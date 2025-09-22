Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I
Việt An
22/09/2025, 10:34
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển sâu rộng, lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể Trung ương, tạo động lực mạnh mẽ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tham gia...
Ngày 21/9/2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I, giai đoạn 2025- 2030 được tổ chức. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội.
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích cũng như những đóng góp quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh Ninh Bình 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể Trung ương, tạo động lực mạnh mẽ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tham gia.
Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, từ những thương binh, bệnh binh, người khuyết tật giàu nghị lực, đến những công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân sáng tạo, cống hiến, cùng hàng nghìn tấm gương thầm lặng trong ngành giáo dục, y tế, công an, quân đội... lan tỏa trong xã hội đã tạo nên vườn hoa “người tốt, việc tốt” của tỉnh Ninh Bình.
Thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đề ra, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Chỉ thị 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn với các phong trào thi đua trọng điểm của đất nước, phù hợp với thực tiễn của địa phương; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trước hết là tập trung thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2025.
Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp; khắc phục những hạn chế, bất cập; thường xuyên bồi dưỡng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có đủ trình độ, năng lực, nhiệt huyết, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I là dấu mốc quan trọng, khẳng định khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Cố đô Hoa Lư nghìn năm văn hiến và những thành tựu đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ, Ninh Bình sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn hơn nữa thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.
Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Ninh Bình xác định tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp để thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, đơn vị, cá nhân.
Phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy nhấn mạnh các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân ra sức nỗ lực thi đua, đồng tâm, hiệp lực, tập trung xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đảm bảo đồng bộ, hài hòa trên các lĩnh vực phục vụ phát triển;
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt trên 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 180 triệu đồng;
Thi đua phát triển xã hội hài hòa, giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,0% theo chuẩn đa nghèo giai đoạn 2026-2030.
Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...
Công tác phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến đã lan tỏa, góp phần tạo động lực, khích lệ và cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập, noi theo. Công tác khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước.
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hơn 31.900 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Tỉnh đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 38 mẹ, tặng Huân chương Độc lập cho 112 gia đình liệt sỹ, cùng hàng trăm Huân, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Tại Đại hội, 6 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và trong các phong trào thi đua góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025.
Đọc thêm
Tổng bí thư Tô Lâm: Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam kiến tạo năng lượng, công nghiệp, tri thức
Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế...
3 tiên phong và 3 thách thức cho vùng động lực Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Hồng giữ vai trò cực tăng trưởng chiến lược của cả nước và sẽ “ba tiên phong” để cụ thể hóa các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, tạo động lực mới, đột phá cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam
Ngày 21/9/2025, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo...
Biến thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh quốc gia
Tại phiên họp lần thứ sáu (ngày 20/9/2025) của Ban chỉ đạo rà soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh, tháo gỡ rào cản để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao.
Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc
Việc Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên Thảo luận chung cấp cao đúng vào dịp kỷ niệm Liên hợp quốc kỷ 80 năm thành lập Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: