng HKQT Long Thành, tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 12290/VPCP-CN ngày 11/12/2025, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành.

ĐƯA LONG THÀNH TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN HÀNG KHÔNG HẤP DẪN HÀNG ĐẦU KHU VỰC

Theo Thông báo số 420-TB/VPTW ngày 17/11/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư đã có kết luận chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tiến độ và yêu cầu hoàn thiện dự án.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các Bộ: Công an, Xây dựng, Tài chính, Ngoại giao, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường; UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan khẩn trương quán triệt chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với nội dung vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tập trung định hướng để Cảng HKQT Long Thành đáp ứng mục tiêu trở thành một trong những điểm đến hàng không hấp dẫn nhất Đông Nam Á, có khả năng sánh ngang và cạnh tranh với các sân bay hàng đầu khu vực. Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Vietnam Airlines (VNA) và các cơ quan liên quan xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế của Long Thành.

Bộ tiêu chí tập trung vào ba nhóm yếu tố trọng điểm: (i) chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách; (ii) năng suất và hiệu quả khai thác; (iii) mức độ kết nối và khả năng trung chuyển trong mạng hàng không khu vực. Bộ tiêu chí này phải hoàn thành trước thời điểm vận hành thương mại dự án.

Bộ Xây dựng cũng được yêu cầu chỉ đạo ACV tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của dự án, siết chặt quản trị chất lượng, an toàn, phòng chống tham nhũng và lãng phí, bảo đảm Long Thành trở thành “công trình thế kỷ” minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, chuẩn bị sớm triển khai giai đoạn 2, bổ sung đường cất hạ cánh và nhà ga hành khách thứ hai, tận dụng máy móc, thiết bị và nguồn lực hiện có để nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm vào quý 1/2026.

Song song, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành rà soát, nghiên cứu điều chỉnh các quy hoạch liên quan đến giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy) trong năm 2026. Các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành, đường vành đai 3 và 4 TP.HCM phải được đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm kết nối đa phương thức giữa TP.HCM và Đồng Nai.

HƯỚNG TỚI HÌNH THÀNH “THÀNH PHỐ SÂN BAY LONG THÀNH”

Đối với nhiệm vụ quy hoạch vùng, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050, báo cáo trong tháng 1/2026.

Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo ACV và các đơn vị liên quan xây dựng chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế, đặc biệt là cơ chế phí, lệ phí, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, trung chuyển hàng hóa bảo đảm tính cạnh tranh quốc tế. Cùng với đó là triển khai chiến lược quảng bá, xúc tiến thị trường toàn cầu nhằm đưa Long Thành trở thành điểm đến ưu tiên và cửa ngõ mới của Việt Nam ra thế giới trước khi đi vào vận hành thương mại.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch TP.HCM và Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch Vùng và các quy hoạch ngành, đặc biệt là lĩnh vực giao thông vận tải.

Về kết nối đường sắt, hai địa phương cần đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành và tuyến metro Suối Tiên – Trung tâm hành chính Đồng Nai – Sân bay Long Thành, hướng tới kết nối trực tiếp metro nội đô TP.HCM với sân bay trong năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành hồi tháng 11/2025.

UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai được giao chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng tại khu vực sân bay trong năm 2026.

Việc này gắn với hình thành hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại, đồng bộ gồm khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo, bảo dưỡng kỹ thuật, logistics, khu phi thuế quan và các dịch vụ tài chính hỗ trợ. Mục tiêu hướng tới phát triển mô hình “Thành phố sân bay Long Thành”, trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á.

Đối với các đề xuất của địa phương và doanh nghiệp nêu trong Thông báo 420-TB/VPTW, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan được giao xử lý trong phạm vi thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ chung của dự án.

Bộ Xây dựng, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải và là đầu mối quản lý dự án, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai các chỉ đạo của Tổng Bí thư theo Thông báo 420-TB/VPTW trong quý I/2026.