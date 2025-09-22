Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển sâu rộng, lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể Trung ương, tạo động lực mạnh mẽ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tham gia...

Ngày 21/9/2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I, giai đoạn 2025- 2030 được tổ chức. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích cũng như những đóng góp quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh Ninh Bình 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể Trung ương, tạo động lực mạnh mẽ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tham gia.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, từ những thương binh, bệnh binh, người khuyết tật giàu nghị lực, đến những công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân sáng tạo, cống hiến, cùng hàng nghìn tấm gương thầm lặng trong ngành giáo dục, y tế, công an, quân đội... lan tỏa trong xã hội đã tạo nên vườn hoa “người tốt, việc tốt” của tỉnh Ninh Bình.

Thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đề ra, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Chỉ thị 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn với các phong trào thi đua trọng điểm của đất nước, phù hợp với thực tiễn của địa phương; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trước hết là tập trung thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2025.

Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp; khắc phục những hạn chế, bất cập; thường xuyên bồi dưỡng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có đủ trình độ, năng lực, nhiệt huyết, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I là dấu mốc quan trọng, khẳng định khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Cố đô Hoa Lư nghìn năm văn hiến và những thành tựu đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ, Ninh Bình sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn hơn nữa thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Ninh Bình xác định tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp để thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, đơn vị, cá nhân.

Phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy nhấn mạnh các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân ra sức nỗ lực thi đua, đồng tâm, hiệp lực, tập trung xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đảm bảo đồng bộ, hài hòa trên các lĩnh vực phục vụ phát triển;

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt trên 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 180 triệu đồng;

Thi đua phát triển xã hội hài hòa, giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,0% theo chuẩn đa nghèo giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Công tác phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến đã lan tỏa, góp phần tạo động lực, khích lệ và cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập, noi theo. Công tác khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hơn 31.900 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Tỉnh đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 38 mẹ, tặng Huân chương Độc lập cho 112 gia đình liệt sỹ, cùng hàng trăm Huân, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, 6 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và trong các phong trào thi đua góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025.