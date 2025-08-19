Phó Chủ tịch PC1 đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu

Ông Phan Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PC1 vừa đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu PC1. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 0% lên hơn 2,24% vốn tại PC1.

Theo đó, ông Phan Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PC1 vừa đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu PC1. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 0% lên hơn 2,24% vốn tại PC1.

Thời gian dự kiến từ ngày 22/8-21/9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đáng chú ý, ngay sau khi có thông tin mua vào cổ phiếu của Phó Chủ tịch PC1 trong ngày 18/08, thì hôm nay (19/8), giá cổ phiếu này tăng trần lên 31.650 đồng/cổ phiếu. Tạm tính ông Hiếu phải chi hơn 250 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, PC1 đã chia sẻ về hoạt động kinh doanh ổn định trong 6 tháng 2025 và triển vọng với lượng backlog cao nhất từ trước đến nay trong mảng xây lắp điện, kết quả doanh số cho thuê đất Khu công nghiệp hiện tại và kế hoạch khởi công 4 Khu công nghiệp mới, và các dự án khu dân cư đang được triển khai với sự chấp thuận thí điểm.

Theo VCSC, điều này củng cố kỳ vọng của VCSC rằng PC1 sẽ hưởng lợi từ các diễn biến tích cực gần đây trong lĩnh vực Khu công nghiệp (tính bất định về thuế quan đã giảm bớt), điện gió (giá mới cao vượt kỳ vọng) và các dự án khu dân cư (phê duyệt thí điểm).

Hiện VCSC có khuyến nghị "khả quan" đối với PC1 với giá mục tiêu là 31.100 đồng/cổ phiếu.

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu nhờ mức tăng 20,7% trong tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025–29 (thay đổi lần lượt -2%/0%/+20%/+29%/+31%), chủ yếu nhờ: dự báo lợi nhuận sau thuế Khu công nghiệp Nomura và CTCP Western Pacific tăng 62%/44% (nhờ tình hình chênh lệch thuế quan giữa Việt Nam và các nước trong khu vực tích cực hơn kỳ vọng tính đến ngày 01/08), và dự báo lợi nhuận sau thuế mảng điện gió tăng 16% (giả định ASP tăng, dựa trên mặt bằng giá điện gió mới vượt kỳ vọng).

VCSC cũng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2025 tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi lợi nhuận gộp từ xây lắp điện/bất động sản tăng lần lượt 52%/gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước, và chi phí lỗ tỷ giá giảm so với cùng kỳ năm trước. VCSC cho biết, các yếu tố trên lấn át lợi nhuận gộp mảng niken giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với xây lắp điện: Lượng backlog cao nhất được ghi nhận đạt 8 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2 (giá trị hợp đồng mới được ký trong 6 tháng năm 2025 đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, +24% so với cùng kỳ năm trước), được thúc đẩy bởi công việc từ cả trong nước (đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, cáp ngầm Côn Đảo) và nước ngoài (dự án điện gió tại Philippines). Điều này hỗ trợ dự phóng doanh thu của VCSC là 4,8/7,5 nghìn tỷ đồng cho các năm 2025/26.

Về sản xuất điện, doanh thu thủy điện 6 tháng năm 2025 đạt 306 tỷ đồng (-23% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng điện thương phẩm -15% so với cùng kỳ năm trước), doanh thu điện gió đạt 481 tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng điện thương phẩm +11% so với cùng kỳ năm trước), phù hợp với dự báo của VCSC. PC1 đang tiến hành nghiên cứu khả thi cho dự án điện mặt trời nổi 50MW tại nhà máy thủy điện Trung Thu, tương tự như REE, hỗ trợ dự báo của VCSC về đóng góp doanh thu từ xây lắp điện mặt trời nổi từ năm 2028 trở đi.

Về Khu công nghiệp, công ty liên kết Western Pacific mà PC1 sở hữu 30% mang lại lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2025 khả quan 231 tỷ đồng. Các Khu công nghiệp Nomura 2/Yên Lư/Đồng Văn 5/Đồng Văn 6 dự kiến khởi công vào quý 4/2025, hỗ trợ dự phóng bàn giao đất của VCSC lần lượt vào các năm 2026/26/27/28. PC1 đang chuẩn bị đề xuất đầu tư cho một Khu công nghiệp tại Vũng Tàu.

Về bất động sản nhà ở, PC1 kỳ vọng sẽ ghi nhận khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng doanh thu từ dự án Tháp Vàng trong nửa cuối năm 2025, có khả năng vượt dự phóng doanh thu của VCSC là 750/750 tỷ đồng cho các năm 2025/26. PC1 cũng đang xin phê duyệt đầu tư cho các dự án khu dân cư Gia Lâm, Bắc Từ Liêm, Vĩnh Hưng sau khi nhận được phê duyệt thí điểm vào tháng 4.

Về Niken, PC1 kỳ vọng sẽ đạt hoặc vượt mục tiêu doanh thu niken năm 2025 là 1-1,2 nghìn tỷ đồng (sản lượng bán hàng 53.000 tấn), nhìn chung phù hợp với dự báo của VCSC.