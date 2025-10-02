Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định đời sống Nhân dân...

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ báo cáo sơ bộ của các địa phương tính đến ngày 01 tháng 10 năm 2025), đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương; ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, thiệt hại; 1.392 điểm trường bị tốc mái, hư hại; nhiều công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị sự cố, chia cắt, mất điện, mất nước, mất sóng viễn thông,….; trên 60.000 cây xanh bị gẫy đổ; hàng vạn gia súc, gia cầm bị chết, hàng ngàn lồng bè nuôi trồng thủy sản bị tan vỡ; tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng.

HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC, NHANH CHÓNG ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Thường trực Ban Bí thư đã có các công điện chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có điện chỉ đạo khắc phục, thăm hỏi các địa phương và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào diễn biến của bão đã có 08 công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả bão, lũ.

Tuy nhiên, đến nay tốc độ khắc phục còn chậm, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải huy động mọi lực lượng, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân. Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, trường học, bệnh viện; khôi phục điện lực, viễn thông, nước sinh hoạt; tái thiết sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Thống kê, báo cáo thiệt hại gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ chậm nhất trước 10h ngày 3/10/2025 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Công điện cũng quy định rõ thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể: Hỗ trợ nhà ở tạm, sửa chữa, xây mới nhà bị hư hỏng, sập đổ, hoàn thành trước 5/10/2025; Sửa chữa cơ sở giáo dục, y tế, không để học sinh thiếu trường lớp, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh, hoàn thành trước 5/10/2025; Khôi phục hệ thống điện lực, viễn thông, nước sinh hoạt, bảo đảm sinh hoạt và sản xuất, hoàn thành chậm nhất ngày 5/10/2025. Cùng với đó, phải khẩn trương khơi thông giao thông, dọn chướng ngại vật, xử lý tàu thuyền bị chìm đắm, khôi phục sản xuất nông – thủy sản.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng tại chỗ sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, kể cả trực thăng để kịp thời tiếp cận, cứu trợ các địa bàn bị chia cắt. Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khôi phục hệ thống mạng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tổng hợp báo cáo thiệt hại hằng ngày, phối hợp hướng dẫn phục hồi sản xuất nông nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng được yêu cầu tập trung hỗ trợ khắc phục trường học, cơ sở y tế, giao thông bị hư hỏng. Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất hỗ trợ ngay kinh phí cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng trong ngày 2/10/2025.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan truyền thông trung ương tiếp tục đưa tin đầy đủ, kịp thời về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả; giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo sát sao việc triển khai.

Công điện của Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, khẩn trương, không để người dân không có chỗ ở, học sinh không có lớp học, người bệnh không có nơi khám chữa, sản xuất không thể khôi phục. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực, xử lý kịp thời, đảm bảo đời sống Nhân dân sớm trở lại bình thường.

THỰC HIỆN GÓI HỖ TRỢ KỊP THỜI, CÔNG KHAI, MINH BẠCH

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 182/CĐ-TTg ngày 01/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Công điện được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên - Huế và nhiều địa phương miền núi phía Bắc, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã nhanh chóng có hoạt động cứu trợ, giúp người dân khắc phục khó khăn. Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tại văn bản số 571/2025-VINGROUP ngày 1/10, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất gói hỗ trợ cho các gia đình có người chết, mất tích, có nhà ở bị sập đổ, trôi, tốc mái, hư hại.

Về đề xuất trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Vingroup triển khai gói hỗ trợ. Chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng phải lập danh sách đầy đủ hộ gia đình có người chết, mất tích, nhà cửa bị sập đổ, hư hại nặng, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng có nhà ở bị ảnh hưởng. Việc hỗ trợ phải được thực hiện trực tiếp, kịp thời, công khai, minh bạch, chống lợi dụng và trục lợi.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao phối hợp với Vingroup và các nhà hảo tâm chuyển kinh phí hỗ trợ trực tiếp tới người dân trong thời gian sớm nhất, hoàn thành hỗ trợ cho các gia đình có người chết, mất tích trước ngày 5/10/2025.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải huy động lực lượng, nguồn lực từ dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để tập trung sửa chữa, khắc phục trường học, bệnh viện, cơ sở giáo dục, y tế bị hư hại.

Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không để học sinh thiếu trường lớp, thiếu sách vở, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh. Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương được giao phối hợp với các địa phương rà soát, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm và vật tư xây dựng thiết yếu như gạch, ngói, tôn, sắt thép… Đồng thời, kiểm soát giá cả, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công điện.