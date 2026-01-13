Thứ Ba, 13/01/2026

Giá vàng vượt 4.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử, SPDR Gold Trust “nằm im”

Điệp Vũ

13/01/2026, 07:32

Giá vàng thế giới leo thang mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (12/1), lập kỷ lục mới trên ngưỡng 4.600 USD/oz, do nhu cầu “hầm trú ẩn” tăng cao khi căng thẳng địa chính trị tiếp diễn và sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị đe dọa...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào.

Đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 88,9 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày thứ Sáu tuần trước, tương đương tăng gần 2%, đạt 4.599,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt hơn 4.631 USD/oz, cao chưa từng thấy từ trước đến nay.

Các kim loại quý khác cũng đồng loạt ghi nhận mức tăng mạnh, như giá bạc giao ngay tăng 6,6%, chốt phiên ở mức 85,26 USD/oz. Giá bạch kim và giá palladium tăng tương ứng 3,8% và 2,1%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 2,4%, đóng cửa ở mức 4.608,8 USD/oz.

Những cú sốc địa chính trị và chính sách trong những ngày gần đây đang thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn truyền thống như kim loại quý.

Tối ngày 11/1 theo giờ Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lên tiếng xác nhận rằng ông đang bị điều tra hình sự liên quan tới dự án trị giá 2,5 tỷ USD cải tạo trụ sở Fed và một cuộc điều trần của ông trước Quốc hội. Theo ông Powell, những lý do mà nhà chức trách đưa ra để điều tra ông chỉ là cái cớ. Ông cho rằng cuộc điều tra này thực chất là hệ quả của việc Tổng thống Donald Trump không hài lòng vì Fed không giảm lãi suất nhanh như ông Trump muốn.

Giữa lúc đó, các điểm nóng địa chính trị trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Biểu tình vì bất mãn kinh tế ở Iran còn tiếp diễn, đàm phán hòa bình Nga - Ukraine chưa có bước tiến mới, Mỹ đang có ý định thâu tóm Greenland, và tương lai của Venezuela còn nhiều bất định.

Nhà phân tích Jon Mills của công ty Morningstar cho rằng cuộc điều tra nhằm vào ông Powell và những đồn đoán về việc liệu cuộc điều tra này có khiến ông phải rời ghế Chủ tịch Fed sớm hơn hay không đã làm gia tăng mức độ rủi ro liên quan tới các chính sách của Mỹ. Rủi ro sẽ đặc biệt lớn “nếu ông Powell phải từ chức và rời Fed sớm hơn kế hoạch và được thay thế bởi một ai đó ủng hộ việc cắt giảm lãi suất mạnh hơn”, ông Mills nhận xét.

Năm nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 6%. Năm ngoái, giá kim loại quý này tăng 65%, một phần do mối lo về sự độc lập của Fed khi ông Trump liên tục gây áp lực đòi ngân hàng trung ương này giảm nhanh lãi suất.

Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 năm nay, nhưng ông vẫn còn nhiệm kỳ thống đốc Fed cho tới năm 2028. Thị trường cho rằng ông Trump sẽ đề cử một người thân cận vào ghế chủ tịch, và nhân vật đó có thể sẽ giảm lãi suất nhanh hơn. Một kịch bản như vậy có lợi cho vàng - một tài sản không mang lãi suất.

Washington đã phát tín hiệu đang cân nhắc các lựa chọn để phản ứng với bất ổn ở Iran. Tổng thống Trump kêu gọi các công ty dầu khí lớn của Mỹ đầu tư để phục hồi ngành công nghiệp dầu lửa của Venezuela song không nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ.

“Tất cả đều bổ sung vào sự bất định địa chính trị, khiến nhà đầu tư chọn vàng như một trong những lớp tài sản thuyết phục nhất của năm nay”, chiến lược gia cấp cao Rajat Bhattacharya của ngân hàng Standard Chartered nhận xét với hãng tin Reuters.

Nhà chiến lược Eli Lee của Bank of Singapore cho rằng trong môi trường bất ổn địa chính trị toàn cầu tăng cao như hiện nay, giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ mạnh mẽ. Ngoài yếu tố địa chính trị, các yếu tố mang tính cấu trúc hỗ trợ cho giá vàng vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm xu hướng tăng phân bổ vốn vào vàng do mối lo về các biện pháp trừng phạt, sự phân mảnh địa chính trị và những phức tạp trong chính sách tài khóa và tiền tệ.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo công bố cách đây ít ngày, ngân hàng HSBC dự báo đà tăng hiện nay có thể đưa giá vàng lên mức 5.000 USD/oz trong nửa đầu năm 2026, dù mức độ biến động còn lớn và những đợt thoái lui có thể xảy ra. Theo HSBC, những yếu tố hỗ trợ cho sự tăng giá của vàng bao gồm nhu cầu phòng ngừa rủi ro, đồng USD mất giá và bất định chính sách.

“Thâm hụt ngân sách tăng cao ở Mỹ và các quốc gia khác đang khuyến khích nhu cầu nắm giữ vàng và có thể là một nhân tố chủ chốt chi phối giá vàng trong thời gian tới”, báo cáo viết.

Cũng theo báo cáo trên, các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục mua ròng vàng trong năm nay, tiếp tục xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi đồng USD, song mức mua ròng có thể thấp hơn các năm gần đây do giá đã tăng cao.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ trong phiên ngày thứ Hai, ở mức 1.064,6 tấn vàng - theo dữ liệu của quỹ. Sau khi mua ròng mạnh mẽ trong những tháng cuối của năm ngoái, quỹ này tỏ ra dè dặt khi bước sang năm 2026, đến nay đã bán ròng 6 tấn vàng.

Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Hai, với chỉ số Dollar Index trượt gần 0,3%, về dưới mức 98,9 điểm.

Giá vàng khởi động phiên sáng nay (13/1) tại thị trường châu Á trong trạng thái giảm. Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 15 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,3%, còn 4.584,7 USD/oz - theo Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 145,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.055 đồng (mua vào) và 26.385 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

