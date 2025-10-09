Thứ Năm, 09/10/2025

Phố biển du lịch khoác lại màu xanh sau bão dữ

Nguyễn Thuấn

09/10/2025, 07:00

Bão số 10 đi qua, cát phủ kín mặt đường, rác thải ngổn ngang bãi biển Sầm Sơn. Nhưng ngay sau đó, từ những đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh đến các em học sinh và nhân dân Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá tích cực thu dọn, đưa cát trở lại bãi biển, trả lại vẻ xanh - sạch - đẹp cho đô thị du lịch.

Hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ, dân quân tự vệ cùng đông đảo nhân dân địa phương đã khẩn trương ra quân tổng vệ sinh môi trường biển Sầm Sơn.
Hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ, dân quân tự vệ cùng đông đảo nhân dân địa phương đã khẩn trương ra quân tổng vệ sinh môi trường biển Sầm Sơn.

Không chỉ là hoạt động khắc phục sau thiên tai, đó còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm, của nếp sống văn minh và ý thức bảo vệ môi trường đã trở thành “thói quen xanh” của người dân phố biển hôm nay.

Nụ cười rạng rỡ của đoàn viên trẻ khi tham gia tổng vệ sinh biển Sầm Sơn – niềm vui lao động tập thể.
Nụ cười rạng rỡ của đoàn viên trẻ khi tham gia tổng vệ sinh biển Sầm Sơn – niềm vui lao động tập thể.
Hàng trăm đoàn viên thanh niên ra quân dọn dẹp cát, rác bãi biển Sầm Sơn sau bão số 10.
Hàng trăm đoàn viên thanh niên ra quân dọn dẹp cát, rác bãi biển Sầm Sơn sau bão số 10.
Rác ở bãi biển được thu gom.
Rác ở bãi biển được thu gom.
Em Lê Thuỳ Linh, học sinh Trường THPT Chu Văn An chia sẻ: “Thấy mọi người cùng nhau dọn dẹp sau bão, em và các bạn cũng tình nguyện tham gia. Tuy mệt nhưng ai cũng vui vì được góp phần giữ cho Sầm Sơn luôn xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách.”
Em Lê Thuỳ Linh, học sinh Trường THPT Chu Văn An chia sẻ: “Thấy mọi người cùng nhau dọn dẹp sau bão, em và các bạn cũng tình nguyện tham gia. Tuy mệt nhưng ai cũng vui vì được góp phần giữ cho Sầm Sơn luôn xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách.”
Những xe rác đầu tiên được tập kết, vận chuyển đến điểm xử lý, trả lại diện mạo sạch đẹp cho đô thị biển.
Những xe rác đầu tiên được tập kết, vận chuyển đến điểm xử lý, trả lại diện mạo sạch đẹp cho đô thị biển.
Các bác cựu chiến binh hăng hái tham gia dọn vệ sinh tại khu vực đường Hồ Xuân Hương.
Các bác cựu chiến binh hăng hái tham gia dọn vệ sinh tại khu vực đường Hồ Xuân Hương.
Đoàn viên thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ, dân quân tự vệ cùng nhân dân địa phương tích cực vệ sinh môi trường biển Sầm Sơn.
Đoàn viên thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ, dân quân tự vệ cùng nhân dân địa phương tích cực vệ sinh môi trường biển Sầm Sơn.
Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp cùng người dân xúc cát, khơi thông vỉa hè bị vùi lấp.
Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp cùng người dân xúc cát, khơi thông vỉa hè bị vùi lấp.
Toàn bộ lượng cát được đưa trở lại bãi biển, trả về cho “mẹ thiên nhiên”.
Toàn bộ lượng cát được đưa trở lại bãi biển, trả về cho “mẹ thiên nhiên”.
Không dừng lại ở những đợt ra quân sau thiên tai, các hoạt động vệ sinh môi trường đã trở thành việc làm thường xuyên ở phường Sầm Sơn. Những chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển” được duy trì đều đặn, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia.
Không dừng lại ở những đợt ra quân sau thiên tai, các hoạt động vệ sinh môi trường đã trở thành việc làm thường xuyên ở phường Sầm Sơn. Những chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển” được duy trì đều đặn, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia.
Bí thư Đoàn Thanh niên phường Sầm Sơn, Nguyễn Hữu Tuấn cho biết “Tinh thần đoàn kết sau bão một lần nữa minh chứng sức mạnh cộng đồng. Đây còn là cơ hội để thế hệ trẻ Sầm Sơn rèn luyện tinh thần trách nhiệm, bồi đắp ý thức bảo vệ môi trường ngay từ những hành động cụ thể”.
Bí thư Đoàn Thanh niên phường Sầm Sơn, Nguyễn Hữu Tuấn cho biết “Tinh thần đoàn kết sau bão một lần nữa minh chứng sức mạnh cộng đồng. Đây còn là cơ hội để thế hệ trẻ Sầm Sơn rèn luyện tinh thần trách nhiệm, bồi đắp ý thức bảo vệ môi trường ngay từ những hành động cụ thể”.
Với phương châm “Phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện và tích cực tham gia bảo vệ môi trường”, các chi hội đã duy trì thường xuyên hoạt động quét dọn ngõ phố, phân loại rác thải tại nguồn, vận động hội viên hạn chế sử dụng túi nilon, thay bằng giỏ xách, hộp sinh học.
Với phương châm “Phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện và tích cực tham gia bảo vệ môi trường”, các chi hội đã duy trì thường xuyên hoạt động quét dọn ngõ phố, phân loại rác thải tại nguồn, vận động hội viên hạn chế sử dụng túi nilon, thay bằng giỏ xách, hộp sinh học.

Từ khóa:

bão bão lũ Bão số 10 biển du lịch biển hậu quả bão sầm sơn Thanh Hóa thiệt hại do bão

