Phố biển du lịch khoác lại màu xanh sau bão dữ

Cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia phát triển dự án tạo tín chỉ carbon

Thị trường carbon có thể sẽ mở rộng hơn trong tương lai do yêu cầu về tín chỉ nhiều hơn. Sân chơi phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn có tiềm lực mà còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, thậm chí hộ gia đình cùng tham gia và hưởng lợi...