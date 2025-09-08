Thứ Hai, 08/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Dũng Hiếu

08/09/2025, 14:25

Sáng 8/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Phiên họp lần thứ nhất Tiểu ban Thông tin tuyên truyền Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: TTXVN
Phiên họp lần thứ nhất Tiểu ban Thông tin tuyên truyền Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: TTXVN

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, mà còn thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai và minh bạch.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc, phân công thành viên Tiểu ban và Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền. Mục tiêu chính của Tiểu ban là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân về cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận và đồng lòng trong xã hội.

Nhấn mạnh công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết đó là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của cuộc bầu cử; yêu cầu Tiểu ban cần bám sát các định hướng, nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương để triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt là trong bối cảnh mới với khí thế phấn khởi của toàn dân. Công tác thông tin phải đảm bảo kịp thời, chính xác và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phấn khởi, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Để thực hiện được những yêu cầu này, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền sẽ tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền một cách đồng bộ và thống nhất trên toàn quốc. Nội dung tuyên truyền cần đầy đủ, chính xác và phù hợp với từng giai đoạn bầu cử. Việc phối hợp giữa các thành viên Tiểu ban, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cũng cần được thực hiện chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong phiên họp là việc đề xuất thành lập Trung tâm báo chí và xây dựng kế hoạch họp báo thông tin định kỳ cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Điều này sẽ giúp tăng cường tính minh bạch và công khai trong công tác thông tin về cuộc bầu cử, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước đang thực hiện cải cách bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả.

Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần phải chủ động, sáng tạo và đa dạng về hình thức, đặc biệt chú trọng đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Mọi người dân đều cần được tiếp cận thông tin đầy đủ và bình đẳng.

Ngoài ra, việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác thông tin tuyên truyền cũng được nhấn mạnh. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tiểu ban cần chú ý đến công tác tuyên truyền đối ngoại, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Điều này không chỉ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng yêu cầu Tiểu ban cần khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết để trình Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét và thông qua. Việc này không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn giúp triển khai các công việc theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành...

World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm

World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB Việt Nam) cho biết hiện nay lãi suất chính sách thực đã gần bằng 0, khả năng hấp thụ rủi ro của hệ thống ngân hàng đang suy giảm khiến chính sách tiền tệ cạn dư địa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế…

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025

Ngày 8/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025, nhằm xem xét và cho ý kiến đối với 9 dự án Luật. Phiên họp có sự tham gia của các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tối 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3...

